Пожежа у Косівській лікарні виникла через запалену заупокійну свічку, - ДСНС

Пожежа у Косівській центральній районній лікарні виникла через нехтування правилами пожежної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Вже маємо попередні дані щодо розслідування трагедії в Івано-Франківський лікарні… На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються – причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути", - стверджують рятувальники.

"За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - резюмували в ДСНС.

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Нагадаємо, у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині виникла пожежа. Четверо осіб загинули, а троє постраждали.

Втім, дані ОГА та ДСНС щодо кількості загиблих внаслідок пожежі відрізняються. В ОГА повідомляють про чотирьох загиблих (зазначалось, що один із загиблих помер від ковіду, але внаслідок пожежі). Рятувальники ж заявляють про трьох загиблих.