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Новости Санкции против России
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"Пока не поздно", - Волкер призвал немедленно ввести санкции против России

США должны ввести превентивные санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, не дожидаясь, пока будет слишком поздно. Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Об этом он написал в статье для Центра анализа европейской политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия усугубляет ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику - Запад должен ввести новые санкции сейчас и пойти на снятие этих санкций, если Россия откажется от военной эскалации", - написал Волкер.

Комментируя предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и другим членам НАТО, Волкер подчеркнул, что они "вполне неприемлемы" и Путин, по его словам, об этом знал. Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент, добиваясь отказа Запада, пытается использовать его как повод для нападения на Украину или аннексировать Донбасс.

Читайте также: Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу

"Это худшее объяснение политики вымогательства России и это то, что США и их союзники по НАТО должны серьезно принять во внимание", - написал Волкер. По его мнению, Запад должен решительно отвергнуть требования России и дать понять, что не будет вступать в переговоры, пока российские вооруженные силы будут готовы нанести удар.

Кроме этого, Волкер заявил о необходимости увеличить военную помощь Украине. Он напомнил, что сенаторы США уже представили резолюцию по увеличению помощи Киеву в сфере безопасности, и подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена должна одобрить ее и проработать конкретные запросы, полученные от украинской стороны.

Бывший спецпредставитель Госдепа также предложил держать Россию в неведении и не сигнализировать ей, какие шаги США и НАТО предпримут в конечном счете, чтобы оказать помощь Украине.

Читайте также: Волкер об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: Путин ищет уступки со стороны Запада

Автор: 

санкции (11257) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+79
Тогда не могли. Тогда все надежды возлагали за Владимира Александровича Зеленского, по защите Крыма и в целом Украины. Но он не смог приехать и защитить т.к. был очень занять более важными для мировой общественности работой - давал концерты в Москве и с голой жопой скакал по сцене.
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26.12.2021 09:37
+61
Это нужно было сделать сразу после анексии Крыма, и санкции, и оружие, и базы НАТО.
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26.12.2021 09:20
+41
Чувак рассуждает как и я. Это единственный способ добиться усмирения. Но все же ,я бы пошел еще дальше - пользуясь моментом. - Это как повод размещения на территории Украины военного контингента НАТО и всего существующего вооружения. Включая и ЯО. Но контролируемого тем же НАТО. До полной деоккупации наших территорий и возмещения всех убытков,связанных с этой оккупацией и войной.
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26.12.2021 09:36
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Отключить Рашу от всего западного. От высоких технологий в первую очередь. Сейчас у них валится нефтедобыча. Вот не поставлять оборудование вообще. Пусть взвоют и поймут кто они без Запада.
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26.12.2021 13:37 Ответить
Русише швайне я горжусь вами!
На бутилках сидяте, швабры в ану,сах носите, платите мзду чебурекам однако всьо равно вяликие и непабидимые. Вот эта характер!
Умом Россию не понять.
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26.12.2021 15:17 Ответить
От би кого в президенти США...
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26.12.2021 16:00 Ответить
США мають запровадити превентивні санкції проти Росії через її агресію щодо України, не чекаючи, поки буде надто пізно. Джерело:

Дай Бог, щоб так і збулося, бо це паРашне болото своїми ядерними портянками вже задовбало всіх
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26.12.2021 17:40 Ответить
Один из не многих политиков США, прекрасно понимающий путинский режим.
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26.12.2021 20:02 Ответить
Курт Волкер немецкого происхождения: а немцы лучше всех знают Россию: они ею управляли больше двухсот лет, с 1701 год по 1917 год.
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27.12.2021 11:54 Ответить
)(YЙ/\0 вимагає щоб Сполучені Штати та Великобританія мілітарно залишили всі країни Східної Європи і відмовились від військової допомоги їм?
Що ж, я б на це погодився якби раша здала ВСЮ свою ядерну зброю, із тактичною включно.
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27.12.2021 00:13 Ответить
Виват Волкеру!!!!
Виват Америка!!!!!!
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27.12.2021 08:33 Ответить
Сполучені штати занадто велику ціну заплатили в першу і другу світову війну в Європі, на даний момент вони (аменриканці і канадійці) не підуть воювати за якусь там Україну, тим більше, що 99% не знають де вона (Україна) знаходиться.
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27.12.2021 13:14 Ответить
Вивозити війька вторгнення,кацапорилим,проблематично!! Можуть кинути на фарш,в Україу
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27.12.2021 14:01 Ответить
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