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Постачання хліба в Україні під загрозою: українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ, що "злетіли" у 10 разів, - президент Всеукраїнської Асоціації пекарів Дученко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Постачання хліба в Україні під загрозою: українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ, що

Останніми днями "Нафтогаз України" продає газ за цінами 65-75 тисяч грн за тисячу кубометрів. Українські хлібовиробники вже працюють у збиток та попереджають, що закриються, якщо держава не втрутиться.

Українські хлібзаводи у зв'язку з надвисокими цінами на газ та неможливістю підвищити ціни на хліб працюють у збиток і попереджають про згортання виробництва та перебої з постачанням соціально значущого продукту. Якщо ціни на хліб не будуть підвищені, багатьом підприємствам доведеться закритися, повідомляє delo.ua.

За словами президента Всеукраїнської Асоціації пекарів Юрія Дученка, галузь гостро потребує підтримки уряду в обставинах, що склалися, коли ціни на газ для виробників зросли в 10 разів.

"Усі печі на хлібзаводах працюють на газі, це величезні обсяги для підприємств. Якщо у нас раніше енергоносії становили 10-12% у собівартості, то зараз це вже 20-25%", - зазначає голова ради Об’єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко.

Крім цього, з початку поточного року на 40% зросли ціни на борошно, вдвічі в ціні зросла та електроенергія, зріс прожитковий мінімум. Таким чином собівартість виробництва хліба на сьогоднішній день зросла на 40-50%.

За словами Васильченка, якщо минулого року рентабельність виробництва хліба становила 10-12%, то сьогодні її рівень впав до критичних 2%, а виробництво деяких найголовніших товарних позицій у більшості підприємств уже стало збитковим - аж до "мінус" 20% .

Глава ВАП Юрій Дученко додає, що через обставини, що склалися, ряду заводів найближчим часом дійсно доведеться закритися, що "безперечно спровокує перебої у виробництві та у постачанні населення хлібом", що перетвориться на серйозну загрозу для продовольчої безпеки країни, основою якої в Україні є  саме хліб. Заступник директора компанії "Сумська паляниця" Костянтин Шушара прогнозує, що закриття хлібзаводів розпочнуться вже у першому кварталі 2022 року. "Підприємства зараз на межі виживання", - каже він.

Крім втрати великої кількості робочих місць, зниження купівельної спроможності населення та соціальної напруги в суспільстві, закриття хлібопекарських підприємств також призведе до того, що бюджетні установи - школи, лікарні, дитячі садки та військові частини - залишаться без поставок хліба, а місцеві бюджети у кризовий час залишаться без прибуткового податку від підприємств хлібної галузі, наголошує видання Delo.ua.

За словами керівників хлібопекарських підприємств, ситуацію могло б урятувати збільшення ціни на кінцевий продукт для споживача. Однак цього сьогодні виробникам не дозволяють робити торгові мережі, які дозволяють піднімати ціну на хліб не вище 5% на місяць при тому, що вже сьогодні стоїть гостра необхідність збільшити його вартість на 30%. Підприємства вже звернулися до торгових мереж з пропозицією переглянути принципи ціноутворення через обставини, що склалися на ринку.

Альтернативним рішенням Асоціація пекарів пропонує надати підприємствам хлібної галузі природний газ з боку НАК "Нафтогаз України" в обсязі 10-12 млн кубометрів на місяць за зниженою ціною 16 грн за кубометр, за якою сьогодні купують газ комунальні підприємства. З цією пропозицією українські хлібопекарі вже звернулися до президента Зеленського та прем'єр-міністра Шмигаля. У разі відсутності реакції влади та торгових мереж на дану ситуацію на Україну неминуче чекають зриви поставок хліба, резюмували у Всеукраїнській асоціації хлібопекарів.
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Топ коментарі
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28.12.2021 11:52
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28.12.2021 11:56
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28.12.2021 12:03
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Докерувалися, гніди зелені.
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28.12.2021 12:07 Відповісти
Так давайте хліб по 40 грн зробіть, Зе винесуть на вилах скоріше😡 буде уроком 73%, а 25 % сбільшаться знову на 60!!! Все ж лячно осмислювати що не дивлячись на всі випробування України у 2019 році людей с критичним та стратегічним мисленням було лише 25%(((
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28.12.2021 12:08 Відповісти
Был я в Италии 15 лет назад, хлеб там стоил поболе 40 грн. И голодных бунтов не наблюдалось.
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28.12.2021 12:26 Відповісти
А какие там зарплаты наблюдались?
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28.12.2021 12:37 Відповісти
Объясню доступней. При этом свинина была дешевле, чем в Ураине, а курятина немного (процентов на десять) дороже. И это в самом центре мегаполиса! С утра на рынке, там же, цены были другие, но сравнивать их на километровом прилавке не возьмусь, рынок к полудню закрывался.
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28.12.2021 13:08 Відповісти
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28.12.2021 13:12 Відповісти
Хороший хлеб уже у нас в себестоимости более 40 грн. за кг. - 44 грн. Заживет люмпен !
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28.12.2021 12:43 Відповісти
Без хлеба обойдёмся,главное что у зрадников под куполом будут новые крузаки,а у наглядовых радовцев новые премии.
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28.12.2021 12:09 Відповісти
еще один "Без хлеба обойдёмся" Расскажи это тем , у кого пенсия 2500 грн, и хлеб -- чуть ли не основной продукт...
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28.12.2021 12:11 Відповісти
И кто ж им виноват?
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28.12.2021 12:27 Відповісти
пытался рассказывать - но без толку.

