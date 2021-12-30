Адвокат Гварамія заявив про викрадення Саакашвілі. Ясько повідомила, що його насильно вивезли до Руставської в‘язниці

Адвокат експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив про його викрадення. За його словами, він зник з Горійської лікарні.

Про це Гварамія повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат Саакашвілі додав, що його вивезли у невідомому напрямку. Стан колишнього президента Грузії також невідомий.

Трохи пізніше Депутат Верховної ради України та дівчина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" і вивезли до Руставської в'язниці.

"Міхеіла Саакашвілі о 2 ночі за грузинським часом силою викрали з госпіталя в Горі!‼️Насильно повалили і вивезли до Руставської в‘язниці. Наразі не відомо, чи у свідомому він стані", - зазначила вона.

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