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Новини Силовики
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Місцеві депутати побилися на дорозі у Бердянську, - поліція

Місцеві депутати побилися на дорозі у Бердянську, - поліція

У суботу, 25 грудня у Бердянську на дорозі побилися двоє депутатів - міської та районної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Близько пів на десяту вечора біля торговельного центру на вулиці Волонтерів зчинилася бійка між водієм одного автомобіля та пасажиром іншого. Виявилося, це депутати Бердянської міської та районної ради від різних партій. У силовий спосіб чоловіки намагалися з'ясувати хто має перевагу на дорозі.

Під час конфлікту 46-річний обранець кілька разів вдарив по голові 43-річного опонента. Із травмами обличчя той звернувся до Бердянської міської лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та призначили судово-медичну експертизу. За її результатами події нададуть остаточну кваліфікацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 111 депутатів усіх рівнів покарали за корупцію протягом останніх трьох років, - Венедіктова

Автор: 

Бердянськ (469) депутат (1771) бійка (735) Нацполіція (15136) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512)


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Топ коментарі
+23
Жаль, что не постреляли друг друга. На двух дебилов в стране стало бы меньше.
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26.12.2021 18:53
+20
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26.12.2021 18:51
+14
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



Я - людина вкрай терпима, і не маю нічого проти малоосвічених людей, проституток, нездар, які ні на що не здатні, психічно неповносправних та відвертих ідіотів, і навіть проти наркоманів - але лише до того моменту, поки вони не починають вирішувати долю мою і моєї країни.
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26.12.2021 19:10
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26.12.2021 18:51 Відповісти
Сумо?
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26.12.2021 19:35 Відповісти
Свино!
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27.12.2021 04:39 Відповісти
Жаль, что не постреляли друг друга. На двух дебилов в стране стало бы меньше.
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26.12.2021 18:53 Відповісти
Три роки тому. ГолобороТько- Зеленський-"Хуже не будет!"
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26.12.2021 18:55 Відповісти
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



Я - людина вкрай терпима, і не маю нічого проти малоосвічених людей, проституток, нездар, які ні на що не здатні, психічно неповносправних та відвертих ідіотів, і навіть проти наркоманів - але лише до того моменту, поки вони не починають вирішувати долю мою і моєї країни.
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26.12.2021 19:10 Відповісти
Аплодую. Стоячи.
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26.12.2021 19:26 Відповісти
а был бы разрешен короткоствол - могли бы и пострелять друг друга. дуэль князей-из-грязей...но короткоствол запрещен, к сожалению.
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26.12.2021 18:58 Відповісти
Депутатам разрешен
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26.12.2021 20:59 Відповісти
только народным депутанам Украины. депутатам районных и городских советов низзя.
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26.12.2021 21:29 Відповісти
Був свідком,як на Брайтоні,під шляхопроводом зіткнулись дві автівки..."Ну куда ви прьотє,наверно купілі права а умєть єздіть нє купілі!" - кричав один..."Та пішов ти в пі...ду!" - відповів йому другий...І роз"їхались...До бійки не дійшло,Америка все таки...
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26.12.2021 19:02 Відповісти
Це ж просто геніальна промо-акція з продажу поп-корну!
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26.12.2021 19:03 Відповісти
непонятно кто в результате победил районный совет или городской
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26.12.2021 19:03 Відповісти
А раньше, чтобы узнать, кто уступит дорогу долго перечисляли регалии и свою родословную. А сейчас сразу по **..лу бьют.
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26.12.2021 19:07 Відповісти
срамота
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26.12.2021 19:08 Відповісти
какой счёт ?
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26.12.2021 19:09 Відповісти
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26.12.2021 19:10 Відповісти
Бердянск. Забавный город. Был там на байк-слёте, с нашей мариупольской бандой, как-то раз. Запорожский байк-клуб "Сильвер Стар" организовывал. Ну и буханули мы там, с корешем, немало. А кореш и говорит:"Андрюха, давай без ночевки, поехали домой!" Ну, мы и поехали, а на выезде из Бердянска тормозят нас менты и первое что:"Похоже вы выпили, дыхните!" Я- дыхнул, кореш- тоже. А мент и говорит: "Счастливого пути, ребята!" И я понял, что он выпил гораздо больше нас!
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26.12.2021 19:13 Відповісти
Я пам'ятаю, як Ви розказували про поїздку в Київ на футбол.
Сльози витирала.
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26.12.2021 20:20 Відповісти
Это когда я с полки немножко упал? Да, было дело... Девушка из Александрии меня не поняла тогда.
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26.12.2021 20:44 Відповісти
Богатырские игры
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26.12.2021 19:19 Відповісти
Нє-нє, так не цікаво. Треба написати, що за партії і хто "переміг" в цих "дебатах".
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26.12.2021 20:16 Відповісти
судя по Бердянску подрались депутаты от опзж...
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26.12.2021 20:46 Відповісти
Where in the States are you from?
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26.12.2021 21:09 Відповісти
I highly ***** it. Most probably - stinking moskovia.
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26.12.2021 21:35 Відповісти
Как зовут фюрерка дикой русни?
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26.12.2021 21:36 Відповісти
Нагадало.
- Ало, приїжджайте, тут бійка!
- Шановний, це пожежна частина.
- Та я знаю. Просто поліцейські побилися з лікарями, а я уже не знаю куди дзвонити.
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26.12.2021 20:55 Відповісти
Коли вже зброю роздадуть? До нападу путлера самі один одного переб'єм.
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26.12.2021 21:08 Відповісти
Слушайте, а жизнь иногда подкидывает великолепные идеи. Нужно законодательно ввести требование чтобы депутаты всех уровней обязательно, в начале и конце каждой сессии, принимали участие в массовой драке, продолжительностью не менее получаса, по принципу «каждый за себя». На период карантина не желающим носить маски можно разрешить индивидуально биться головой об стенку.
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26.12.2021 22:19 Відповісти
Быдло-элита!
Если защита чести, должна быть честная дуэль на пистолетах.
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26.12.2021 22:38 Відповісти
Требуем продолжения. Пускай теперь дерутся полньіми составами городской и районньій советьі, мьі должньі знать чья команда сильнее, и кто в следующий раз должен уступить дорогу
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27.12.2021 00:57 Відповісти
 
 