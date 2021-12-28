Зеленский передал гостиницу "Украина" в управление Мининфраструктуры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель "Украина" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.
Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В целях упорядочения использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, президент постановил согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче государственного предприятия "Отель "Украина" (г. Киев, ул. Институтская, 4) , находящегося в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры.
Напомним, в декабре этого года Мининфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L с целью привлечения инвестиций, развития туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в модернизацию ГП "Отель "Украина".
Отель "Украина" построен в 1961 году. Первоначально отель назывался "Москва". Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины. Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) – одна из ведущих мировых международных гостиничных групп.
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Потрібно чимось маринувати бухе нарідне бидло
адіннарот жи
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
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