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Перемовини щодо гарантій безпеки: Російську делегацію очолить заступник Лаврова Рябков, американську - заступник держсекретаря Шерман

Перемовини щодо гарантій безпеки: Російську делегацію очолить заступник Лаврова Рябков, американську - заступник держсекретаря Шерман

Переговори щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня в Женеві. У них візьмуть участь заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков і перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.

Про це повідомила офіційний представник відомства Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

У МЗС Росії заявили, що "переговори з США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві, альтернативи цій даті немає".

"Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ нашої країни Сергій Рябков, американську - перший заступник держсекретаря Уенді Шерман", - розповіла Захарова.

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Автор: 

МЗС рф (959) перемовини (2858) росія (64969) США (22590) Шерман Венді (35) Захарова Марія (353) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+5
рябко..известное хамло и быдло..
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30.12.2021 11:13
+3
Шерман -- добре, але Абрамс був би ефективнішим
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30.12.2021 11:17
+3
в принципе можно договориться....

1-Х-йло возвращает Крым.
2-Х-йло освобождает восток Украины.
3-Х-йло сносит "крымский мост"
4-Х-йло восстанавливает всё что разрушил на востоке Украины.
5-Х-йло выплачивает контрибуцию в размере 500 млрд долларов.
6-Х-йло отдаёт всех наёмников Донбасса в руки правосудия Украины.
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30.12.2021 11:39
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рябко..известное хамло и быдло..
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30.12.2021 11:13 Відповісти
А "Шерман" - хороший відомий танк! 😊
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30.12.2021 11:46 Відповісти
Ну знач до 10 января точно не нападут. Хоть праздники спокойно отпразднуем
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30.12.2021 11:13 Відповісти
Украинскую - Лысый из балаган 95 . А , нет , украинской делегации не будет . Всё верно .
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30.12.2021 11:13 Відповісти
цей Рябков - шовініст ще той, похлєще самого Лаврова буде...
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30.12.2021 11:15 Відповісти
Україну не запросили тому все погано
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30.12.2021 11:16 Відповісти
Не кажіть дурниць, так само не запросили Німеччину, Францію, Польщу тощо, хоча фактично ***** вимагає капітуляції всієї Європи і навіть всього НАТО, а не лише України.
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01.01.2022 16:53 Відповісти
Шерман -- добре, але Абрамс був би ефективнішим
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30.12.2021 11:17 Відповісти
Найефективнішим був би Першінг. Не тй, що танк, а тй, що ракета. 😊 Першинг другий.
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30.12.2021 11:48 Відповісти
не Паттон который генерал
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30.12.2021 12:45 Відповісти
Які перемовини коли в раді одні криси сидять?
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30.12.2021 11:28 Відповісти
Шерман обоссы Рябкова петушка. Он это любит
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30.12.2021 11:38 Відповісти
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476347730536681475 9 ч



«Хартия стратегического партнёрства Украины и США»-это Кулеба и Blinken. «10 шагов к миру» - это Ермак и Sullivan. И ещё незримо стоящий за их спиной Козак. Какой из 2 Вiden будет говорить сегодня с убийцей/партнёром Путиным? И какой из 2 Зеленских озвучит завтра позицию Украины?
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30.12.2021 11:39 Відповісти
в принципе можно договориться....

1-Х-йло возвращает Крым.
2-Х-йло освобождает восток Украины.
3-Х-йло сносит "крымский мост"
4-Х-йло восстанавливает всё что разрушил на востоке Украины.
5-Х-йло выплачивает контрибуцию в размере 500 млрд долларов.
6-Х-йло отдаёт всех наёмников Донбасса в руки правосудия Украины.
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30.12.2021 11:39 Відповісти
мешает судоходству
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30.12.2021 15:17 Відповісти
MARK AVRELY


@Rouslan5



Веселится и ликует весь народ - снова с нами вождь, война и вечный Гулаг!
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30.12.2021 11:51 Відповісти
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30.12.2021 11:52 Відповісти
_Бабайден гарантирует неприкосновенность агрессору - ждите нападения на страны Балтии и Польшу...
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30.12.2021 12:59 Відповісти
 
 