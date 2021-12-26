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28 грудня очікується погіршення погодних умов по всій Україні, - Гідрометцентр

28 грудня очікується погіршення погодних умов по всій Україні, - Гідрометцентр

Найближчої доби на територію України буде переміщатися відносно холодна і переважно суха повітряна маса, лише в південній частині, а вдень і в районі Карпат атмосферний фронт зумовить опади, ожеледь

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; на сході країни та Дніпропетровщині вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу; у південній частині та Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві - без опадів; температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 27 грудня найвища температура вдень була 11,3° у 2015 р., найнижча вночі -25,3° в 1890 р.

Також читайте: У Києві ввечері прогнозують ожеледицю, водіїв просять утриматись від поїздок, комунальні служби готуються до обробки доріг реагентами, - КМДА

У вівторок, 28 грудня, очікується погіршення погодних умов: у центральних, східних областях значний сніг, місцями хуртовини; у південній частині мокрий сніг та дощ (вночі значні опади), ожеледь, налипання мокрого снігу; у західних та північних областях помірний сніг.

Температура повітря вночі 7-12° морозу (на сході до 15°), вдень 3-8° морозу; у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Закарпатті вночі мокрий сніг та дощ, удень без суттєвих опадів, температура повітря вночі та вдень близько 0°;

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень в Україні, крім заходу і півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 28 грудня вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний із переходом не північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

Також читайте: Погода погіршується: на завтра в Україні оголосили І рівень небезпечності

Гідрометцентр (159) погода (789)


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Топ коментарі
+9
над Україною бридка погода з 2019 року і змін не передбачається.
і погоду робить не вітер а """"вирок порошенку"""""
щоб він здох.....
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26.12.2021 12:50
+7
ні-ні...Ви не зрозуміли сарказму - вирок Перта тож зеля )))) це воно волало з трибуни)))
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26.12.2021 13:07
+6
Ви мабудь чули як моня сказав пороху на стадіоні.
я ваш вирок. тому я й кажу що вирок порошенка робить погоду. як що не подобається то назову янелохом оманським. різниці немає
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26.12.2021 13:21
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над Україною бридка погода з 2019 року і змін не передбачається.
і погоду робить не вітер а """"вирок порошенку"""""
щоб він здох.....
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26.12.2021 12:50 Відповісти
ти зедовбойоп у вас порох винний завжди
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26.12.2021 13:01 Відповісти
ні-ні...Ви не зрозуміли сарказму - вирок Перта тож зеля )))) це воно волало з трибуни)))
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26.12.2021 13:07 Відповісти
да это и коню понятно:
https://www.youtube.com/watch?v=1l9tb63Satw
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26.12.2021 15:54 Відповісти
Юрась...ну Ви й закрутили сюжет))) пишіть вже шо сарказм...
а то зразу і недоПетрати хто кому "вирок" і хто...ну....повинен...того.... по останньому реченню)))
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26.12.2021 13:09 Відповісти
Ви мабудь чули як моня сказав пороху на стадіоні.
я ваш вирок. тому я й кажу що вирок порошенка робить погоду. як що не подобається то назову янелохом оманським. різниці немає
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26.12.2021 13:21 Відповісти
а я так і сказав іншому дописувачу.
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26.12.2021 13:33 Відповісти
Два дебила бухнули и спорят, кто кого перематерит. Придурки вы, ребята, однако. Делом бы занялись.
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26.12.2021 13:58 Відповісти
Елена, Вас кто-то недавно обидел? или тупо все мужики козлы??
и каким делом Вы предлагаете нам заняться ??? (чисто интересно)
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26.12.2021 14:25 Відповісти
Холодный и голодный Арктический воздух не принесет Ковид и Пандемию......
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26.12.2021 13:06 Відповісти
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26.12.2021 13:08 Відповісти
Вчера в Запорожье и обратно съездил, 210 км. Туда за 2 часа, обратно- 3,5 часа. Туман и дождь. Короче, противотуманки должны быть только желтые! То, что на Куге- это гавно, к сожалению.
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26.12.2021 13:10 Відповісти
тут сільно шторміт

Олег Леусенко@leusenko1

https://twitter.com/leusenko1/status/1474711740986314759 23 ч



Нацбанк призупинив продаж валюти на міжбанку.
Щось знають? Чи "У пана Зєлемана нема золотого запасу і слуги починають розбігатися у різні боки?
Якщо так піде далі, Єрмак теж розбіжиться в різні боки"?
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26.12.2021 13:11 Відповісти
Та краще би розірвався і розлетівся на різні боки.
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26.12.2021 15:09 Відповісти
 
 