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Новости Политика Украины
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ДУСя (179) Зеленский (16621) отель (118) Мининфраструктуры (935)

Зеленский передал гостиницу "Украина" в управление Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский передал гостиницу

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель "Украина" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В целях упорядочения использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, президент постановил согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче государственного предприятия "Отель "Украина" (г. Киев, ул. Институтская, 4) , находящегося в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Напомним, в декабре этого года Мининфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L с целью привлечения инвестиций, развития туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в модернизацию ГП "Отель "Украина".

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Отель "Украина" построен в 1961 году. Первоначально отель назывался "Москва". Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины. Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) – одна из ведущих мировых международных гостиничных групп.
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Топ комментарии
+15
маленька закомплексована істота, яка наразі перебуває на посаді президента
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28.12.2021 22:16
+14
Жадібне, самозакохане, мстливе, сцикливе та бидловате малороське *****.
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28.12.2021 22:39
+7
Сделают казино. Зелёный махинатор стал богаче на несколько лимонов... Всё так прозрачно...
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28.12.2021 22:23
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маленька закомплексована істота, яка наразі перебуває на посаді президента
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28.12.2021 22:16 Ответить
Жадібне, самозакохане, мстливе, сцикливе та бидловате малороське *****.
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28.12.2021 22:39 Ответить
Це абсолютно точна характеристика чванливого наркомана і так званого , ************* 😠
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29.12.2021 00:18 Ответить
Он что уже царь….???
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28.12.2021 22:20 Ответить
какой всьотакі маладєц, нє то шо тє шо раньше ...
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28.12.2021 22:21 Ответить
Сделают казино. Зелёный махинатор стал богаче на несколько лимонов... Всё так прозрачно...
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28.12.2021 22:23 Ответить
Хотел продать страну Украину, но помощники не так его поняли...
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28.12.2021 22:26 Ответить
Если будет серьёзная война с РФ, то нужно уже подумать куда прятать держ. ценности с музеев, что бы русские не *********.
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28.12.2021 22:31 Ответить
Яка війна?
На Г+Г скати одинадцять (!!!) годин поспіль...
Потрібно чимось маринувати бухе нарідне бидло
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28.12.2021 22:35 Ответить
і на московії паралельно.
адіннарот жи
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28.12.2021 22:37 Ответить
Я не дивлюсь ТВ.
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28.12.2021 22:40 Ответить
Якщо почнеться активна фаза війни з московією, то треба буде думати про інше.
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28.12.2021 22:48 Ответить
ты видимо с рождения замаринованный
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28.12.2021 23:26 Ответить
зєзік їде до китаю поглядєть в глаза хуілу?

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA



Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що не летить на Олімпіаду в Пекін. Причина: робота вдома.
Слово «бойкот» не було вжито жодного разу.
Це означає, що летить Шмигаль/Стефанчук або особисто Зеленський. Мають бути: Сі, Путін, Орбан, Земан, Лукашенко.
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28.12.2021 22:37 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

А тепер уявіть Зеленського на світлинах з диктаторами, які будут на перших шпальтах світової преси.
На цьому моменті розворот на Китай буде завершеним. Шлях до ЄС та НАТО - замороженим.
Перемовини з Путіним у палаці Сі - найгірший сценарій для України.
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28.12.2021 22:39 Ответить
Нехай їдуть , тільки в один кінець 😠
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28.12.2021 22:39 Ответить
Наркозплежне чмо робить вигляд бурхливої діяльності 😡
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28.12.2021 22:38 Ответить
ВОНО працюйе.
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28.12.2021 22:54 Ответить
А зачем ДУСе два ликероводочных завода?
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28.12.2021 23:04 Ответить
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28.12.2021 23:34 Ответить
Так , із фільму ,, тук , тук " чи ,, нок нок " здається 😊
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29.12.2021 00:21 Ответить
«Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!» (с)
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28.12.2021 23:40 Ответить
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28.12.2021 23:58 Ответить
Можно надстроить ещё с 10-20 этажей и назвать "Лас-Вегас".
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29.12.2021 01:26 Ответить
"Історичне" рішення в розбудові державності і як "відповідь" на агресивні зазіхання рашки.
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29.12.2021 06:58 Ответить
 
 