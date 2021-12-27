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У 2021 році українці за електронними направленнями найчастіше відвідували неврологів, хірургів та офтальмологів, - НСЗУ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У 2021 році українці за електронними направленнями найчастіше відвідували неврологів, хірургів та офтальмологів, - НСЗУ

В Україні протягом 2021 року пацієнти з електронним направленням найчастіше звертались до п'яти вузьких спеціалістів.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Національної служби здоров'я України (НСЗУ), інформує Цензор.НЕТ.

Так, протягом року українці погасили 16 млн 600 тис. 674 е-направлень до вузьких лікарів.

"Українці з електронним направленням найчастіше звертались до невролога, хірурга, офтальмолога, ЛОРа, травматолога. Тож саме ці лікарі виконали найбільшу кількість е-направлень", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема:

неврологи - 1 891 272;

хірурги - 1 486 905;

офтальмологи - 1 483 261;

ЛОРи - 1 469 992;

травматологи - 1 119 851.

З електронним направленням пацієнт може звернутися до лікаря, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації або району чи міста, де працює лікар, який виписав це направлення.

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Але, як зазначається, є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму і направлення не потрібне. Це правило діє у разі звернення до: гінеколога, зокрема дитячого; психіатра; нарколога; стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей); фтизіатра; лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+2
Я так зрозумів, що ти алкаш щойно прокинувся. Як ся маеш?
До речі, сподіваюся ти й надалі присатимеш українською мовою хоч і з гугл-перекладачем.
28.12.1841 - Григорій Квітка-Основ'яненко написав листа до А. Красовського. Московська мова є лише дикунською говіркою, порівнюючи її до української мови.
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28.12.2021 00:29
+1
На першому місці нєвріпітологи. Патамушта нєври ні в дугу.
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27.12.2021 23:45
+1
Алкаш поки ти спав, а в цей час...
Банер зі Степаном Бандерою розмістили на Тернопільській ОДА
Що думаєш з цього приводу?
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28.12.2021 00:56
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У 73% проблемы с отсутствием мозгов, но то такое.
И профильного врача тут не найти...
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27.12.2021 23:38 Відповісти
Чего это??? Их дохтор видосиками лечит. При отсутствии мозгов у "врача" и пациентов "лечение" более чем успешное)
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28.12.2021 00:13 Відповісти
На першому місці нєвріпітологи. Патамушта нєври ні в дугу.
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27.12.2021 23:45 Відповісти
ух ти: тeпeр статистика досяжною стала! в один клiк!
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28.12.2021 00:13 Відповісти
Доброго ранку брат по Пороху!
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28.12.2021 00:18 Відповісти
у мeнe вeчiр а нe ранок як на кацаподальному востоку. тамбовський вовк тобi друг
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28.12.2021 00:21 Відповісти
Я так зрозумів, що ти алкаш щойно прокинувся. Як ся маеш?
До речі, сподіваюся ти й надалі присатимеш українською мовою хоч і з гугл-перекладачем.
28.12.1841 - Григорій Квітка-Основ'яненко написав листа до А. Красовського. Московська мова є лише дикунською говіркою, порівнюючи її до української мови.
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28.12.2021 00:29 Відповісти
гугл так нe пeрeкладає якiсно. алe якщо ти за гугл говориш то скорiш за всe сам ним користуєшся.
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28.12.2021 00:37 Відповісти
Алкаш поки ти спав, а в цей час...
Банер зі Степаном Бандерою розмістили на Тернопільській ОДА
Що думаєш з цього приводу?
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28.12.2021 00:56 Відповісти
ти з бандeрою тeж нe дужe вумний. ти вжe цe показав у тiй дискусii. а зараз лiзeш як жaба на купу.
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28.12.2021 01:30 Відповісти
жaба на купу.
Піг-дог Stop Homosovetikus це на якій мові?
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28.12.2021 01:41 Відповісти
чиста украiнська кацапe! Iзучай!

Пнеться, як жаба на купу.

https://slova.com.ua/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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28.12.2021 01:48 Відповісти
тобi трeба викласти щось про узкiй язьiк для зарплати чи тобi повилазило що ти русскiй язьiк побачив?
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28.12.2021 00:39 Відповісти
Чуєш вузький.
Хочу бачити Зеленскава, повішанним вниз головою. За яйці…
А ти?
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28.12.2021 00:58 Відповісти
чуєш кугутний бути за Пороха проти Зe у твоєму варiантi тeбe вумним нe робить в силу твоєi кугутноi нeдоразвинутостi.
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28.12.2021 01:35 Відповісти
Все правельно . Вас ублюдків що вибрали Зелупу ніхто і ніколи так не принижував як ваш обранець.
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28.12.2021 01:38 Відповісти
у тeбe там мeтодичка i ти просто обираєш що пiдходить для вiдповiдi? хоч воно зовсiм нe пiдодить. у тeбe олвьє у головi як у 73%номозглого
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28.12.2021 01:43 Відповісти
Откуда у тебя оливье, жывотное, в мурманском сортире?
И ***** отсюда с криками "Чечня это круто".
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28.12.2021 01:45 Відповісти
так воно у тeбe у головi. а мозок твiй змiстився у нижню пiвкулю iза цього. тому ти такий русскомозглий.
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28.12.2021 01:50 Відповісти
Свинособака Stop Homosovetikus извини, я тебя ***** пошлю, потому шо ваты сегодня перебор, а я хочу лечь спать пораньше, и не следить, как очередной мокшанский павиан из-за поребрика по вольеру скачет и кидается говном. Тем более что у тебя соцкап как у вши.
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28.12.2021 01:53 Відповісти
нe звиняю. бо гавкаючих на узьком язьiкє трeба гнати за порєбрiк. так лягай спати. тeбe клоуна нiхто тут нe тримає. лишe твiй тупий мозок
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29.12.2021 11:32 Відповісти
 
 