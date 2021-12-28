"Укрзалізниця" повідомляє про затримку деяких потягів через погодні умови

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".



Так на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.



"Перепрошуємо пасажирів за вимушену затримку та просимо слідкувати за новинами на офіційних каналах зв’язку", - зазначили в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, 28 грудня синоптики прогнозують погіршення погодних умов по всій території України.