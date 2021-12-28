Постачання хліба в Україні під загрозою: українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ, що "злетіли" у 10 разів, - президент Всеукраїнської Асоціації пекарів Дученко

Останніми днями "Нафтогаз України" продає газ за цінами 65-75 тисяч грн за тисячу кубометрів. Українські хлібовиробники вже працюють у збиток та попереджають, що закриються, якщо держава не втрутиться.

Українські хлібзаводи у зв'язку з надвисокими цінами на газ та неможливістю підвищити ціни на хліб працюють у збиток і попереджають про згортання виробництва та перебої з постачанням соціально значущого продукту. Якщо ціни на хліб не будуть підвищені, багатьом підприємствам доведеться закритися, повідомляє delo.ua.

За словами президента Всеукраїнської Асоціації пекарів Юрія Дученка, галузь гостро потребує підтримки уряду в обставинах, що склалися, коли ціни на газ для виробників зросли в 10 разів.

"Усі печі на хлібзаводах працюють на газі, це величезні обсяги для підприємств. Якщо у нас раніше енергоносії становили 10-12% у собівартості, то зараз це вже 20-25%", - зазначає голова ради Об’єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко.

Крім цього, з початку поточного року на 40% зросли ціни на борошно, вдвічі в ціні зросла та електроенергія, зріс прожитковий мінімум. Таким чином собівартість виробництва хліба на сьогоднішній день зросла на 40-50%.

За словами Васильченка, якщо минулого року рентабельність виробництва хліба становила 10-12%, то сьогодні її рівень впав до критичних 2%, а виробництво деяких найголовніших товарних позицій у більшості підприємств уже стало збитковим - аж до "мінус" 20% .

Глава ВАП Юрій Дученко додає, що через обставини, що склалися, ряду заводів найближчим часом дійсно доведеться закритися, що "безперечно спровокує перебої у виробництві та у постачанні населення хлібом", що перетвориться на серйозну загрозу для продовольчої безпеки країни, основою якої в Україні є саме хліб. Заступник директора компанії "Сумська паляниця" Костянтин Шушара прогнозує, що закриття хлібзаводів розпочнуться вже у першому кварталі 2022 року. "Підприємства зараз на межі виживання", - каже він.

Крім втрати великої кількості робочих місць, зниження купівельної спроможності населення та соціальної напруги в суспільстві, закриття хлібопекарських підприємств також призведе до того, що бюджетні установи - школи, лікарні, дитячі садки та військові частини - залишаться без поставок хліба, а місцеві бюджети у кризовий час залишаться без прибуткового податку від підприємств хлібної галузі, наголошує видання Delo.ua.

За словами керівників хлібопекарських підприємств, ситуацію могло б урятувати збільшення ціни на кінцевий продукт для споживача. Однак цього сьогодні виробникам не дозволяють робити торгові мережі, які дозволяють піднімати ціну на хліб не вище 5% на місяць при тому, що вже сьогодні стоїть гостра необхідність збільшити його вартість на 30%. Підприємства вже звернулися до торгових мереж з пропозицією переглянути принципи ціноутворення через обставини, що склалися на ринку.

Альтернативним рішенням Асоціація пекарів пропонує надати підприємствам хлібної галузі природний газ з боку НАК "Нафтогаз України" в обсязі 10-12 млн кубометрів на місяць за зниженою ціною 16 грн за кубометр, за якою сьогодні купують газ комунальні підприємства. З цією пропозицією українські хлібопекарі вже звернулися до президента Зеленського та прем'єр-міністра Шмигаля. У разі відсутності реакції влади та торгових мереж на дану ситуацію на Україну неминуче чекають зриви поставок хліба, резюмували у Всеукраїнській асоціації хлібопекарів.