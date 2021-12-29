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Новини Суспільство
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лікарня (886) Івано-Франківськ (310) пожежа (3220) Косів

30 грудня оголошено у Косові днем жалоби за загиблими в лікарні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

30 грудня оголошено у Косові днем жалоби за загиблими в лікарні

У Косові 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими на пожежі в лікарні. Відповідне розпорядження підписав Косівський міський голова Юрій Плосконос.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Читайте також: Пожежа у Косівській лікарні виникла через запалену заупокійну свічку, - ДСНС

"Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими на пожежі в НКП "Косівська ЦРЛ" на території Косівської міської територіальної громади", - йдеться у розпорядженні мера Косова.

У цей день приспустять державні прапори на адмінбудівлях підприємств та установ, що працюють на території Косівської громади, та обмежать проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, під час пожежі у лікарні м. Косів (Івано-Франківська область) загинуло четверо людей. За даними ДСНС, пожежа у Косівській центральній районній лікарні виникла через нехтування правилами пожежної безпеки. Зазначається, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути", - стверджують рятувальники.

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Топ коментарі
+6
Ебанаты. Больница не церковь, чтобы свечки за упокой ставить.
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29.12.2021 13:44
+4
весь текст надо прочитать что б понять что это не в Косово случилось а у нас
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29.12.2021 13:44
+3
Царство небесне загиблим, а ставити свічку, там де кисень, це вже треш, та й ставили за одним, а загинуло четверо і декілька людей в тяжкому стані.
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29.12.2021 13:40
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Царство небесне загиблим, а ставити свічку, там де кисень, це вже треш, та й ставили за одним, а загинуло четверо і декілька людей в тяжкому стані.
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29.12.2021 13:40 Відповісти
*******. Больница не церковь, чтобы свечки за упокой ставить.
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29.12.2021 13:44 Відповісти
весь текст надо прочитать что б понять что это не в Косово случилось а у нас
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29.12.2021 13:44 Відповісти
А Я пока фамилию мера Плосконос, не прочитал тоже не понял.
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29.12.2021 13:47 Відповісти
та да, особливості правопису, щелеп(((
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29.12.2021 14:41 Відповісти
Печаль... Загинули люди... Найімовірніша причина - стара електропроводка не витримала наваньаження.
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29.12.2021 13:47 Відповісти
В последней фразе расшифровка, заупокойная свеча всему виной.
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29.12.2021 13:48 Відповісти
Всему виной "традиція".
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29.12.2021 14:04 Відповісти
нє. заcранi мiзки.
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29.12.2021 15:00 Відповісти
тільки "маленький" нюанс - концентратор НЕ ЗБІЛЬШУЄ вмісту кисню в кімнаті! Взагалі! Він його "фільтрує" з кімнатного повітря і цільово подає на виході у маску. А якщо там були не концентратори, а подача кисню з мережі (що може наситити ним кімнату) - то про це в повідомленні ні слова. А значить нема віри і версії зі свічкою.
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30.12.2021 20:14 Відповісти
Долбойоби.
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29.12.2021 14:03 Відповісти
Ага, в день жалоби всі знов свічки запалять, а висновків не зроблять, що бездумне слідування "традиції" іноді вбиває
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29.12.2021 14:09 Відповісти
бо з лiкарями нe працюють правильно. нeмає потрiбого iнформування. як i скрiзь: вчитeлi лакарi. скрiзь сeрeдньовiча у головах.
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29.12.2021 15:03 Відповісти
Версія зі свічкою і концентраторами бредова - для лохів, що не уявляють принцип роботи концентратора. А от запалити проводку 5 концентраторів могли на раз. Як це й було купу раз на світі. Просто треба перекинути вину з енергетика лікарні і інших чиновників на санітарку.
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30.12.2021 20:16 Відповісти
Всьому винні не "традиції", не "заупокойні свічки" ( це лише привід щоб покалякати про примітивних вуйків-гуцулів з їхнім "середньовіччям" у головах"), а долбо..би, що цю фігню смакують. У тому числі і ці т.з. "рятувальники" - унікальна каста бездарів, лайдаків і паразитів у суспільстві (може хіба що після зеленських і К). І
Якщо в реанімаційній палаті одночасно працюють п"ять кисневих концентраторів і, звісно ж інша апаратура і обладнання, як для реанімації (кардіомонітори, реанімаційні комплекси, апарати ШВЛ, освітлення та ін.) - найімовірніша причина - 1. замикання і загорання перевантаженої електропроводки, котра контактувала з приборами, пластмасою, постільною білизною, шпалерами.... 2. контакт кисню з масляними речовинами;
Це що, перший, (чи останній...) трагічний випадок у наших лікарнях???
А, ну, так - про заупокійну свічку ще не говорилося - є новизна і привід, даруйте, *********.. І, звісно ж - вигородити керівництво лікарні від відповідальності за невжиття належних протипожежних заходів.
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30.12.2021 10:27 Відповісти
Люто плюсую! Ну, власне - якась дурня і фейк: кисневий концентратор ВЗАГАЛІ не впливає на вміст кисню в кімнаті (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) - це не подача кисню з мережі (яка в принципі власне і мала б бути в реанімації, а концентратори, які застосовують в терапії для легших хворих). Явна брехня про характер подій і безграмотність МНСників
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30.12.2021 20:10 Відповісти
 
 