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Случаи заболевания штаммом "Омикрон" зафиксированы в Киеве, - Поворозник

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Случаи заболевания штаммом

Сегодня, 28 декабря, в Киеве уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - напоминает он.

"Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома", - добавил Поворозник.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы.

"Завершатся каникулы 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми приобщились к учебному процессу. Для этого все мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в "желтой зоне" эпидопасности", - добавил заместитель главы КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за "Омикрона" в мире уже отменили более 7 тысяч авиарейсов

Случаи заболевания штаммом Омикрон зафиксированы в Киеве, - Поворозник 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Не раньше! Сначала буковели, а ужо только потом вирусец.
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28.12.2021 14:43
+2
Головне, шоб люди залишились без штанів поступово і мало помітно, хоча те, шо до цього йде, вже помітно дуже сильно.
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28.12.2021 14:44
+2
Это хорошо или плохо??
Судя по вот этой новости...и тому что от Омикрона смертность мизерная...наверное первое...

У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження
У людей, які перехворіли "Омікрон"-штамом коронавірусу менше шансів заразитися "Дельтою".28.12.21 10:47 12396РАНІШЕ ПО
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28.12.2021 14:56
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Наконецто. Теперь всё валим на омикрон.
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28.12.2021 14:39 Ответить
на убегать из Киева!
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28.12.2021 15:08 Ответить
понеслось...через месяц будет новая волна....
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28.12.2021 14:40 Ответить
Не раньше! Сначала буковели, а ужо только потом вирусец.
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28.12.2021 14:43 Ответить
буковель и корпоративы 95го это святое
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28.12.2021 15:49 Ответить
Головне, шоб люди залишились без штанів поступово і мало помітно, хоча те, шо до цього йде, вже помітно дуже сильно.
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28.12.2021 14:44 Ответить
Не довго тішились зниженням, вже завезли.
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28.12.2021 14:43 Ответить
Главный инфекционист Южной Африки Салим Абдул Карим заявил, что вспышка заболевания штаммом коронавируса "Омикрон" спадает так же быстро, как росла.

Об этом сообщает The Washington Post.
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28.12.2021 14:48 Ответить
Только будет пик (по украинским реалиям - это где-то 50 тыс. в день). А это значит, что через 2-3 недели после пика будут умирать 500 чел. в день. И пик продлится где-то месяц. И сойдёт на нет...

PS. Великобритания переживает сейчас как раз пик...
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28.12.2021 14:59 Ответить
Это хорошо или плохо??
Судя по вот этой новости...и тому что от Омикрона смертность мизерная...наверное первое...

У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження
У людей, які перехворіли "Омікрон"-штамом коронавірусу менше шансів заразитися "Дельтою".28.12.21 10:47 12396РАНІШЕ ПО
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28.12.2021 14:56 Ответить
Познайомтесь - новий епідеміОлух. Тепер модно.
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28.12.2021 15:00 Ответить
Нарешті, чим швидше перехворіють тим краще.
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28.12.2021 15:02 Ответить
Круг сжимается. Между прочим, следом за омикроном в греческом алфавите идёт буква "пи"...
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28.12.2021 15:34 Ответить
"Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", - додав Поворозник. Однак, дебили знаходяться в кожному вагоні метро.
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28.12.2021 15:58 Ответить
зараз зешмаркля скажэ- цэ пэрэмога!
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28.12.2021 17:16 Ответить
Интересно вот только, каким это волшебным образом у нас научились определять, каким именно штаммом болен человек? У нас пцр тест-то приходится людям за свой счет делать. Есть ли В Украине хотя бы чисто техническая возможность определять штамм? Или отсылают куда-то за бугор? Тогда сразу вопрос, а чьи именно анализы решают отсылать?
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28.12.2021 18:13 Ответить
Долбанные турЫсты уже завезли
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28.12.2021 18:29 Ответить
 
 