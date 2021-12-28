УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10583 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
758 1
залізниця (657) погода (755) потяг (681) Укрзалізниця (2041)

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку деяких потягів через погодні умови

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.

"Перепрошуємо пасажирів за вимушену затримку та просимо слідкувати за новинами на офіційних каналах зв’язку", - зазначили в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики прогнозують сильні снігопади в Україні та попереджають про можливість відключення світла

Як повідомлялося, 28 грудня синоптики прогнозують погіршення погодних умов по всій території України. 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
погодка шикарная сегодня
показати весь коментар
28.12.2021 10:35 Відповісти
 
 