У 2021 році українці за електронними направленнями найчастіше відвідували неврологів, хірургів та офтальмологів, - НСЗУ

В Україні протягом 2021 року пацієнти з електронним направленням найчастіше звертались до п'яти вузьких спеціалістів.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Національної служби здоров'я України (НСЗУ), інформує Цензор.НЕТ.

Так, протягом року українці погасили 16 млн 600 тис. 674 е-направлень до вузьких лікарів.

"Українці з електронним направленням найчастіше звертались до невролога, хірурга, офтальмолога, ЛОРа, травматолога. Тож саме ці лікарі виконали найбільшу кількість е-направлень", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема:

неврологи - 1 891 272;

хірурги - 1 486 905;

офтальмологи - 1 483 261;

ЛОРи - 1 469 992;

травматологи - 1 119 851.

З електронним направленням пацієнт може звернутися до лікаря, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації або району чи міста, де працює лікар, який виписав це направлення.

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Але, як зазначається, є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму і направлення не потрібне. Це правило діє у разі звернення до: гінеколога, зокрема дитячого; психіатра; нарколога; стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей); фтизіатра; лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.