Они про-галабародька кино смотрят и у них от восторга слюни капают.

Им кино хватает, без хлеба обойдутся
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28.12.2021 13:03 Відповісти
Ну шо , зебіли , докерувались ..? Як так у дєдушки Крилова . - Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза.

===================
А всього лиш , треба було купити газ і вугілля ще влітку ,, тоді коли воно коштувало в рази дешевше ніж зараз . . Придурки кінчені ,, звідки ви взялись на нашу голову .?
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28.12.2021 12:10 Відповісти
Почему придурки? Кому война, а кому мать родна.
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28.12.2021 12:29 Відповісти
Доуправлялись клоуны.
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28.12.2021 12:12 Відповісти
Це "Епоха зубожіння минула" ? Я нічого не переплутав?
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28.12.2021 12:20 Відповісти
какаяразницааа!!! хуженибудет, абы неПетяяяя!!!!
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28.12.2021 12:21 Відповісти
Армію мову,віру на хліб не намажешь,-казали вони.
А тепер і хліба не буде
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28.12.2021 12:26 Відповісти
Это верно, хлеба не будет. Будет сплошная скумбрия по 8 грн. Ну и еще и телевидение по недавно прикупленным телеканалам.

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29.12.2021 19:11 Відповісти
75.000 це 3 тисячі баксів. - Не репне харя у Найвеличнішого?
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28.12.2021 12:29 Відповісти
Эпоха зелёного благополучия шагает по стране. Всем радоваться.
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28.12.2021 12:33 Відповісти
Землю продали - пора с укрлохов мзду повысить! Дали будэ
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28.12.2021 12:37 Відповісти
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28.12.2021 12:39 Відповісти
Цікаво у які борги заганяють?Можливо просто назначати собі адекватні зарплати в 25-30 тисяч а не півміліонні та мілліонні?Тим більше що ця структура нічого не видобуває і нічого не транспортує а тільки розподіляє.
Чому не ставиться питання в Україні про нарощування свого видобутку із вже існуючих скважин та не вводяться в дію законсервовані газові родовища ще при СССР?
Чому при можливості України самим себе забезпечити на всі 110% газом нас змушують закуповувати його з інших держав?
Запитань до влади міліон та тільки відповідь напрошується сама-,,Україна через газових магнатів просто нічим не розпоряджується,,.Нам завжди тулмачили про мокшанський газовий шантаж а виходить що це нащі ділки шантажували і шантажують газом народ країни і по проханню ***** та своєму збагаченню.
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28.12.2021 13:02 Відповісти
та скорей бы.

