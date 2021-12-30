Перемовини щодо гарантій безпеки: Російську делегацію очолить заступник Лаврова Рябков, американську - заступник держсекретаря Шерман

Переговори щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня в Женеві. У них візьмуть участь заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков і перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.

Про це повідомила офіційний представник відомства Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

У МЗС Росії заявили, що "переговори з США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві, альтернативи цій даті немає".

"Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ нашої країни Сергій Рябков, американську - перший заступник держсекретаря Уенді Шерман", - розповіла Захарова.

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