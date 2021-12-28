Випадки захворювання на штам "Омікрон" зафіксовано у Києві, - Поворозник
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Сьогодні, 28 грудня, у Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.
"Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - нагадує він.
"Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", - додав Поворозник.
Він також зазначив, що від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули.
"Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки", - додав заступник голови КМДА.
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Об этом сообщает The Washington Post.
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