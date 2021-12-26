Местные депутаты подрались на дороге в Бердянске, - полиция
В субботу, 25 декабря в Бердянске на дороге подрались два депутата - городского и районного совета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Около половины десятого вечера возле торгового центра на улице Волонтеров произошла драка между водителем одного автомобиля и пассажиром другого. Оказалось, это депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий. В силовой способ мужчины пытались выяснить, кто имеет преимущество на дороге.
В ходе конфликта 46-летний избранник несколько раз ударил по голове 43-летнего оппонента. С травмами лица тот обратился в Бердянскую городскую больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о преднамеренном легком телесном повреждении и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам событию дадут окончательную квалификацию.
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Я - людина вкрай терпима, і не маю нічого проти малоосвічених людей, проституток, нездар, які ні на що не здатні, психічно неповносправних та відвертих ідіотів, і навіть проти наркоманів - але лише до того моменту, поки вони не починають вирішувати долю мою і моєї країни.
Сльози витирала.
- Ало, приїжджайте, тут бійка!
- Шановний, це пожежна частина.
- Та я знаю. Просто поліцейські побилися з лікарями, а я уже не знаю куди дзвонити.
Если защита чести, должна быть честная дуэль на пистолетах.