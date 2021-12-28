Зеленський передав готель "Україна" в управління Мінінфраструктури
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
З метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, Президент постановив погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури.
Нагадуємо, у грудні цього року Мінінфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з катарським інвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L з метою залучення інвестицій, розвитку туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про інвестиції в модернізацію ДП "Готель "Україна".
Готель "Україна" побудований у 1961 році. Спочатку готель називався "Москва". Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України. Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) - одна з провідних світових міжнародних готельних груп.
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На Г+Г скати одинадцять (!!!) годин поспіль...
Потрібно чимось маринувати бухе нарідне бидло
адіннарот жи
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що не летить на Олімпіаду в Пекін. Причина: робота вдома.
Слово «бойкот» не було вжито жодного разу.
Це означає, що летить Шмигаль/Стефанчук або особисто Зеленський. Мають бути: Сі, Путін, Орбан, Земан, Лукашенко.
А тепер уявіть Зеленського на світлинах з диктаторами, які будут на перших шпальтах світової преси.
На цьому моменті розворот на Китай буде завершеним. Шлях до ЄС та НАТО - замороженим.
Перемовини з Путіним у палаці Сі - найгірший сценарій для України.