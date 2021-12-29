Пожежа у Косівській лікарні виникла через запалену заупокійну свічку, - ДСНС
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Пожежа у Косівській центральній районній лікарні виникла через нехтування правилами пожежної безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Вже маємо попередні дані щодо розслідування трагедії в Івано-Франківський лікарні… На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються – причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.
"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути", - стверджують рятувальники.
"За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - резюмували в ДСНС.
Нагадаємо, у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині виникла пожежа. Четверо осіб загинули, а троє постраждали.
Втім, дані ОГА та ДСНС щодо кількості загиблих внаслідок пожежі відрізняються. В ОГА повідомляють про чотирьох загиблих (зазначалось, що один із загиблих помер від ковіду, але внаслідок пожежі). Рятувальники ж заявляють про трьох загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
Те, що цей "бізнес" у нас процвітає наводить на сумні висновки щодо розумових здібностей співгромадян.
не в одному ж приміщенні з ще живими таке робити ...
релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити нeю над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити всi згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
1. у мeнe просто пояснeно яким боком свiчка опинилася у тому мiсцi. зовсiм нe важливо хто туди притiг. алe якщо ти цього нe доганяєш то ти такий жe розвитком як i пiдпальник.
2. цe ти сам собi повторив щоб нe тупити "річ йшла про співробітника лікарні, а не священослужителя!"?
3. цe ти пiди там у лiкарнi погавкай умнiк кугутський а нe мeнi тут насрав"Людина не встигла померти, а ви вже зі своїми свічками лізете!". роби самостiйний комeнт i давай розгон.
як би ти розумiв що ти читаєш то догнав би що оцe ".... здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого." означає що лiжко готували для нового пацiєнта чи ти лягаєш на нeвинeсeнe тiло?
"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку", - розповіли рятувальники.
ал
"У реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, повітря було перенасичене киснем."
чeтвeро трупiв з рeанiмацii (один труп. iншi троє згорiли заживо)
троє постраждалих - iз сусiдньоi палати.
питання: для кого працював 5й концeнтрaтор? бо схожe 5й користувач концeнтратором нe налeжить нi до загиблих нi до постраждалих. а людeй було чeртвeро у кiмнатi - помeрлий i троє згорiвших.
https://www.bbc.com/ukrainian/59809930
релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити їй над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити все згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
працювали одночасно 5 кисневих концентраторів Джерело: https://censor.net/ua/n3307698
Намекаю: хоть десять концентраторов поставь кислорода они не нагенерируют. Или там подача кислорода была, или у когото и правда с физикой не очень.
Прокляті гуцули з їхніми "заупокійними" забобонами! Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - приїде компетентна комісія і так тижнів ч-з 3-4 ознайомимося з висновками, особлива увага - стан електропроводки в реанімаційній палаті. І цілісність системи централізованої подачі кисню...