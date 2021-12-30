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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Адвокат Гварамія заявив про викрадення Саакашвілі. Ясько повідомила, що його насильно вивезли до Руставської в‘язниці

Адвокат Гварамія заявив про викрадення Саакашвілі. Ясько повідомила, що його насильно вивезли до Руставської в‘язниці

Адвокат експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив про його викрадення. За його словами, він зник з Горійської лікарні.

Про це Гварамія повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат Саакашвілі додав, що його вивезли у невідомому напрямку. Стан колишнього президента Грузії також невідомий.

Трохи пізніше Депутат Верховної ради України та дівчина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" і вивезли до Руставської в'язниці.

"Міхеіла Саакашвілі о 2 ночі за грузинським часом силою викрали з госпіталя в Горі!‼️Насильно повалили і вивезли до Руставської в‘язниці. Наразі не відомо, чи у свідомому він стані", - зазначила вона.

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Адвокат Гварамія заявив про викрадення Саакашвілі. Ясько повідомила, що його насильно вивезли до Руставської в‘язниці 01
Адвокат Гварамія заявив про викрадення Саакашвілі. Ясько повідомила, що його насильно вивезли до Руставської в‘язниці 02

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+24
Да пох.... У нас скумбрия по 8!
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30.12.2021 07:17
+16
Цікаво,кого зараз в Україні хвилює доля корупціонера,прислужника режиму Бєні-Єрмака-Зєлєнского ?
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30.12.2021 07:13
+16
сейчас ПетрЛексеич думает - "А что, так можно было? Великого реформатора и по тюрьмам вот так?"

А Михо думает - "Как хорошо было в Украине при ПетреЛексеевиче! Губернаторство, заседания правительства с моим участием, рестораны и разные Ясько"

Не ценим что имеем..
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30.12.2021 07:23
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Цікаво,кого зараз в Україні хвилює доля корупціонера,прислужника режиму Бєні-Єрмака-Зєлєнского ?
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30.12.2021 07:13 Відповісти
Добрый друг Украины , которого язнаю уже 25 лет . 30 мая 2015 год . ПОП
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30.12.2021 07:32 Відповісти
Добре,що нагадали,що це ще й невдячна тварина,готова продатися будь-кому.
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30.12.2021 08:36 Відповісти
а у вас порохнявих всі такі , хто пішов проти вашого лівера нації
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30.12.2021 09:01 Відповісти
Типун тебе на язьік ! Саакашвили такой же "коррупционер" , как Дмитриев из "Мемориала" "педофил" ! Да и Черновила КГБ сажало за "изнасилование" , почерк у гєбни не меняется...
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30.12.2021 07:52 Відповісти
Ета жИрная грузинская котлета не корупционер - он просто ВОРЮГА. Украине без его протухший воней стало легше. Пусть гниет в тюряге своей правовой страны которую он построил.
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30.12.2021 08:31 Відповісти
Вибачте,але докази грузинської прокуратури обгрунтовані,й неспростовні. Втім,якщо Ніколозович вважає ці справи політичним переслідуванням,після проходження всіх інстанцій,може звернутись до ЄСПЛ.
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30.12.2021 08:35 Відповісти
це тобі гризунські прокурори докази надали чи з ≪ прєсси≫ 5 каналу ?
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30.12.2021 09:04 Відповісти
Да пох.... У нас скумбрия по 8!
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30.12.2021 07:17 Відповісти
І вареники з бринзою.
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30.12.2021 07:37 Відповісти
Дякую! Ледь не забув!
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30.12.2021 07:54 Відповісти
І запахом оселедця. Щось підказує що в жінки видатного майстера стронгмено-кунілінгусу Вірастюка проблеми з гігієною. А може бути й трихомоніаз чи гонорея, добре якщо просто ерозія шийки матки.
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30.12.2021 08:06 Відповісти
Пусть еще Высранюк про Лизу напишет может ее брынза пахнет скумбрией по 8 грн. Точно в Раде нюхал))
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30.12.2021 08:36 Відповісти
Я понимаю, что какая разница, но вареник со вкусом скумбрии по 8, это Ленка, а не Лизка) Хотя.. Покуда писал имя последней, совсем запутался)))
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30.12.2021 11:22 Відповісти
сейчас ПетрЛексеич думает - "А что, так можно было? Великого реформатора и по тюрьмам вот так?"

А Михо думает - "Как хорошо было в Украине при ПетреЛексеевиче! Губернаторство, заседания правительства с моим участием, рестораны и разные Ясько"

Не ценим что имеем..
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30.12.2021 07:23 Відповісти
Хтось його жорстоко на***в з рівнем підтримки у Грузії.
Тому, не можно довіряти рейтингам.
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30.12.2021 07:36 Відповісти
Де б не з'явився цей аферист,там і цирк!Про переміщення всіх в'язнів інформують весь світ?!
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30.12.2021 07:26 Відповісти
Прям "втеча з Шоушенка"😂. Частина 2. "Зникнення з Горської лікарні"😂
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30.12.2021 07:26 Відповісти
Насильно вивезли з в'язниці? А у в'язниці потрібна згода?
Викрали з однієї в'язниці й відвезли в іншу - миттєвості тюремного побуту.
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30.12.2021 07:32 Відповісти
Саакашвили нужно спасать ! Украина не должна бросить в беде вьідающегося политика !
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30.12.2021 07:54 Відповісти
Так а якож дідька він в "запломбованій фурі" поперся в Грузію. Там же його очікувала тюрьма, а не броньовик, як Леніна.
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30.12.2021 08:46 Відповісти
Повалили Мишу и увезли. Не обломит ся ему повалить Ясько в ближайшее время.
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30.12.2021 07:59 Відповісти
Мене більше хвилює що і Саакашвілі, і його шмара Ясько досі отримують непогану зарплатню з бюджету України.
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30.12.2021 08:00 Відповісти
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30.12.2021 08:04 Відповісти
Правильно сделали, а то понимаешь не хочет он в тюрьму а хочет оставаться в больнице, чем он отличается от других заключенных. Врач больницы признал его здоровым и пинками на нары, как и любого другого.
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30.12.2021 08:01 Відповісти
Как можно афериста ,получившего справедливый срок,украсть из одной тюрьмы в другую.?И что,декабристка Ясько не знает куда ехать?В Сибирь,в Сибирь!!
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30.12.2021 08:14 Відповісти
Немає що і додати, вже всі все сказали. Якщо став революціонером, готуйся до тюрем і заслання, а не до відпусток і курортів.
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30.12.2021 08:30 Відповісти
т.е. адвокат не в курсе а соска малолетняя в курсе?
цирк и шоу для дебилов
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30.12.2021 08:47 Відповісти
Вывезли туда, где его место, а Ясько лучше делами в зраде занималась бы - государственными, хотя это врятли.
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30.12.2021 08:47 Відповісти
Ну не на планету Шелєзяка його ж вивезли інопланетяни!
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30.12.2021 08:49 Відповісти
нічого собі особу під ВАРТОЮ насільна проти волі перемістили до тюряги
шоу для зебільного піпла.
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30.12.2021 08:52 Відповісти
Цирк Шапито бывает не только в Украине...
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30.12.2021 08:52 Відповісти
Викрадення Саака

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30.12.2021 09:06 Відповісти
Саакашвили, не гражданин грузии с 2015 года: осужден, незаконно проник в Грузию, призывал к бунту против законных властей Грузии. Является персональным узником Путина в Грузии. Украина помоги-и-и-и-и!!
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30.12.2021 09:07 Відповісти
єлдак отправил салгуни по приказу хйла
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30.12.2021 09:25 Відповісти
 
 