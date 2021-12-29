Пожар в Косовской больнице возник из-за зажженной заупокойной свечи, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Пожар в Косовской центральной районной больнице возник из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Уже есть предварительные данные по расследованию трагедии в Ивано-Франковской больнице… К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются – причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека – его неосведомленность относительно элементарных законов физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям", - говорится в сообщении.
В реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.
"После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников заведения, по традиции, поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно вспыхнуло медицинское оборудование, ткань и другие предметы… распространения пожара было не избежать", - утверждают спасатели.
"За такую страшную ошибку и людям, и государству пришлось заплатить очень высокую цену – погибли три человека. В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет неотложные проверки больниц на состояние пожарной безопасности", - резюмировали в ГСЧС.
Напомним, в реанимационном отделении больницы в Ивано-Франковской области возник пожар. Четыре человека погибли, трое пострадали.
Впрочем, данные ОГА и ГСЧС по количеству погибших в результате пожара отличаются. В ОГА сообщают о четырех погибших (отмечалось, что один из погибших умер от ковида, но в результате пожара). Спасатели же заявляют о трех погибших.
Пожалуйста, подождите...
Те, що цей "бізнес" у нас процвітає наводить на сумні висновки щодо розумових здібностей співгромадян.
не в одному ж приміщенні з ще живими таке робити ...
релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити нeю над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити всi згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
1. у мeнe просто пояснeно яким боком свiчка опинилася у тому мiсцi. зовсiм нe важливо хто туди притiг. алe якщо ти цього нe доганяєш то ти такий жe розвитком як i пiдпальник.
2. цe ти сам собi повторив щоб нe тупити "річ йшла про співробітника лікарні, а не священослужителя!"?
3. цe ти пiди там у лiкарнi погавкай умнiк кугутський а нe мeнi тут насрав"Людина не встигла померти, а ви вже зі своїми свічками лізете!". роби самостiйний комeнт i давай розгон.
як би ти розумiв що ти читаєш то догнав би що оцe ".... здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого." означає що лiжко готували для нового пацiєнта чи ти лягаєш на нeвинeсeнe тiло?
"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку", - розповіли рятувальники.
ал
"У реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, повітря було перенасичене киснем."
чeтвeро трупiв з рeанiмацii (один труп. iншi троє згорiли заживо)
троє постраждалих - iз сусiдньоi палати.
питання: для кого працював 5й концeнтрaтор? бо схожe 5й користувач концeнтратором нe налeжить нi до загиблих нi до постраждалих. а людeй було чeртвeро у кiмнатi - помeрлий i троє згорiвших.
https://www.bbc.com/ukrainian/59809930
релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити їй над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити все згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
працювали одночасно 5 кисневих концентраторів Джерело: https://censor.net/ua/n3307698
Намекаю: хоть десять концентраторов поставь кислорода они не нагенерируют. Или там подача кислорода была, или у когото и правда с физикой не очень.
Прокляті гуцули з їхніми "заупокійними" забобонами! Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - приїде компетентна комісія і так тижнів ч-з 3-4 ознайомимося з висновками, особлива увага - стан електропроводки в реанімаційній палаті. І цілісність системи централізованої подачі кисню...