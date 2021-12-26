28 декабря ожидается ухудшение погодных условий по всей Украине, - Гидрометцентр
В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться относительно холодная и преимущественно сухая воздушная масса, только в южной части, а днем и в районе Карпат атмосферный фронт обусловит осадки, гололед.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; на востоке страны и Днепропетровщине ночью 11-16°, днем 5-10° мороза; в южной части и Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
В Киеве – без осадков, температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 11,3° в 2015 году, самая низкая ночью -25,3° в 1890 году.
Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях сильный снег, местами вьюги; в южной части мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололедица, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.
Температура воздуха ночью 7-12° мороза (на востоке до 15°), днем 3-8° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
На Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью и днем около 0°.
На дорогах страны гололедица.
Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.
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і погоду робить не вітер а """"вирок порошенку"""""
щоб він здох.....
https://www.youtube.com/watch?v=1l9tb63Satw
а то зразу і недоПетрати хто кому "вирок" і хто...ну....повинен...того.... по останньому реченню)))
я ваш вирок. тому я й кажу що вирок порошенка робить погоду. як що не подобається то назову янелохом оманським. різниці немає
и каким делом Вы предлагаете нам заняться ??? (чисто интересно)
Олег Леусенко@leusenko1
https://twitter.com/leusenko1/status/1474711740986314759 23 ч
Нацбанк призупинив продаж валюти на міжбанку.
Щось знають? Чи "У пана Зєлемана нема золотого запасу і слуги починають розбігатися у різні боки?
Якщо так піде далі, Єрмак теж розбіжиться в різні боки"?