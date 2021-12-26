28 декабря ожидается ухудшение погодных условий по всей Украине, - Гидрометцентр

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться относительно холодная и преимущественно сухая воздушная масса, только в южной части, а днем и в районе Карпат атмосферный фронт обусловит осадки, гололед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​2-7° мороза; на востоке страны и Днепропетровщине ночью 11-16°, днем ​​5-10° мороза; в южной части и Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 10-12° мороза, днем ​​4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 11,3° в 2015 году, самая низкая ночью -25,3° в 1890 году.

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Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях сильный снег, местами вьюги; в южной части мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололедица, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.

Температура воздуха ночью 7-12° мороза (на востоке до 15°), днем ​​3-8° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

На Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днем ​​без существенных осадков, температура воздуха ночью и днем ​​около 0°.

На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°, днем ​​3-5° мороза.

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