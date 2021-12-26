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28 декабря ожидается ухудшение погодных условий по всей Украине, - Гидрометцентр

28 декабря ожидается ухудшение погодных условий по всей Украине, - Гидрометцентр

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться относительно холодная и преимущественно сухая воздушная масса, только в южной части, а днем и в районе Карпат атмосферный фронт обусловит осадки, гололед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​2-7° мороза; на востоке страны и Днепропетровщине ночью 11-16°, днем ​​5-10° мороза; в южной части и Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 10-12° мороза, днем ​​4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 11,3° в 2015 году, самая низкая ночью -25,3° в 1890 году.

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Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях сильный снег, местами вьюги; в южной части мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололедица, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.

Температура воздуха ночью 7-12° мороза (на востоке до 15°), днем ​​3-8° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

На Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днем ​​без существенных осадков, температура воздуха ночью и днем ​​около 0°.

На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°, днем ​​3-5° мороза.

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Автор: 

Гидрометцентр (665) погода (2819)


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Топ комментарии
+9
над Україною бридка погода з 2019 року і змін не передбачається.
і погоду робить не вітер а """"вирок порошенку"""""
щоб він здох.....
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26.12.2021 12:50
+7
ні-ні...Ви не зрозуміли сарказму - вирок Перта тож зеля )))) це воно волало з трибуни)))
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26.12.2021 13:07
+6
Ви мабудь чули як моня сказав пороху на стадіоні.
я ваш вирок. тому я й кажу що вирок порошенка робить погоду. як що не подобається то назову янелохом оманським. різниці немає
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26.12.2021 13:21
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над Україною бридка погода з 2019 року і змін не передбачається.
і погоду робить не вітер а """"вирок порошенку"""""
щоб він здох.....
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26.12.2021 12:50 Ответить
ти зедовбойоп у вас порох винний завжди
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26.12.2021 13:01 Ответить
ні-ні...Ви не зрозуміли сарказму - вирок Перта тож зеля )))) це воно волало з трибуни)))
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26.12.2021 13:07 Ответить
да это и коню понятно:
https://www.youtube.com/watch?v=1l9tb63Satw
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26.12.2021 15:54 Ответить
Юрась...ну Ви й закрутили сюжет))) пишіть вже шо сарказм...
а то зразу і недоПетрати хто кому "вирок" і хто...ну....повинен...того.... по останньому реченню)))
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26.12.2021 13:09 Ответить
Ви мабудь чули як моня сказав пороху на стадіоні.
я ваш вирок. тому я й кажу що вирок порошенка робить погоду. як що не подобається то назову янелохом оманським. різниці немає
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26.12.2021 13:21 Ответить
а я так і сказав іншому дописувачу.
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26.12.2021 13:33 Ответить
Два дебила бухнули и спорят, кто кого перематерит. Придурки вы, ребята, однако. Делом бы занялись.
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26.12.2021 13:58 Ответить
Елена, Вас кто-то недавно обидел? или тупо все мужики козлы??
и каким делом Вы предлагаете нам заняться ??? (чисто интересно)
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26.12.2021 14:25 Ответить
Холодный и голодный Арктический воздух не принесет Ковид и Пандемию......
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26.12.2021 13:06 Ответить
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26.12.2021 13:08 Ответить
Вчера в Запорожье и обратно съездил, 210 км. Туда за 2 часа, обратно- 3,5 часа. Туман и дождь. Короче, противотуманки должны быть только желтые! То, что на Куге- это гавно, к сожалению.
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26.12.2021 13:10 Ответить
тут сільно шторміт

Олег Леусенко@leusenko1

https://twitter.com/leusenko1/status/1474711740986314759 23 ч



Нацбанк призупинив продаж валюти на міжбанку.
Щось знають? Чи "У пана Зєлемана нема золотого запасу і слуги починають розбігатися у різні боки?
Якщо так піде далі, Єрмак теж розбіжиться в різні боки"?
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26.12.2021 13:11 Ответить
Та краще би розірвався і розлетівся на різні боки.
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26.12.2021 15:09 Ответить
 
 