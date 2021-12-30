Байден і Зеленський незабаром проведуть переговори, - Білий дім
Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський незабаром проведуть переговори.
Про це з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновник заявив, що адміністрація Байдена підтримує тісні контакти з Україною та союзниками по НАТО.
"Байден, ймовірно, скоро поговорить з українським президентом", — наводить його слова агентство.
Дати цієї розмови ще нема, про плани повідомлять найближчим часом, - передає "Голос Америки" з посиланням на представника Ради з нацбезпеки США.
Останні переговори Зеленського і Байдена відбулися 9 грудня. Глава Білого дому розповів українському президентові про підсумки своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.
Наступні переговори Байдена та Путіна заплановані на 30 грудня. Вони говоритимуть про нарощування військ РФ біля українських кордонів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
глузду в твоему коменті 0-нуль-зірро....
як і ві во всему, шо кацяпня робить..
переглядіть - ви впізнаете чорта...
Без зайвих слів:
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!
за двома зайцями... - майте фан.
тупі краснопузі казли навіть не розуміли - сміх з них і тоді був і зараз е з зелення ....
Любят у нас выдавать желаемое за действительное!
"Вероятно" и "поговорит" - это не "переговоры в скором времени".
Мавзолейные, хрюкните чего нить в стиле Ольги **********....
"транзит воды Днепра"-ЭТО ЧТО .Значение слова "транзит" тоже прочитай
осталось зелю поставить в известность что ему делать.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин
"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"