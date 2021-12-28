Случаи заболевания штаммом "Омикрон" зафиксированы в Киеве, - Поворозник

Сегодня, 28 декабря, в Киеве уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - напоминает он.

"Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома", - добавил Поворозник.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы.

"Завершатся каникулы 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми приобщились к учебному процессу. Для этого все мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в "желтой зоне" эпидопасности", - добавил заместитель главы КГГА.

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