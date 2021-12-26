Местные депутаты подрались на дороге в Бердянске, - полиция

В субботу, 25 декабря в Бердянске на дороге подрались два депутата - городского и районного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Около половины десятого вечера возле торгового центра на улице Волонтеров произошла драка между водителем одного автомобиля и пассажиром другого. Оказалось, это депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий. В силовой способ мужчины пытались выяснить, кто имеет преимущество на дороге.

В ходе конфликта 46-летний избранник несколько раз ударил по голове 43-летнего оппонента. С травмами лица тот обратился в Бердянскую городскую больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о преднамеренном легком телесном повреждении и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам событию дадут окончательную квалификацию.

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