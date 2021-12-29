30 грудня оголошено у Косові днем жалоби за загиблими в лікарні

У Косові 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими на пожежі в лікарні. Відповідне розпорядження підписав Косівський міський голова Юрій Плосконос.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими на пожежі в НКП "Косівська ЦРЛ" на території Косівської міської територіальної громади", - йдеться у розпорядженні мера Косова.

У цей день приспустять державні прапори на адмінбудівлях підприємств та установ, що працюють на території Косівської громади, та обмежать проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, під час пожежі у лікарні м. Косів (Івано-Франківська область) загинуло четверо людей. За даними ДСНС, пожежа у Косівській центральній районній лікарні виникла через нехтування правилами пожежної безпеки. Зазначається, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути", - стверджують рятувальники.