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Київ (13837) Метрополітен (761) Новий рік (421) фунікулер (15)

У новорічну ніч транспорт у Києві працюватиме на дві години довше, а фунікулер - цілодобово, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У новорічну ніч транспорт у Києві працюватиме на дві години довше, а фунікулер - цілодобово, - КМДА

У разі необхідності можливе обмеження на вхід декількох центральних станцій метрополітену.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Також 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Також читайте: Технічний збій в роботі столичного дата-центру: виникли проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті

Автор: Богдан Гуньковський
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Це в той час, коли у країні війна...
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29.12.2021 14:44 Відповісти
Ну, так. І Жирік озвучував про новорічну ніч, що тре бомбити
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29.12.2021 14:53 Відповісти
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29.12.2021 20:15 Відповісти
 
 