пусть мудрый нарид нажрется по самое горло. а то они все в иллюзиях летают
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28.12.2021 12:39 Відповісти
Какя разніца, хліб или хлеб, по 20 грн.или по 40 грн., головне 73% дуранів, їжте!
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28.12.2021 12:40 Відповісти
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные (с)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_у_них_нет_хлеба,_пусть_едят_пирожные!
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28.12.2021 12:45 Відповісти
Поднимите цену до Европейской, как у нас принято.
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28.12.2021 12:51 Відповісти
Порошенко знову винен.
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28.12.2021 13:47 Відповісти
Газ по 3 000$.
А то Путин нападёт?
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28.12.2021 12:54 Відповісти
Хоч і 3000 але у них чомусь ціни в магазинах із-за ціни на газ не змінилися.А в Україні ще лише словом обмовляться про можливе зростання цін на енергоносії відразу все дорожчає а як ціна зрозте то знову все дорожчає.
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28.12.2021 13:16 Відповісти
В Украине хлебозаводы работают по ценам ниже рентабельности.
Берем хлеб. Цена на газ европейская, цена бензина тоже, цена э/э почти ... Откуда цены ниже? У них в цене хлеба 70% это зарплата, есть задаток маневрирования.
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28.12.2021 13:31 Відповісти
А Вы подумайте почему,почему при совке себестоимость хлеба была 3.6 деревяного а народ его покупал по 16-26 коп?И почему автомобиль ,,Волга,, стоил 13 000 при том что обходилась стране в 4200-4500 рублей.
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28.12.2021 13:37 Відповісти
Себестоимость литра спирта была 4 коп., а продавали ...
Это нормальное распределение при социализме, когда всё государственное. У нас капитализм! Нет прибыли - закрывайся. Не можешь оплатить, даже место на кладбище? ...
А мы пытаемся "совком" регулировать капитализм? Капитализм хорош только в свободной конкуренции.
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28.12.2021 14:23 Відповісти
Ну шо зебилоиды, когда ржать будете или вам, все какая разница?))
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28.12.2021 12:55 Відповісти
Навіть знаю, хто винен. На По... починається, на ...ко закінчується. Правда ж?
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28.12.2021 12:59 Відповісти
Винні всі починаючи із Чорновола і Лукяненка які один одному не уступили місця першого Президента Незалежної України да один із них міг гарантовано стати Пезидентом ще у першому турі виборів.А вони поставили свої амбіції вище за інтереси України.Та і народ країни винен теж так як бачить весь цей практично геноцид а тупо мовчить.
Янукович за менші провини змушений був втікати із країни.
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28.12.2021 14:08 Відповісти
Чорновіл винен, що в нас хліба не буде. Клас! Приз отримує... Владьімьір Слівка.
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28.12.2021 14:39 Відповісти
В тому числі і він,а перш за все фіскальна політика України в якій відмінили прогресивне оподаткування та податок на розкіш кошти із яких могли піти на зниження цін на продукти харчування на ліки і лікування а також на дитячий одяг.
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28.12.2021 14:50 Відповісти
Тепер вже безвіз не буде на що намазати. Раніше хоч хліб був при баригах…еххх. П
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28.12.2021 12:59 Відповісти
Совок кончился давно, рыночная цена на газ, как хотели патриоты.
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28.12.2021 13:00 Відповісти
І це ще тотально не відключали світло, воду й газ...
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28.12.2021 13:01 Відповісти
1917 рік - "кухарки" при владі, результати - Голодомори в Україні

2019 рік - "клоуни" при владі.... Результати - можемо очікувати що завгодно...
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28.12.2021 13:03 Відповісти
Кухарок хоть не сам народ Украины выбирал, а тут "мудрому нариду" надо премию Дарвина выписывать
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28.12.2021 13:18 Відповісти
март 1917
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28.12.2021 13:11 Відповісти
Раздолье мелким производителям.У меня хлебопечка.расход -минимальный.А Вымогатели облизнутся.
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28.12.2021 13:14 Відповісти
Потому что пока что за электричество для твоей хлебопечки платят владельцы пекарен, но это пока что...
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28.12.2021 17:13 Відповісти
Геруса і його клоунів кочегарами в пекарні.Хай покришками з шиномонтажа потрібний градус підтримують.Наробили разом-хай розгрібають.Зе мав би знімати їх з літаків на Мальдіви а замість них відправляти атошників на відпочинок.
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28.12.2021 13:16 Відповісти
Какое нам дело до "мировых цен" на газ, если газ у нас свой, а недра принадлежат гражданам ?
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28.12.2021 13:16 Відповісти
А как по мне это хорошая новость! Пора платить за все га@но которое выбирали все время независимости и там не было ни одного правильного выбора (ну Ющенко был шанс хоть какой-то, но как то все просралось то ли из за отравления то ли после того что было после, остальные поголовно мусор, а последний кусок га@на с сотоварищами так вообще с 75% полнейшей поддержкой, если народ не всостоянии начать думать головой пусть страдает кошельком и желудком и желудком их детей так может дойдет. Приветствую любое повышение цен! Перебои с отоплением, светом и т.д., ибо народ должен понять, что выборы власти важнее выбора новых носков и трусов! Приветствую любой дефицит и кризис который влупит по украинцам если он заставит украинцев думать. Ведь 95% украинцев тратят в день больше времени на просмотр тупых тв шоу фильмов и поглощение прочего информационного мусора чем когда выбирают лидеров страны которым вручают всю власть в стране. Зеленский и ко всего лишь пьявка которую украинцы с радостью сами себе прислали и виноваты только они. Да и смехотворно когда олигархи экспортируют газ из Украины, а Украина покупает его в разы дороже, такой народ надо учить уму разуму.
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28.12.2021 13:32 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка? Ви ще ржотє чи вже фсьо?
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28.12.2021 13:33 Відповісти
Зате дороги можна гризти
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28.12.2021 13:44 Відповісти
Чекайте зейолупи, Бубочка 31 грудня скаже, що знизить ціну на хліб за рахунок покладеного асфальта.
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28.12.2021 13:46 Відповісти
Этот клован может еще сказать что если асфальт не на что будет намазывать, то он и сам по себе калорийный.
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29.12.2021 19:22 Відповісти
Слуги Народа все деньги потратят так, что и концов не найдешь.
Сколько им дал недавно ЕС? 600 миллионов, если мне не изменяет память?
На что ушли эти деньги?

