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Пожежа у Косівській лікарні виникла через запалену заупокійну свічку, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Пожежа у Косівській лікарні виникла через запалену заупокійну свічку, - ДСНС

Пожежа у Косівській центральній районній лікарні виникла через нехтування правилами пожежної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Вже маємо попередні дані щодо розслідування трагедії в Івано-Франківський лікарні… На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються – причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути", - стверджують рятувальники.

"За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - резюмували в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередня причина пожежі у Косівській райлікарні - порушення вимог пожежної безпеки, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині виникла пожежа. Четверо осіб загинули, а троє постраждали.

Втім, дані ОГА та ДСНС щодо кількості загиблих внаслідок пожежі відрізняються. В ОГА повідомляють про чотирьох загиблих (зазначалось, що один із загиблих помер від ковіду, але внаслідок пожежі). Рятувальники ж заявляють про трьох загиблих. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Зараз іконостаси де треба і не треба - від картонних іконок у маршрутках до ікон у золочених рамах у владних кабінетах. Був свідком, як під дверима реанімаційного відділеня якийсь попик збирав з родичів хворих гроші на "службу за здоров'я".
Те, що цей "бізнес" у нас процвітає наводить на сумні висновки щодо розумових здібностей співгромадян.
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29.12.2021 11:59
+9
Ще чотири поставлять...
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29.12.2021 11:45
+4
сказочный долбо.б. на 9 дней метанол пусть приносят.
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29.12.2021 11:51
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29.12.2021 11:45 Відповісти
....мудрий нарід
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29.12.2021 13:29 Відповісти
красиво хтось пішов
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29.12.2021 11:47 Відповісти
сказочный долбо.б. на 9 дней метанол пусть приносят.
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29.12.2021 11:51 Відповісти
Хтось вчасно запалив.😢
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29.12.2021 11:55 Відповісти
Зараз іконостаси де треба і не треба - від картонних іконок у маршрутках до ікон у золочених рамах у владних кабінетах. Був свідком, як під дверима реанімаційного відділеня якийсь попик збирав з родичів хворих гроші на "службу за здоров'я".
Те, що цей "бізнес" у нас процвітає наводить на сумні висновки щодо розумових здібностей співгромадян.
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29.12.2021 11:59 Відповісти
Прикладне православ'я, фіглі.
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29.12.2021 12:02 Відповісти
"... один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку." - бо свою роботу лiкаря знають. традицii краiни знають. а мiжпрeдмeтнi зв"язки - тeра iнконiто.
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29.12.2021 12:03 Відповісти
для таких справ у цивiлiзацii є капличка - окрeма кiмната з iконами та свiчкотримачeм
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29.12.2021 11:59 Відповісти
та й з спочилими...
не в одному ж приміщенні з ще живими таке робити ...
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29.12.2021 12:16 Відповісти
ось причина

релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити нeю над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити всi згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
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29.12.2021 12:32 Відповісти
Яка ще в х.. негативна енергія? Хімію попам в школі потрібно було вчити.! А річ йшла про співробітника лікарні, а не священослужителя! Людина не встигла померти, а ви вже зі своїми свічками лізете! Це - про ваші пояснення. а не працівника лікарні!
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29.12.2021 12:52 Відповісти
ти такий жe тормоз як i свiчкоставeць: приплiв попа нашось. що говорить що ти сам нe далeко вiдiйшов. такий жe дятєл тeбe лайкнув.
1. у мeнe просто пояснeно яким боком свiчка опинилася у тому мiсцi. зовсiм нe важливо хто туди притiг. алe якщо ти цього нe доганяєш то ти такий жe розвитком як i пiдпальник.
2. цe ти сам собi повторив щоб нe тупити "річ йшла про співробітника лікарні, а не священослужителя!"?
3. цe ти пiди там у лiкарнi погавкай умнiк кугутський а нe мeнi тут насрав"Людина не встигла померти, а ви вже зі своїми свічками лізете!". роби самостiйний комeнт i давай розгон.
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29.12.2021 15:16 Відповісти
Та не хвилюйся, встиг померти, а з нею ще згоріло заживо через тупість і богобоязливість когось! Незрозуміло, труп померлого також обгорів, чи встигли винести? В палатах загальних, інтенсивної терапіїї, реанімаціях, чи там , де використовується кисень, свічки повинні бути тільки одні - ректальні, суппозиторіями називаються! І -все, ніхто живцем згоряти не буде!
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29.12.2021 15:58 Відповісти
ти настоящий Iванов! мiй комeнтар стосувався твого всєру а ти за кeйсом у лiкарн досi ховаєшся
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29.12.2021 16:03 Відповісти
"Незрозуміло, труп померлого також обгорів, чи встигли винести? "
як би ти розумiв що ти читаєш то догнав би що оцe ".... здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого." означає що лiжко готували для нового пацiєнта чи ти лягаєш на нeвинeсeнe тiло?
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29.12.2021 16:08 Відповісти
То була алегорія! А ти просто брехун денмарківський! Річ шла про виставляння свічки біля ліжка покійного, а не ту процедуру, яку ти тут нарисував! Що б дезинфікувати ліжко після померлого є зовсім інші засоби. а не свічки! Тим паче. якщо померлий від інфекційної хвороби! І здорових людей в реанімації не шукай! Зате троє інших разом з антиковідним відділенням, чи палатою дуже добре продезинфікувалися. На фото видно все!
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29.12.2021 16:26 Відповісти
жeсть як ти нeвмiло використовуєш слова. ти адeпт сeкти "трe щось ляпнуть"?
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30.12.2021 20:37 Відповісти
"Четверо людей загинули. Одна людина за попередньою інформацією померла від COVID-19, ще троє - під час пожежі", - розповіла Онищук на своїй сторінці у фейсбуці.
"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку", - розповіли рятувальники.
ал

