УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5049 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
3 129 17
карантин (16073) Київ (13832) Поворозник (120) коронавірус (16702)

Випадки захворювання на штам "Омікрон" зафіксовано у Києві, - Поворозник

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Випадки захворювання на штам

Сьогодні, 28 грудня, у Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - нагадує він.

"Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", - додав Поворозник.

Він також зазначив, що від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули.

"Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки", - додав заступник голови КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження

Випадки захворювання на штам Омікрон зафіксовано у Києві, - Поворозник 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Не раньше! Сначала буковели, а ужо только потом вирусец.
показати весь коментар
28.12.2021 14:43
+2
Головне, шоб люди залишились без штанів поступово і мало помітно, хоча те, шо до цього йде, вже помітно дуже сильно.
показати весь коментар
28.12.2021 14:44
+2
Это хорошо или плохо??
Судя по вот этой новости...и тому что от Омикрона смертность мизерная...наверное первое...

У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження
У людей, які перехворіли "Омікрон"-штамом коронавірусу менше шансів заразитися "Дельтою".28.12.21 10:47 12396РАНІШЕ ПО
показати весь коментар
28.12.2021 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наконецто. Теперь всё валим на омикрон.
показати весь коментар
28.12.2021 14:39 Відповісти
на убегать из Киева!
показати весь коментар
28.12.2021 15:08 Відповісти
понеслось...через месяц будет новая волна....
показати весь коментар
28.12.2021 14:40 Відповісти
Не раньше! Сначала буковели, а ужо только потом вирусец.
показати весь коментар
28.12.2021 14:43 Відповісти
буковель и корпоративы 95го это святое
показати весь коментар
28.12.2021 15:49 Відповісти
Головне, шоб люди залишились без штанів поступово і мало помітно, хоча те, шо до цього йде, вже помітно дуже сильно.
показати весь коментар
28.12.2021 14:44 Відповісти
Не довго тішились зниженням, вже завезли.
показати весь коментар
28.12.2021 14:43 Відповісти
Главный инфекционист Южной Африки Салим Абдул Карим заявил, что вспышка заболевания штаммом коронавируса "Омикрон" спадает так же быстро, как росла.

Об этом сообщает The Washington Post.
показати весь коментар
28.12.2021 14:48 Відповісти
Только будет пик (по украинским реалиям - это где-то 50 тыс. в день). А это значит, что через 2-3 недели после пика будут умирать 500 чел. в день. И пик продлится где-то месяц. И сойдёт на нет...

PS. Великобритания переживает сейчас как раз пик...
показати весь коментар
28.12.2021 14:59 Відповісти
Это хорошо или плохо??
Судя по вот этой новости...и тому что от Омикрона смертность мизерная...наверное первое...

У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження
У людей, які перехворіли "Омікрон"-штамом коронавірусу менше шансів заразитися "Дельтою".28.12.21 10:47 12396РАНІШЕ ПО
показати весь коментар
28.12.2021 14:56 Відповісти
Познайомтесь - новий епідеміОлух. Тепер модно.
показати весь коментар
28.12.2021 15:00 Відповісти
Нарешті, чим швидше перехворіють тим краще.
показати весь коментар
28.12.2021 15:02 Відповісти
Круг сжимается. Между прочим, следом за омикроном в греческом алфавите идёт буква "пи"...
показати весь коментар
28.12.2021 15:34 Відповісти
"Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", - додав Поворозник. Однак, дебили знаходяться в кожному вагоні метро.
показати весь коментар
28.12.2021 15:58 Відповісти
зараз зешмаркля скажэ- цэ пэрэмога!
показати весь коментар
28.12.2021 17:16 Відповісти
Интересно вот только, каким это волшебным образом у нас научились определять, каким именно штаммом болен человек? У нас пцр тест-то приходится людям за свой счет делать. Есть ли В Украине хотя бы чисто техническая возможность определять штамм? Или отсылают куда-то за бугор? Тогда сразу вопрос, а чьи именно анализы решают отсылать?
показати весь коментар
28.12.2021 18:13 Відповісти
Долбанные турЫсты уже завезли
показати весь коментар
28.12.2021 18:29 Відповісти
 
 