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Новини Політика України
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ДУСЯ (62) Зеленський (17531) готель (64) Мінінфраструктури (689)

Зеленський передав готель "Україна" в управління Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський передав готель

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

З метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, Президент постановив погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури.

Нагадуємо, у грудні цього року Мінінфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з катарським інвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L з метою залучення інвестицій, розвитку туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про інвестиції в модернізацію ДП "Готель "Україна".

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Готель "Україна" побудований у 1961 році. Спочатку готель називався "Москва". Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України. Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) - одна з провідних світових міжнародних готельних груп.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
маленька закомплексована істота, яка наразі перебуває на посаді президента
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28.12.2021 22:16
+14
Жадібне, самозакохане, мстливе, сцикливе та бидловате малороське *****.
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28.12.2021 22:39
+7
Сделают казино. Зелёный махинатор стал богаче на несколько лимонов... Всё так прозрачно...
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28.12.2021 22:23
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маленька закомплексована істота, яка наразі перебуває на посаді президента
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28.12.2021 22:16 Відповісти
Жадібне, самозакохане, мстливе, сцикливе та бидловате малороське *****.
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28.12.2021 22:39 Відповісти
Це абсолютно точна характеристика чванливого наркомана і так званого , ************* 😠
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29.12.2021 00:18 Відповісти
Он что уже царь….???
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28.12.2021 22:20 Відповісти
какой всьотакі маладєц, нє то шо тє шо раньше ...
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28.12.2021 22:21 Відповісти
Сделают казино. Зелёный махинатор стал богаче на несколько лимонов... Всё так прозрачно...
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28.12.2021 22:23 Відповісти
Хотел продать страну Украину, но помощники не так его поняли...
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28.12.2021 22:26 Відповісти
Если будет серьёзная война с РФ, то нужно уже подумать куда прятать держ. ценности с музеев, что бы русские не *********.
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28.12.2021 22:31 Відповісти
Яка війна?
На Г+Г скати одинадцять (!!!) годин поспіль...
Потрібно чимось маринувати бухе нарідне бидло
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28.12.2021 22:35 Відповісти
і на московії паралельно.
адіннарот жи
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28.12.2021 22:37 Відповісти
Я не дивлюсь ТВ.
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28.12.2021 22:40 Відповісти
Якщо почнеться активна фаза війни з московією, то треба буде думати про інше.
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28.12.2021 22:48 Відповісти
ты видимо с рождения замаринованный
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28.12.2021 23:26 Відповісти
зєзік їде до китаю поглядєть в глаза хуілу?

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA



Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що не летить на Олімпіаду в Пекін. Причина: робота вдома.
Слово «бойкот» не було вжито жодного разу.
Це означає, що летить Шмигаль/Стефанчук або особисто Зеленський. Мають бути: Сі, Путін, Орбан, Земан, Лукашенко.
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28.12.2021 22:37 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

А тепер уявіть Зеленського на світлинах з диктаторами, які будут на перших шпальтах світової преси.
На цьому моменті розворот на Китай буде завершеним. Шлях до ЄС та НАТО - замороженим.
Перемовини з Путіним у палаці Сі - найгірший сценарій для України.
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28.12.2021 22:39 Відповісти
Нехай їдуть , тільки в один кінець 😠
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28.12.2021 22:39 Відповісти
Наркозплежне чмо робить вигляд бурхливої діяльності 😡
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28.12.2021 22:38 Відповісти
ВОНО працюйе.
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28.12.2021 22:54 Відповісти
А зачем ДУСе два ликероводочных завода?
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28.12.2021 23:04 Відповісти
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28.12.2021 23:34 Відповісти
Так , із фільму ,, тук , тук " чи ,, нок нок " здається 😊
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29.12.2021 00:21 Відповісти
«Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!» (с)
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28.12.2021 23:40 Відповісти
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28.12.2021 23:58 Відповісти
Можно надстроить ещё с 10-20 этажей и назвать "Лас-Вегас".
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29.12.2021 01:26 Відповісти
"Історичне" рішення в розбудові державності і як "відповідь" на агресивні зазіхання рашки.
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29.12.2021 06:58 Відповісти
 
 