Но это не только у украинских властей память на деньги потраченные короткая.
Австралийским лейбористким подонкам сколько денег не дай - им все мало.
Федералы влили полтора ТРИЛЛИОНА баксов - а лейбористам все мало.
Теперь пусть гуляют НА СВОИ.
У австралийских бантустанов (в прошлом штатов) есть свой бюджет (кроме штата Виктория, там никак не могут найти 4 миллиарда баксов - потерялись, это не шутка, лейбористы потеряли 4 миллиарда баксов) - вот пусть его и тратят на палки, чтобы совать в нос на ковидлу.

"Штаты борются за тесты на антигены, пока Коалиция бездельничает
Правительство Моррисона отказывается покупать комплекты для широкого использования, несмотря на то, что эксперты в области общественного здравоохранения заявляют, что они имеют жизненно важное значение в будущей борьбе с пандемией." - The Age

"States fight for antigen tests as Coalition sits back
The Morrison government refuses to buy kits for widespread use, despite public health experts saying they are vital in the future fight against the pandemic."
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28.12.2021 13:53 Відповісти
Нет хлеба - еште пирожные (с)
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28.12.2021 13:54 Відповісти
так "гос изменник" Порох-барыга специально закрывает пирожно-тортовые фабрики
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28.12.2021 14:53 Відповісти
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28.12.2021 13:55 Відповісти
Теперь жриТЕ ЗЕбилы, хуже не будет.
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28.12.2021 13:57 Відповісти
Проблема в том, что рейтинг Зе падает гораздо медленнее, чем растут цены на продукты и ресурсы. Если бы сейчас были выборы, угадайте кто бы снова стал президентом))? Населению главное, чтобы в видосиках про досягнення вещали. А цена на газ - это всё Петя виноват!

73 НИКОГДА не поймут, что сделали с Украиной. Они не помнят, что было вчера, с каждым годом всё большее количество "людей" можно убедить, что войну развязал Порошенко.

П.с. а курс доллара то на месте стоит. Как?)
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28.12.2021 14:32 Відповісти
в атб хлеб-есть это нагнитание паники саботаж мародеров
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28.12.2021 14:50 Відповісти
Пресса это всегда нагнетание паники! Заметила, они даже в позитивном событии умудряются вырвать из контекста фразы, чтоб звучали негативно, и их вылепить в заголовок.
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28.12.2021 15:01 Відповісти
нам хлеба не надо !
дороги давай !
нам солнца не надо
нам ЗЕ-личка светит !
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28.12.2021 14:51 Відповісти
Пора бы понять, что голосование на ЛЮБЫХ выборах имеет последствия.
Эти последствия проявляются во врутренней и внешней политике избранного правительства и естественно в положении внутри страны. По простому- стало ли простому народу лучше жить или хуже. Это населене определяет для себя само, обычно мозгов хватает посмотреть себе в кошелек. У нормальных людей также есть дар элементарного предвидения-"что будет, если..."
Иначе избиратели заслуживают иметь то, за что проголосовали.
Так везде.
Что у вас, что у нас, что в любом другом месте.
Як то кажуть- iжте, поки не повилазить.
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28.12.2021 15:16 Відповісти
цены на газ для производителей вырасли в 10 раз"______________"Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%"___________ШО ВОНО НЕСЕ?????????????????
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28.12.2021 16:26 Відповісти
Це ти несеш якусь *****. Десять раз це 100-120%
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28.12.2021 20:00 Відповісти
Украина без хлеба???? Доруководились....
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28.12.2021 18:04 Відповісти
Так ця зелена жаба і робить все щоб хліб зник, а це вже злочин. Злочинець повинен сидіти в тюрмі.
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28.12.2021 19:58 Відповісти
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