Байден і Зеленський незабаром проведуть переговори, - Білий дім

Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський незабаром проведуть переговори.

Про це з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник заявив, що адміністрація Байдена підтримує тісні контакти з Україною та союзниками по НАТО.

"Байден, ймовірно, скоро поговорить з українським президентом", — наводить його слова агентство.

Дати цієї розмови ще нема, про плани повідомлять найближчим часом, - передає "Голос Америки" з посиланням на представника Ради з нацбезпеки США.

Останні переговори Зеленського і Байдена відбулися 9 грудня. Глава Білого дому розповів українському президентові про підсумки своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Наступні переговори Байдена та Путіна заплановані на 30 грудня. Вони говоритимуть про нарощування військ РФ біля українських кордонів.

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