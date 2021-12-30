Перемовини щодо гарантій безпеки: Російську делегацію очолить заступник Лаврова Рябков, американську - заступник держсекретаря Шерман
Переговори щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня в Женеві. У них візьмуть участь заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков і перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.
Про це повідомила офіційний представник відомства Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
У МЗС Росії заявили, що "переговори з США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві, альтернативи цій даті немає".
"Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ нашої країни Сергій Рябков, американську - перший заступник держсекретаря Уенді Шерман", - розповіла Захарова.
Топ коментарі
+5 молодой рабочий
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+3 Tommy Lee
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+3 юрий П #410481
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@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476347730536681475 9 ч
«Хартия стратегического партнёрства Украины и США»-это Кулеба и Blinken. «10 шагов к миру» - это Ермак и Sullivan. И ещё незримо стоящий за их спиной Козак. Какой из 2 Вiden будет говорить сегодня с убийцей/партнёром Путиным? И какой из 2 Зеленских озвучит завтра позицию Украины?
1-Х-йло возвращает Крым.
2-Х-йло освобождает восток Украины.
3-Х-йло сносит "крымский мост"
4-Х-йло восстанавливает всё что разрушил на востоке Украины.
5-Х-йло выплачивает контрибуцию в размере 500 млрд долларов.
6-Х-йло отдаёт всех наёмников Донбасса в руки правосудия Украины.
@Rouslan5
Веселится и ликует весь народ - снова с нами вождь, война и вечный Гулаг!