У 2021 році українці за електронними направленнями найчастіше відвідували неврологів, хірургів та офтальмологів, - НСЗУ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні протягом 2021 року пацієнти з електронним направленням найчастіше звертались до п'яти вузьких спеціалістів.
Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Національної служби здоров'я України (НСЗУ), інформує Цензор.НЕТ.
Так, протягом року українці погасили 16 млн 600 тис. 674 е-направлень до вузьких лікарів.
"Українці з електронним направленням найчастіше звертались до невролога, хірурга, офтальмолога, ЛОРа, травматолога. Тож саме ці лікарі виконали найбільшу кількість е-направлень", - йдеться в повідомленні.
Зокрема:
неврологи - 1 891 272;
хірурги - 1 486 905;
офтальмологи - 1 483 261;
ЛОРи - 1 469 992;
травматологи - 1 119 851.
З електронним направленням пацієнт може звернутися до лікаря, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації або району чи міста, де працює лікар, який виписав це направлення.
Але, як зазначається, є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму і направлення не потрібне. Це правило діє у разі звернення до: гінеколога, зокрема дитячого; психіатра; нарколога; стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей); фтизіатра; лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Будь ласка, зачекайте...
И профильного врача тут не найти...
До речі, сподіваюся ти й надалі присатимеш українською мовою хоч і з гугл-перекладачем.
28.12.1841 - Григорій Квітка-Основ'яненко написав листа до А. Красовського. Московська мова є лише дикунською говіркою, порівнюючи її до української мови.
Банер зі Степаном Бандерою розмістили на Тернопільській ОДА
Що думаєш з цього приводу?
Піг-дог Stop Homosovetikus це на якій мові?
Пнеться, як жаба на купу.
https://slova.com.ua/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0
Хочу бачити Зеленскава, повішанним вниз головою. За яйці…
А ти?
И ***** отсюда с криками "Чечня это круто".