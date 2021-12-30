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Байден і Зеленський незабаром проведуть переговори, - Білий дім

Байден і Зеленський незабаром проведуть переговори, - Білий дім

Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський незабаром проведуть переговори.

Про це з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник заявив, що адміністрація Байдена підтримує тісні контакти з Україною та союзниками по НАТО.

"Байден, ймовірно, скоро поговорить з українським президентом", — наводить його слова агентство.

Дати цієї розмови ще нема, про плани повідомлять найближчим часом, - передає "Голос Америки" з посиланням на представника Ради з нацбезпеки США.

Останні переговори Зеленського і Байдена відбулися 9 грудня. Глава Білого дому розповів українському президентові про підсумки своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Наступні переговори Байдена та Путіна заплановані на 30 грудня. Вони говоритимуть про нарощування військ РФ біля українських кордонів.

Читайте: Байден збирається сказати Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можна шляхом дипломатії, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23705) росія (64958) США (22568)


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Топ коментарі
+12
і діда в нас не Рейган і маленький клован не Наполеон...
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30.12.2021 01:45
+10
сватов деду попытается втулить...
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30.12.2021 01:53
+7
Вовчику некогда - он сейчас решает с женой рыбный вопрос. Выясняет куда она деньги дела сэкономленные на скумбрии.
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30.12.2021 01:50
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і діда в нас не Рейган і маленький клован не Наполеон...
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30.12.2021 01:45 Відповісти
Та й народ,-не українці.
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30.12.2021 07:16 Відповісти
оце ви зараз поспіхом і не подумавши...
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30.12.2021 07:40 Відповісти
Байден буде кликати Зеленського в Будапешт?
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30.12.2021 01:48 Відповісти
Вовчику некогда - он сейчас решает с женой рыбный вопрос. Выясняет куда она деньги дела сэкономленные на скумбрии.
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30.12.2021 01:50 Відповісти
Скорей всего старик попросит наше недорозумение просто ничего не делать и посидеть тихонько, пока взрослые дяди будут решать вопросы.
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30.12.2021 10:07 Відповісти
Зазвичай, коли я дитину так прошу, це нічим хорошим не закінчується...
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30.12.2021 10:42 Відповісти
Так я тоже думаю, что наш верховный наплужит.
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30.12.2021 11:15 Відповісти
Якось в цілому світі зараз при посадах суцільні непорозуміння .
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30.12.2021 12:55 Відповісти
сватов деду попытается втулить...
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30.12.2021 01:53 Відповісти
та які вже там сорріс
глузду в твоему коменті 0-нуль-зірро....
як і ві во всему, шо кацяпня робить..
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30.12.2021 03:40 Відповісти
Я навіть знаю, що там трапиться: Байден вимовить: треба виконати мінські домовленості.
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30.12.2021 02:51 Відповісти
ерманія не хоче сп2 не прийняти, чі ракетами по кацапні популяти?..
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30.12.2021 04:42 Відповісти
е трохі в гансів - починайте, союзничкі...
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30.12.2021 04:47 Відповісти
Байден хоче закупити у нас скумбрію по 8 грн. Кажуть ЄлЄна шаре де знайти по такій ціні.
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30.12.2021 03:32 Відповісти
він як завжди спитає в Байдена -чому я не в НАТО, чому не літаю ? Якщо не приймете в НАТО, то підемо до Путіна, він нас приютить. Через "Комерсант" вже передали вісточку про готовність скидати штани.
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30.12.2021 04:23 Відповісти
Зрозуміло що не за баром, але хотілося б більш конкретну локацію. Наприклад казали що Юля проводила перемовини з Трампом не за баром, а біля туалету.
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30.12.2021 05:11 Відповісти
"бідончик" доведе клоуну те що вони порішають з Путіном.
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30.12.2021 05:25 Відповісти
Вечора на хуторі близь Диканьки.
переглядіть - ви впізнаете чорта...
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30.12.2021 05:43 Відповісти
Внешняя политика Украиньі сегодня имеет явно наступательньій характер , во многом , благодаря правильному подходу Президента Зеленского . Єто обьективньій факт , Слава Украине!
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30.12.2021 06:25 Відповісти
Какой тонкий предновогодний юмор.👍
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30.12.2021 08:04 Відповісти
Невеликий офтоп: кілька днів не було часу навіть переглянути новини як слід - і от буквально щойно дізнався, що на кацапії зробив каза болду Єгорушка Просвіньїн, редактор "Ватник и Пахом".
Без зайвих слів:
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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30.12.2021 06:40 Відповісти
смичка зеленні з капненею без просвіта бачнa...
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30.12.2021 07:05 Відповісти
Байден і зелений кажете? - ну хай буде так...
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30.12.2021 06:45 Відповісти
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30.12.2021 06:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0HY8-_kYfJc https://www.youtube.com/watch?v=0HY8-_kYfJc
за двома зайцями... - майте фан.
тупі краснопузі казли навіть не розуміли - сміх з них і тоді був і зараз е з зелення ....

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30.12.2021 07:23 Відповісти
Пусть Джо заставит придурка утвердить главу САП. Ведь беня не спасёт.
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30.12.2021 08:06 Відповісти
https://dilo.net.ua/zhyttya/zirka-serialu-svaty-otrymav-medal-vid-minoborony-rosiyi/ Зірка серіалу "Свати" отримав медаль від Міноборони Росії

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30.12.2021 08:26 Відповісти
"Байден, вероятно, скоро поговорит с украинским президентом"

Любят у нас выдавать желаемое за действительное!
"Вероятно" и "поговорит" - это не "переговоры в скором времени".
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30.12.2021 08:28 Відповісти
Поговорить можно о погоде, о ценах на продукты, ну о женщинах, в конце концов или о последнем снятом сериале...
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30.12.2021 14:31 Відповісти
Джавелины не дадим больше,скаже Байденко,итак 500 штук навезли...теперь привезут Стингеры... Гибридная война Путлера окончена,теперь будет гибридная поставка оружия в Украину от всего блока НАТО...в котором Укаина будет лет через 500...

