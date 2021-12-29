РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17294 посетителя онлайн
Новости Происшествия
5 914 35
больница (1383) пожар (5573) ГСЧС (4490) Ивано-Франковская область (841)

Пожар в Косовской больнице возник из-за зажженной заупокойной свечи, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пожар в Косовской больнице возник из-за зажженной заупокойной свечи, - ГСЧС

Пожар в Косовской центральной районной больнице возник из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Уже есть предварительные данные по расследованию трагедии в Ивано-Франковской больнице… К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются – причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека – его неосведомленность относительно элементарных законов физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям", - говорится в сообщении.

В реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

"После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников заведения, по традиции, поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно вспыхнуло медицинское оборудование, ткань и другие предметы… распространения пожара было не избежать", - утверждают спасатели.

"За такую ​​страшную ошибку и людям, и государству пришлось заплатить очень высокую цену – погибли три человека. В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет неотложные проверки больниц на состояние пожарной безопасности", - резюмировали в ГСЧС.

Также читайте: Предварительная причина пожара в Косовской райбольнице - нарушение требований пожарной безопасности, - Офис Генпрокурора

Напомним, в реанимационном отделении больницы в Ивано-Франковской области возник пожар. Четыре человека погибли, трое пострадали.

Впрочем, данные ОГА и ГСЧС по количеству погибших в результате пожара отличаются. В ОГА сообщают о четырех погибших (отмечалось, что один из погибших умер от ковида, но в результате пожара). Спасатели же заявляют о трех погибших.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Зараз іконостаси де треба і не треба - від картонних іконок у маршрутках до ікон у золочених рамах у владних кабінетах. Був свідком, як під дверима реанімаційного відділеня якийсь попик збирав з родичів хворих гроші на "службу за здоров'я".
Те, що цей "бізнес" у нас процвітає наводить на сумні висновки щодо розумових здібностей співгромадян.
показать весь комментарий
29.12.2021 11:59
+9
Ще чотири поставлять...
показать весь комментарий
29.12.2021 11:45
+4
сказочный долбо.б. на 9 дней метанол пусть приносят.
показать весь комментарий
29.12.2021 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще чотири поставлять...
показать весь комментарий
29.12.2021 11:45 Ответить
....мудрий нарід
показать весь комментарий
29.12.2021 13:29 Ответить
красиво хтось пішов
показать весь комментарий
29.12.2021 11:47 Ответить
сказочный долбо.б. на 9 дней метанол пусть приносят.
показать весь комментарий
29.12.2021 11:51 Ответить
Хтось вчасно запалив.😢
показать весь комментарий
29.12.2021 11:55 Ответить
Зараз іконостаси де треба і не треба - від картонних іконок у маршрутках до ікон у золочених рамах у владних кабінетах. Був свідком, як під дверима реанімаційного відділеня якийсь попик збирав з родичів хворих гроші на "службу за здоров'я".
Те, що цей "бізнес" у нас процвітає наводить на сумні висновки щодо розумових здібностей співгромадян.
показать весь комментарий
29.12.2021 11:59 Ответить
Прикладне православ'я, фіглі.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:02 Ответить
"... один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку." - бо свою роботу лiкаря знають. традицii краiни знають. а мiжпрeдмeтнi зв"язки - тeра iнконiто.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:03 Ответить
для таких справ у цивiлiзацii є капличка - окрeма кiмната з iконами та свiчкотримачeм
показать весь комментарий
29.12.2021 11:59 Ответить
та й з спочилими...
не в одному ж приміщенні з ще живими таке робити ...
показать весь комментарий
29.12.2021 12:16 Ответить
ось причина

релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити нeю над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити всi згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
показать весь комментарий
29.12.2021 12:32 Ответить
Яка ще в х.. негативна енергія? Хімію попам в школі потрібно було вчити.! А річ йшла про співробітника лікарні, а не священослужителя! Людина не встигла померти, а ви вже зі своїми свічками лізете! Це - про ваші пояснення. а не працівника лікарні!
показать весь комментарий
29.12.2021 12:52 Ответить
ти такий жe тормоз як i свiчкоставeць: приплiв попа нашось. що говорить що ти сам нe далeко вiдiйшов. такий жe дятєл тeбe лайкнув.
1. у мeнe просто пояснeно яким боком свiчка опинилася у тому мiсцi. зовсiм нe важливо хто туди притiг. алe якщо ти цього нe доганяєш то ти такий жe розвитком як i пiдпальник.
2. цe ти сам собi повторив щоб нe тупити "річ йшла про співробітника лікарні, а не священослужителя!"?
3. цe ти пiди там у лiкарнi погавкай умнiк кугутський а нe мeнi тут насрав"Людина не встигла померти, а ви вже зі своїми свічками лізете!". роби самостiйний комeнт i давай розгон.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:16 Ответить
Та не хвилюйся, встиг померти, а з нею ще згоріло заживо через тупість і богобоязливість когось! Незрозуміло, труп померлого також обгорів, чи встигли винести? В палатах загальних, інтенсивної терапіїї, реанімаціях, чи там , де використовується кисень, свічки повинні бути тільки одні - ректальні, суппозиторіями називаються! І -все, ніхто живцем згоряти не буде!
показать весь комментарий
29.12.2021 15:58 Ответить
ти настоящий Iванов! мiй комeнтар стосувався твого всєру а ти за кeйсом у лiкарн досi ховаєшся
показать весь комментарий
29.12.2021 16:03 Ответить
"Незрозуміло, труп померлого також обгорів, чи встигли винести? "
як би ти розумiв що ти читаєш то догнав би що оцe ".... здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого." означає що лiжко готували для нового пацiєнта чи ти лягаєш на нeвинeсeнe тiло?
показать весь комментарий
29.12.2021 16:08 Ответить
То була алегорія! А ти просто брехун денмарківський! Річ шла про виставляння свічки біля ліжка покійного, а не ту процедуру, яку ти тут нарисував! Що б дезинфікувати ліжко після померлого є зовсім інші засоби. а не свічки! Тим паче. якщо померлий від інфекційної хвороби! І здорових людей в реанімації не шукай! Зате троє інших разом з антиковідним відділенням, чи палатою дуже добре продезинфікувалися. На фото видно все!
показать весь комментарий
29.12.2021 16:26 Ответить
жeсть як ти нeвмiло використовуєш слова. ти адeпт сeкти "трe щось ляпнуть"?
показать весь комментарий
30.12.2021 20:37 Ответить
"Четверо людей загинули. Одна людина за попередньою інформацією померла від COVID-19, ще троє - під час пожежі", - розповіла Онищук на своїй сторінці у фейсбуці.
"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку", - розповіли рятувальники.
ал

"У реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, повітря було перенасичене киснем."
чeтвeро трупiв з рeанiмацii (один труп. iншi троє згорiли заживо)

троє постраждалих - iз сусiдньоi палати.

питання: для кого працював 5й концeнтрaтор? бо схожe 5й користувач концeнтратором нe налeжить нi до загиблих нi до постраждалих. а людeй було чeртвeро у кiмнатi - помeрлий i троє згорiвших.
https://www.bbc.com/ukrainian/59809930
показать весь комментарий
29.12.2021 16:40 Ответить
"За традицією"... Є в українців така нарідна традиція: у приміщенні, насиченому киснем запалювати свічку.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:07 Ответить
нє. на насичeну киснeм кiмнату мiзкiв нe вистачає. бо цe мiжпрeдмeтний зв"язок "цeрква-фiзика".
показать весь комментарий
29.12.2021 12:25 Ответить
ось причина

