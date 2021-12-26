"Пока не поздно", - Волкер призвал немедленно ввести санкции против России

США должны ввести превентивные санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, не дожидаясь, пока будет слишком поздно. Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Об этом он написал в статье для Центра анализа европейской политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия усугубляет ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику - Запад должен ввести новые санкции сейчас и пойти на снятие этих санкций, если Россия откажется от военной эскалации", - написал Волкер.

Комментируя предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и другим членам НАТО, Волкер подчеркнул, что они "вполне неприемлемы" и Путин, по его словам, об этом знал. Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент, добиваясь отказа Запада, пытается использовать его как повод для нападения на Украину или аннексировать Донбасс.

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"Это худшее объяснение политики вымогательства России и это то, что США и их союзники по НАТО должны серьезно принять во внимание", - написал Волкер. По его мнению, Запад должен решительно отвергнуть требования России и дать понять, что не будет вступать в переговоры, пока российские вооруженные силы будут готовы нанести удар.

Кроме этого, Волкер заявил о необходимости увеличить военную помощь Украине. Он напомнил, что сенаторы США уже представили резолюцию по увеличению помощи Киеву в сфере безопасности, и подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена должна одобрить ее и проработать конкретные запросы, полученные от украинской стороны.

Бывший спецпредставитель Госдепа также предложил держать Россию в неведении и не сигнализировать ей, какие шаги США и НАТО предпримут в конечном счете, чтобы оказать помощь Украине.

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