В России хотят обязать Netflix показывать государственные телеканалы

"Роскомнадзор" внес стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Это означает, что в России онлайн-кинотеатр должен соблюдать местные законы для стриминга, в частности, обеспечивать показ гарантированных государственных телеканалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Запись о включении сервиса в реестр появилась на сайте регулятора 28 декабря. В мае внести Netflix в список требовала от "Роскомнадзора" Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие российские онлайн кинотеатры.

Законодательство требует от таких сервисов с весны 2022 обеспечить пользователям показ каналов эфирного телевидения и трансляцию радиостанций, которые включены в состав так называемых мультиплексов - цифровых пакетов, трансляцию которых гарантирует государство. В первый мультиплекс, в частности, входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Общественное телевидение России. Ко второму – православный телеканал "Спас", телеканал министерства обороны "Звезда" и канал Союзного государства России и Беларуси "Мир".

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Кроме того, Netflix будет делиться с государством статистикой просмотров в России.

Также "Роскомнадзор" готовит запрет для онлайн-кинотеатров на ненормативную лексику и так называемую "гей-пропаганду".

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