релігії не схвалюють того, коли живий і здоровий чоловік спить на тому ж ліжку, якe сталo смертним одром для іншого.
обряд очищення. Тобто, потрібно просто запалити церковну свічку і поводити їй над і під ліжком. Відомо, що вогонь здатний знищити все згустки негативної енергії, які скупчилися біля ложа покійного.
https://jak.waykun.com/articles/chi-mozhna-spati-na-lizhku-pomerlogo-organizacija.html
показать весь комментарий
29.12.2021 12:31 Ответить
Надо полагать, что свечку ставил один из 73%. Это их почерк...
показать весь комментарий
29.12.2021 12:32 Ответить
Заупокойная в больнице свеча должна быть ректальной исключительно.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:43 Ответить
у даному випадку тому хто поставив поминальну
показать весь комментарий
29.12.2021 15:18 Ответить
Що за дурня? Один з працівників медичного закладу за українською традицією поставив свічечку за упокій душі раба божого, усопшого від ковіду? Це так прийнято на Заході України - свічечки в палаті інтенсивної терапіїї, чи реанімаціїї при поряд живих людях ставити? Може, ще там, ті, хто при смерті ще й свою останню волю перед смертю хочуть виконати - закурити сигарету наприклад? Ну-ну!
показать весь комментарий
29.12.2021 12:45 Ответить
ну схожe грeмуча сумiш у головi робiника лiкарнi стала запальною причиною
показать весь комментарий
29.12.2021 12:48 Ответить
Для мене медик і вірун - речі несумісні. Якщо ти віриш в бога то не повинна працювати в лікарні і лікувати людей. Йди в церкву і розводи лохів на бабло через продаж молитов і свічок на здоровя. Майже 2022 рік на дворі, люди в космос запускають телескоп за 10млрд дол., який ніякого бога там не побачить, а дехто ще з печери не вийшов.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:46 Ответить
а можe паралeльна рeальнiсть допомагає людини жити. цe вжe точно нe лiкар
показать весь комментарий
29.12.2021 12:50 Ответить
21 век.Дебилы бл.Эту страну не победить.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:53 Ответить
необізнаність щодо елементарних законів фізики Джерело: https://censor.net/ua/n3307698
працювали одночасно 5 кисневих концентраторів Джерело: https://censor.net/ua/n3307698

Намекаю: хоть десять концентраторов поставь кислорода они не нагенерируют. Или там подача кислорода была, или у когото и правда с физикой не очень.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:56 Ответить
забeзпeчeння знаннями з фiзики у тандeмi з приборами та лiкарською дiяльнiстю так само як i вчитeльською та усiх iнших профeсiй лeжить на роботодавцю: курси пiдвищeння квалiфiкацii проходять лишe за профeсiєю бeз пeрeплiтання з iншими сфeрами та знаннями з iнших профeсiй. хоча усe взаєимопов"язано. алe показати цeй зв"язок нiкому. iнструкцiй нiхто нe читає.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:54 Ответить
Мракобесие и джаз...
показать весь комментарий
30.12.2021 09:13 Ответить
Яке щастя, що є заупокійні свічки і гуцули з середньовічними забобонами... І геть немає перевантаженої в реанімаційній палаті електропроводки (п"ять одночасно увімкнених кисневих концентратори, інше обладнання реанімації - апарати ШВЛ, кардіомонітори, реанімаційні комплекси, освітлення іт.п.), котра дала замикання і загорілася (як це неодноразово трапляється, нажаль в наших лікувальних і соціальних закладах). І ніхто не згадав про можливість контакту кисню (централізовано подаваємого, бо концентраторами до такого призвести неможливо) з масляними речовинами з вибухом і пожежею.
Прокляті гуцули з їхніми "заупокійними" забобонами! Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - приїде компетентна комісія і так тижнів ч-з 3-4 ознайомимося з висновками, особлива увага - стан електропроводки в реанімаційній палаті. І цілісність системи централізованої подачі кисню...
показать весь комментарий
30.12.2021 12:13 Ответить
 
 