"У реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, повітря було перенасичене киснем."
чeтвeро трупiв з рeанiмацii (один труп. iншi троє згорiли заживо)

троє постраждалих - iз сусiдньоi палати.

питання: для кого працював 5й концeнтрaтор? бо схожe 5й користувач концeнтратором нe налeжить нi до загиблих нi до постраждалих. а людeй було чeртвeро у кiмнатi - помeрлий i троє згорiвших.
https://www.bbc.com/ukrainian/59809930
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29.12.2021 16:40 Відповісти
"За традицією"... Є в українців така нарідна традиція: у приміщенні, насиченому киснем запалювати свічку.
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29.12.2021 12:07 Відповісти
нє. на насичeну киснeм кiмнату мiзкiв нe вистачає. бо цe мiжпрeдмeтний зв"язок "цeрква-фiзика".
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29.12.2021 12:25 Відповісти
ось причина

релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити їй над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити все згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
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29.12.2021 12:31 Відповісти
Надо полагать, что свечку ставил один из 73%. Это их почерк...
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29.12.2021 12:32 Відповісти
Заупокойная в больнице свеча должна быть ректальной исключительно.
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29.12.2021 12:43 Відповісти
у даному випадку тому хто поставив поминальну
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29.12.2021 15:18 Відповісти
Що за дурня? Один з працівників медичного закладу за українською традицією поставив свічечку за упокій душі раба божого, усопшого від ковіду? Це так прийнято на Заході України - свічечки в палаті інтенсивної терапіїї, чи реанімаціїї при поряд живих людях ставити? Може, ще там, ті, хто при смерті ще й свою останню волю перед смертю хочуть виконати - закурити сигарету наприклад? Ну-ну!
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29.12.2021 12:45 Відповісти
ну схожe грeмуча сумiш у головi робiника лiкарнi стала запальною причиною
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29.12.2021 12:48 Відповісти
Для мене медик і вірун - речі несумісні. Якщо ти віриш в бога то не повинна працювати в лікарні і лікувати людей. Йди в церкву і розводи лохів на бабло через продаж молитов і свічок на здоровя. Майже 2022 рік на дворі, люди в космос запускають телескоп за 10млрд дол., який ніякого бога там не побачить, а дехто ще з печери не вийшов.
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29.12.2021 12:46 Відповісти
а можe паралeльна рeальнiсть допомагає людини жити. цe вжe точно нe лiкар
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29.12.2021 12:50 Відповісти
21 век.Дебилы бл.Эту страну не победить.
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29.12.2021 12:53 Відповісти
необізнаність щодо елементарних законів фізики Джерело: https://censor.net/ua/n3307698
працювали одночасно 5 кисневих концентраторів Джерело: https://censor.net/ua/n3307698

Намекаю: хоть десять концентраторов поставь кислорода они не нагенерируют. Или там подача кислорода была, или у когото и правда с физикой не очень.
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29.12.2021 12:56 Відповісти
забeзпeчeння знаннями з фiзики у тандeмi з приборами та лiкарською дiяльнiстю так само як i вчитeльською та усiх iнших профeсiй лeжить на роботодавцю: курси пiдвищeння квалiфiкацii проходять лишe за профeсiєю бeз пeрeплiтання з iншими сфeрами та знаннями з iнших профeсiй. хоча усe взаєимопов"язано. алe показати цeй зв"язок нiкому. iнструкцiй нiхто нe читає.
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29.12.2021 15:54 Відповісти
Мракобесие и джаз...
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30.12.2021 09:13 Відповісти
Яке щастя, що є заупокійні свічки і гуцули з середньовічними забобонами... І геть немає перевантаженої в реанімаційній палаті електропроводки (п"ять одночасно увімкнених кисневих концентратори, інше обладнання реанімації - апарати ШВЛ, кардіомонітори, реанімаційні комплекси, освітлення іт.п.), котра дала замикання і загорілася (як це неодноразово трапляється, нажаль в наших лікувальних і соціальних закладах). І ніхто не згадав про можливість контакту кисню (централізовано подаваємого, бо концентраторами до такого призвести неможливо) з масляними речовинами з вибухом і пожежею.
Прокляті гуцули з їхніми "заупокійними" забобонами! Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - приїде компетентна комісія і так тижнів ч-з 3-4 ознайомимося з висновками, особлива увага - стан електропроводки в реанімаційній палаті. І цілісність системи централізованої подачі кисню...
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30.12.2021 12:13 Відповісти
 
 