Случаи заболевания штаммом "Омикрон" зафиксированы в Киеве, - Поворозник
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Сегодня, 28 декабря, в Киеве уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
"Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - напоминает он.
"Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома", - добавил Поворозник.
Он также отметил, что с сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы.
"Завершатся каникулы 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми приобщились к учебному процессу. Для этого все мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в "желтой зоне" эпидопасности", - добавил заместитель главы КГГА.
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Об этом сообщает The Washington Post.
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