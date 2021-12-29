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В России хотят обязать Netflix показывать государственные телеканалы

В России хотят обязать Netflix показывать государственные телеканалы

"Роскомнадзор" внес стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Это означает, что в России онлайн-кинотеатр должен соблюдать местные законы для стриминга, в частности, обеспечивать показ гарантированных государственных телеканалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Запись о включении сервиса в реестр появилась на сайте регулятора 28 декабря. В мае внести Netflix в список требовала от "Роскомнадзора" Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие российские онлайн кинотеатры.

Законодательство требует от таких сервисов с весны 2022 обеспечить пользователям показ каналов эфирного телевидения и трансляцию радиостанций, которые включены в состав так называемых мультиплексов - цифровых пакетов, трансляцию которых гарантирует государство. В первый мультиплекс, в частности, входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Общественное телевидение России. Ко второму – православный телеканал "Спас", телеканал министерства обороны "Звезда" и канал Союзного государства России и Беларуси "Мир".

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Кроме того, Netflix будет делиться с государством статистикой просмотров в России.

Также "Роскомнадзор" готовит запрет для онлайн-кинотеатров на ненормативную лексику и так называемую "гей-пропаганду".

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Автор: 

россия (95388) телевидение (897) Роскомнадзор (50) Netflix (23)


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Топ комментарии
+8
И придурки будут показывать, ведь им же нужно денег заработать😁😁😁
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29.12.2021 15:47
+4
я все фильмы из параши дизлайкнул, что советую ивам сделать, поставил на английскую дорожку.
I hope this will help my to improve my listening skills
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29.12.2021 16:07
+2
Писец,совсем кукухой вата тронулась ...
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29.12.2021 15:48
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И придурки будут показывать, ведь им же нужно денег заработать😁😁😁
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29.12.2021 15:47 Ответить
Я також припускаю, що так і буде. Вони, москва, вже давно вивчили всіх цих "цукерберґів_нетфліксів". І завжди вимагають, знаючи напевне, що ті виконають як непишні
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29.12.2021 17:44 Ответить
если запретят гей-пропаганду то как они путина по телевизору показывать будут?
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29.12.2021 15:47 Ответить
и база данных по зрителях, по любому должна быть ))
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29.12.2021 15:48 Ответить
Писец,совсем кукухой вата тронулась ...
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29.12.2021 15:48 Ответить
А Альджазиру будут показывать?
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29.12.2021 15:50 Ответить
Все правильно. Сьогодні дивляться Нетфлікс, а завтра до НАТО захочуть. Обов'зковий перегляд державних каналів треба закріпити на законодавчому рівні.
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29.12.2021 15:52 Ответить
я все фильмы из параши дизлайкнул, что советую ивам сделать, поставил на английскую дорожку.
I hope this will help my to improve my listening skills
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29.12.2021 16:07 Ответить
Ну а як ще кацапам втюхати власне тв-лайно? Тільки "в навантаження". Це ж совок! - купуючи кілограм мяса заплати за пів кілограма кісток, хляків та жил по ціні мяса "в навантаження". Інакше ніяк.
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29.12.2021 16:51 Ответить
Пусть нетфликс трансляции футбольных матчей с украинских стадионов им покажет.
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29.12.2021 20:03 Ответить
нужно 30 минут киселевщины в 3д перед сеансом любого фильма без права по маленькому на рассие.. а чо - нормальное министерство правды
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30.12.2021 05:19 Ответить
 
 