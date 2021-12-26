Місцеві депутати побилися на дорозі у Бердянську, - поліція
У суботу, 25 грудня у Бердянську на дорозі побилися двоє депутатів - міської та районної ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
Близько пів на десяту вечора біля торговельного центру на вулиці Волонтерів зчинилася бійка між водієм одного автомобіля та пасажиром іншого. Виявилося, це депутати Бердянської міської та районної ради від різних партій. У силовий спосіб чоловіки намагалися з'ясувати хто має перевагу на дорозі.
Під час конфлікту 46-річний обранець кілька разів вдарив по голові 43-річного опонента. Із травмами обличчя той звернувся до Бердянської міської лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та призначили судово-медичну експертизу. За її результатами події нададуть остаточну кваліфікацію.
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Я - людина вкрай терпима, і не маю нічого проти малоосвічених людей, проституток, нездар, які ні на що не здатні, психічно неповносправних та відвертих ідіотів, і навіть проти наркоманів - але лише до того моменту, поки вони не починають вирішувати долю мою і моєї країни.
Сльози витирала.
- Ало, приїжджайте, тут бійка!
- Шановний, це пожежна частина.
- Та я знаю. Просто поліцейські побилися з лікарями, а я уже не знаю куди дзвонити.
Если защита чести, должна быть честная дуэль на пистолетах.