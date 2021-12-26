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Новости Силовики
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Местные депутаты подрались на дороге в Бердянске, - полиция

Местные депутаты подрались на дороге в Бердянске, - полиция

В субботу, 25 декабря в Бердянске на дороге подрались два депутата - городского и районного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Около половины десятого вечера возле торгового центра на улице Волонтеров произошла драка между водителем одного автомобиля и пассажиром другого. Оказалось, это депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий. В силовой способ мужчины пытались выяснить, кто имеет преимущество на дороге.

В ходе конфликта 46-летний избранник несколько раз ударил по голове 43-летнего оппонента. С травмами лица тот обратился в Бердянскую городскую больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о преднамеренном легком телесном повреждении и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам событию дадут окончательную квалификацию.

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Бердянск (443) депутат (3310) драка (2016) Нацполиция (16431) правоохранительные органы (2968) силовики (2797)


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Топ комментарии
+23
Жаль, что не постреляли друг друга. На двух дебилов в стране стало бы меньше.
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26.12.2021 18:53
+20
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26.12.2021 18:51
+14
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



Я - людина вкрай терпима, і не маю нічого проти малоосвічених людей, проституток, нездар, які ні на що не здатні, психічно неповносправних та відвертих ідіотів, і навіть проти наркоманів - але лише до того моменту, поки вони не починають вирішувати долю мою і моєї країни.
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26.12.2021 19:10
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26.12.2021 18:51 Ответить
Сумо?
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26.12.2021 19:35 Ответить
Свино!
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27.12.2021 04:39 Ответить
Жаль, что не постреляли друг друга. На двух дебилов в стране стало бы меньше.
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26.12.2021 18:53 Ответить
Три роки тому. ГолобороТько- Зеленський-"Хуже не будет!"
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26.12.2021 18:55 Ответить
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



Я - людина вкрай терпима, і не маю нічого проти малоосвічених людей, проституток, нездар, які ні на що не здатні, психічно неповносправних та відвертих ідіотів, і навіть проти наркоманів - але лише до того моменту, поки вони не починають вирішувати долю мою і моєї країни.
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26.12.2021 19:10 Ответить
Аплодую. Стоячи.
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26.12.2021 19:26 Ответить
а был бы разрешен короткоствол - могли бы и пострелять друг друга. дуэль князей-из-грязей...но короткоствол запрещен, к сожалению.
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26.12.2021 18:58 Ответить
Депутатам разрешен
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26.12.2021 20:59 Ответить
только народным депутанам Украины. депутатам районных и городских советов низзя.
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26.12.2021 21:29 Ответить
Був свідком,як на Брайтоні,під шляхопроводом зіткнулись дві автівки..."Ну куда ви прьотє,наверно купілі права а умєть єздіть нє купілі!" - кричав один..."Та пішов ти в пі...ду!" - відповів йому другий...І роз"їхались...До бійки не дійшло,Америка все таки...
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26.12.2021 19:02 Ответить
Це ж просто геніальна промо-акція з продажу поп-корну!
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26.12.2021 19:03 Ответить
непонятно кто в результате победил районный совет или городской
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26.12.2021 19:03 Ответить
А раньше, чтобы узнать, кто уступит дорогу долго перечисляли регалии и свою родословную. А сейчас сразу по **..лу бьют.
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26.12.2021 19:07 Ответить
срамота
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26.12.2021 19:08 Ответить
какой счёт ?
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26.12.2021 19:09 Ответить
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26.12.2021 19:10 Ответить
Бердянск. Забавный город. Был там на байк-слёте, с нашей мариупольской бандой, как-то раз. Запорожский байк-клуб "Сильвер Стар" организовывал. Ну и буханули мы там, с корешем, немало. А кореш и говорит:"Андрюха, давай без ночевки, поехали домой!" Ну, мы и поехали, а на выезде из Бердянска тормозят нас менты и первое что:"Похоже вы выпили, дыхните!" Я- дыхнул, кореш- тоже. А мент и говорит: "Счастливого пути, ребята!" И я понял, что он выпил гораздо больше нас!
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26.12.2021 19:13 Ответить
Я пам'ятаю, як Ви розказували про поїздку в Київ на футбол.
Сльози витирала.
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26.12.2021 20:20 Ответить
Это когда я с полки немножко упал? Да, было дело... Девушка из Александрии меня не поняла тогда.
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26.12.2021 20:44 Ответить
Богатырские игры
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26.12.2021 19:19 Ответить
Нє-нє, так не цікаво. Треба написати, що за партії і хто "переміг" в цих "дебатах".
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26.12.2021 20:16 Ответить
судя по Бердянску подрались депутаты от опзж...
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26.12.2021 20:46 Ответить
Where in the States are you from?
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26.12.2021 21:09 Ответить
I highly ***** it. Most probably - stinking moskovia.
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26.12.2021 21:35 Ответить
Как зовут фюрерка дикой русни?
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26.12.2021 21:36 Ответить
Нагадало.
- Ало, приїжджайте, тут бійка!
- Шановний, це пожежна частина.
- Та я знаю. Просто поліцейські побилися з лікарями, а я уже не знаю куди дзвонити.
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26.12.2021 20:55 Ответить
Коли вже зброю роздадуть? До нападу путлера самі один одного переб'єм.
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26.12.2021 21:08 Ответить
Слушайте, а жизнь иногда подкидывает великолепные идеи. Нужно законодательно ввести требование чтобы депутаты всех уровней обязательно, в начале и конце каждой сессии, принимали участие в массовой драке, продолжительностью не менее получаса, по принципу «каждый за себя». На период карантина не желающим носить маски можно разрешить индивидуально биться головой об стенку.
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26.12.2021 22:19 Ответить
Быдло-элита!
Если защита чести, должна быть честная дуэль на пистолетах.
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26.12.2021 22:38 Ответить
Требуем продолжения. Пускай теперь дерутся полньіми составами городской и районньій советьі, мьі должньі знать чья команда сильнее, и кто в следующий раз должен уступить дорогу
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27.12.2021 00:57 Ответить
 
 