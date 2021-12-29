У новорічну ніч транспорт у Києві працюватиме на дві години довше, а фунікулер - цілодобово, - КМДА

У разі необхідності можливе обмеження на вхід декількох центральних станцій метрополітену.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Також 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

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