Постачання хліба в Україні під загрозою: українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ, що "злетіли" у 10 разів, - президент Всеукраїнської Асоціації пекарів Дученко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Останніми днями "Нафтогаз України" продає газ за цінами 65-75 тисяч грн за тисячу кубометрів. Українські хлібовиробники вже працюють у збиток та попереджають, що закриються, якщо держава не втрутиться.
Українські хлібзаводи у зв'язку з надвисокими цінами на газ та неможливістю підвищити ціни на хліб працюють у збиток і попереджають про згортання виробництва та перебої з постачанням соціально значущого продукту. Якщо ціни на хліб не будуть підвищені, багатьом підприємствам доведеться закритися, повідомляє delo.ua.
За словами президента Всеукраїнської Асоціації пекарів Юрія Дученка, галузь гостро потребує підтримки уряду в обставинах, що склалися, коли ціни на газ для виробників зросли в 10 разів.
"Усі печі на хлібзаводах працюють на газі, це величезні обсяги для підприємств. Якщо у нас раніше енергоносії становили 10-12% у собівартості, то зараз це вже 20-25%", - зазначає голова ради Об’єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко.
Крім цього, з початку поточного року на 40% зросли ціни на борошно, вдвічі в ціні зросла та електроенергія, зріс прожитковий мінімум. Таким чином собівартість виробництва хліба на сьогоднішній день зросла на 40-50%.
За словами Васильченка, якщо минулого року рентабельність виробництва хліба становила 10-12%, то сьогодні її рівень впав до критичних 2%, а виробництво деяких найголовніших товарних позицій у більшості підприємств уже стало збитковим - аж до "мінус" 20% .
Глава ВАП Юрій Дученко додає, що через обставини, що склалися, ряду заводів найближчим часом дійсно доведеться закритися, що "безперечно спровокує перебої у виробництві та у постачанні населення хлібом", що перетвориться на серйозну загрозу для продовольчої безпеки країни, основою якої в Україні є саме хліб. Заступник директора компанії "Сумська паляниця" Костянтин Шушара прогнозує, що закриття хлібзаводів розпочнуться вже у першому кварталі 2022 року. "Підприємства зараз на межі виживання", - каже він.
Крім втрати великої кількості робочих місць, зниження купівельної спроможності населення та соціальної напруги в суспільстві, закриття хлібопекарських підприємств також призведе до того, що бюджетні установи - школи, лікарні, дитячі садки та військові частини - залишаться без поставок хліба, а місцеві бюджети у кризовий час залишаться без прибуткового податку від підприємств хлібної галузі, наголошує видання Delo.ua.
За словами керівників хлібопекарських підприємств, ситуацію могло б урятувати збільшення ціни на кінцевий продукт для споживача. Однак цього сьогодні виробникам не дозволяють робити торгові мережі, які дозволяють піднімати ціну на хліб не вище 5% на місяць при тому, що вже сьогодні стоїть гостра необхідність збільшити його вартість на 30%. Підприємства вже звернулися до торгових мереж з пропозицією переглянути принципи ціноутворення через обставини, що склалися на ринку.
Альтернативним рішенням Асоціація пекарів пропонує надати підприємствам хлібної галузі природний газ з боку НАК "Нафтогаз України" в обсязі 10-12 млн кубометрів на місяць за зниженою ціною 16 грн за кубометр, за якою сьогодні купують газ комунальні підприємства. З цією пропозицією українські хлібопекарі вже звернулися до президента Зеленського та прем'єр-міністра Шмигаля. У разі відсутності реакції влади та торгових мереж на дану ситуацію на Україну неминуче чекають зриви поставок хліба, резюмували у Всеукраїнській асоціації хлібопекарів.
Будь ласка, зачекайте...
Они про-галабародька кино смотрят и у них от восторга слюни капают.
Им кино хватает, без хлеба обойдутся
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза.
===================
А всього лиш , треба було купити газ і вугілля ще влітку ,, тоді коли воно коштувало в рази дешевше ніж зараз . . Придурки кінчені ,, звідки ви взялись на нашу голову .?
А тепер і хліба не буде
Чому не ставиться питання в Україні про нарощування свого видобутку із вже існуючих скважин та не вводяться в дію законсервовані газові родовища ще при СССР?
Чому при можливості України самим себе забезпечити на всі 110% газом нас змушують закуповувати його з інших держав?
Запитань до влади міліон та тільки відповідь напрошується сама-,,Україна через газових магнатів просто нічим не розпоряджується,,.Нам завжди тулмачили про мокшанський газовий шантаж а виходить що це нащі ділки шантажували і шантажують газом народ країни і по проханню ***** та своєму збагаченню.
пусть мудрый нарид нажрется по самое горло. а то они все в иллюзиях летают
https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_у_них_нет_хлеба,_пусть_едят_пирожные!
А то Путин нападёт?
Берем хлеб. Цена на газ европейская, цена бензина тоже, цена э/э почти ... Откуда цены ниже? У них в цене хлеба 70% это зарплата, есть задаток маневрирования.
Это нормальное распределение при социализме, когда всё государственное. У нас капитализм! Нет прибыли - закрывайся. Не можешь оплатить, даже место на кладбище? ...
А мы пытаемся "совком" регулировать капитализм? Капитализм хорош только в свободной конкуренции.
Янукович за менші провини змушений був втікати із країни.
2019 рік - "клоуни" при владі.... Результати - можемо очікувати що завгодно...
Сколько им дал недавно ЕС? 600 миллионов, если мне не изменяет память?
На что ушли эти деньги?
Но это не только у украинских властей память на деньги потраченные короткая.
Австралийским лейбористким подонкам сколько денег не дай - им все мало.
Федералы влили полтора ТРИЛЛИОНА баксов - а лейбористам все мало.
Теперь пусть гуляют НА СВОИ.
У австралийских бантустанов (в прошлом штатов) есть свой бюджет (кроме штата Виктория, там никак не могут найти 4 миллиарда баксов - потерялись, это не шутка, лейбористы потеряли 4 миллиарда баксов) - вот пусть его и тратят на палки, чтобы совать в нос на ковидлу.
"Штаты борются за тесты на антигены, пока Коалиция бездельничает
Правительство Моррисона отказывается покупать комплекты для широкого использования, несмотря на то, что эксперты в области общественного здравоохранения заявляют, что они имеют жизненно важное значение в будущей борьбе с пандемией." - The Age
"States fight for antigen tests as Coalition sits back
The Morrison government refuses to buy kits for widespread use, despite public health experts saying they are vital in the future fight against the pandemic."
73 НИКОГДА не поймут, что сделали с Украиной. Они не помнят, что было вчера, с каждым годом всё большее количество "людей" можно убедить, что войну развязал Порошенко.
П.с. а курс доллара то на месте стоит. Как?)
дороги давай !
нам солнца не надо
нам ЗЕ-личка светит !
Эти последствия проявляются во врутренней и внешней политике избранного правительства и естественно в положении внутри страны. По простому- стало ли простому народу лучше жить или хуже. Это населене определяет для себя само, обычно мозгов хватает посмотреть себе в кошелек. У нормальных людей также есть дар элементарного предвидения-"что будет, если..."
Иначе избиратели заслуживают иметь то, за что проголосовали.
Так везде.
Что у вас, что у нас, что в любом другом месте.
Як то кажуть- iжте, поки не повилазить.