Мавзолейные, хрюкните чего нить в стиле Ольги **********....
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30.12.2021 08:30 Відповісти
Джо проведет переговоры с Байденом.
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30.12.2021 08:33 Відповісти
Агентсво Рейтерс это вам на Мавзолейне дерьмо ТАСС...
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30.12.2021 08:40 Відповісти
Сподіваюсь Байден шантажуватиме шмарклю через САП
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30.12.2021 08:41 Відповісти
а президент Елдак разрешил маленькому зельоному чму общаться с президентом США?
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30.12.2021 08:49 Відповісти
Ну сначала Путин поговорит с Байденом (сегодня), а потом Байден перезвонит Зе и скажет что делать ...
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30.12.2021 08:54 Відповісти
Мавзолейных говноедов Шизанутого КГБиста Байден кинул не только танкерами с СПГ ...
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30.12.2021 09:01 Відповісти
Германия покупает по 7845 долларов,а нам продает по 20 долларов.А иногда еще и доплачивает-лишь бы мы взяли.Убедительно?Примерно так же,как и твой бред о 230 долларах.
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30.12.2021 09:50 Відповісти
Бред, это у тебя. Я думал, что когда гугл есть то ума не надо. Сам погугли, Биржевая цена и цена по контракту в Европе. 230 это с учётом того, что Украина за транзит берет от 31 до 33$ за тысячу кубометров. А по СП2 цена для Германии снизится ещё на 6 $/ А вам она продаёт по биржевой цене, на сегодня это 1260$. Потому, что весь мир с вами, вот по мировым ценам и продаёт.
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30.12.2021 11:18 Відповісти
ГЕРМАНИЯ продает?
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30.12.2021 11:32 Відповісти
Опять таки гуглом учись пользоваться. Набери в поисковике такое слово из трёх букв, на Х начинается. Единый Хаб в Германии и читай сам сам читай.
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30.12.2021 11:37 Відповісти
Ты написало :ГЕРМАНИЯ.Вот и объясни:КАК ГЕРМАНИЯ(как государство) может нам продавать газ?И,если на то пошло,ЧТО ты предлагаешь и чего добиваешься своим нытьем?А лучше,сразу погугли еще одно слово на "х" и держи курс на него
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30.12.2021 11:43 Відповісти
Вот так вот мир устроен. Когда чего то много то его излишки продают. И я не ною, и не добиваюсь, потому что у меня всё есть. А у тебя что есть? Какие излишки есть на продажу?
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30.12.2021 11:50 Відповісти
Излишки?Если у человека есть излишки,то в свое время он проявил тупость,купив или произведя эти излишки.А "все есть"...Согласись:убого звучит)
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30.12.2021 16:13 Відповісти
Шо ты тут накалякало, само хоть поняло? На швабре только бред получается
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30.12.2021 16:56 Відповісти
Ты хоть узнай значение слова "излишек".А то ты о Гугле только пишешь,а пользоваться не пробовал.Если у меня дома излишек тарелок,то это "положительный платежный баланс"?
"транзит воды Днепра"-ЭТО ЧТО .Значение слова "транзит" тоже прочитай
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30.12.2021 17:10 Відповісти
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились
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30.12.2021 09:10 Відповісти
Интересно было бы услышать оправдания Зели по поводу срыва назначения им лично в письменном виде обещанного главы САП.
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30.12.2021 09:23 Відповісти
https://youtu.be/9mL1kIQXZ2M ..военная помощь Британии Украине на 2,2 миллиарда долларов...
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30.12.2021 09:28 Відповісти
Надіюсь, Байден задасть питання Зе про саботаж обрання керівника САП і чому сам Зе не тримає дане слово.
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30.12.2021 09:40 Відповісти
"В скором времени Байден лично сообщит Зеленскому,что он брехун и мудак,и объяснит ему последствия его брехливости и мудаковатости",-вот как должна звучать новость
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30.12.2021 09:47 Відповісти
А почему сейчас не сообщит? Да потому что пиндосы решеют свои шкурные интересы с мокшами за счет Украины.
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30.12.2021 10:12 Відповісти
Само собой.Но к назначению главы САП это отношения не имеет.И ,если бы 30 лет наши политики не решали исключительно СВОИ шкурные вопросы,то и Кацапстан не был бы сейчас для нас угрозой
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30.12.2021 10:17 Відповісти
зніме штанці вовочці і відлупцює - це тобі за переслідування Пороха, це за зрив по вагнерівцям, це за затягування і фальсифікації по керівнику САП, це за покривання бєні і т.д.
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30.12.2021 09:49 Відповісти
последние
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30.12.2021 10:05 Відповісти
в заголовке слово "переговоры" нужно брать в кавычки
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Зустрінуться двоє - старий та молодий дурні.
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30.12.2021 12:58 Відповісти
Значит Байден с Порохом уже обговорили все вопросы,
осталось зелю поставить в известность что ему делать.
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30.12.2021 13:19 Відповісти
І що байден бульдозеристу пообіцяв зброю і адскі санкції?
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30.12.2021 13:22 Відповісти
Пообещал со швабры тебя не снимать))
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30.12.2021 16:57 Відповісти
те, що біден вже на боці пукіна ясно, як білий день! з бідену толку вже не буде.... заносіть наступного президента америки.
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30.12.2021 17:11 Відповісти




Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин



"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"
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30.12.2021 17:28 Відповісти
 
 