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В Росії хочуть зобов'язати Netflix показувати державні телеканали

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Росії хочуть зобов'язати Netflix показувати державні телеканали

"Роскомнагляд" вніс стрімінговий сервіс Netflix до реєстру аудіовізуальних сервісів. Це означає, що в Росії онлайн-кінотеатр має дотримуватися місцевих законів для стрімінгу, зокрема, забезпечувати показ гарантованих державних телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Запис про включення сервісу до реєстру зʼявився на сайті регулятора 28 грудня. У травні внести Netflix до списку вимагала від "Роскомнагляду" Асоціація інтернет-відео, що обʼєднує найбільші російські онлайн-кінотеатри.

Законодавство вимагає від таких сервісів з весни 2022 року забезпечити користувачам показ каналів ефірного телебачення та трансляцію радіостанцій, які включені до складу так званих мультиплексів - цифрових пакетів, трансляцію яких гарантує держава. До першого мультиплексу, зокрема, входять "Перший канал", "Росія 1", "Матч ТБ", НТВ, Громадське телебачення Росії. До другого - православний телеканал "Спас", телеканал міністерства оборони "Звезда" та канал Союзної держави Росії та Білорусі "Мир".

Крім того, Netflix зобовʼязаний буде ділитися з державою статистикою переглядів у Росії.

Також "Роскомнагляд" готує заборону для онлайн-кінотеатрів на ненормативну лексику та так звану "гей-пропаганду".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
И придурки будут показывать, ведь им же нужно денег заработать😁😁😁
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29.12.2021 15:47
+4
я все фильмы из параши дизлайкнул, что советую ивам сделать, поставил на английскую дорожку.
I hope this will help my to improve my listening skills
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29.12.2021 16:07
+2
Писец,совсем кукухой вата тронулась ...
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29.12.2021 15:48
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И придурки будут показывать, ведь им же нужно денег заработать😁😁😁
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29.12.2021 15:47 Відповісти
Я також припускаю, що так і буде. Вони, москва, вже давно вивчили всіх цих "цукерберґів_нетфліксів". І завжди вимагають, знаючи напевне, що ті виконають як непишні
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29.12.2021 17:44 Відповісти
если запретят гей-пропаганду то как они путина по телевизору показывать будут?
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29.12.2021 15:47 Відповісти
и база данных по зрителях, по любому должна быть ))
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29.12.2021 15:48 Відповісти
Писец,совсем кукухой вата тронулась ...
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29.12.2021 15:48 Відповісти
А Альджазиру будут показывать?
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29.12.2021 15:50 Відповісти
Все правильно. Сьогодні дивляться Нетфлікс, а завтра до НАТО захочуть. Обов'зковий перегляд державних каналів треба закріпити на законодавчому рівні.
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29.12.2021 15:52 Відповісти
я все фильмы из параши дизлайкнул, что советую ивам сделать, поставил на английскую дорожку.
I hope this will help my to improve my listening skills
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29.12.2021 16:07 Відповісти
Ну а як ще кацапам втюхати власне тв-лайно? Тільки "в навантаження". Це ж совок! - купуючи кілограм мяса заплати за пів кілограма кісток, хляків та жил по ціні мяса "в навантаження". Інакше ніяк.
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29.12.2021 16:51 Відповісти
Пусть нетфликс трансляции футбольных матчей с украинских стадионов им покажет.
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29.12.2021 20:03 Відповісти
нужно 30 минут киселевщины в 3д перед сеансом любого фильма без права по маленькому на рассие.. а чо - нормальное министерство правды
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30.12.2021 05:19 Відповісти
 
 