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Переговоры по гарантиям безопасности: Российскую делегацию возглавит заместитель Лаврова Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Шерман

Переговоры по гарантиям безопасности: Российскую делегацию возглавит заместитель Лаврова Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Шерман

Переговоры по "гарантиям безопасности" состоятся 10 января в Женеве. В них примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

В МИД России заявили, что "переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет".

"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин не будут участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Женеве, - Белый дом

Автор: 

МИД РФ (1665) переговоры (4921) россия (95393) США (26471) Шерман Венди (27) Захарова Мария (373) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+5
рябко..известное хамло и быдло..
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30.12.2021 11:13
+3
Шерман -- добре, але Абрамс був би ефективнішим
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30.12.2021 11:17
+3
в принципе можно договориться....

1-Х-йло возвращает Крым.
2-Х-йло освобождает восток Украины.
3-Х-йло сносит "крымский мост"
4-Х-йло восстанавливает всё что разрушил на востоке Украины.
5-Х-йло выплачивает контрибуцию в размере 500 млрд долларов.
6-Х-йло отдаёт всех наёмников Донбасса в руки правосудия Украины.
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30.12.2021 11:39
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рябко..известное хамло и быдло..
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30.12.2021 11:13 Ответить
А "Шерман" - хороший відомий танк! 😊
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30.12.2021 11:46 Ответить
Ну знач до 10 января точно не нападут. Хоть праздники спокойно отпразднуем
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30.12.2021 11:13 Ответить
Украинскую - Лысый из балаган 95 . А , нет , украинской делегации не будет . Всё верно .
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30.12.2021 11:13 Ответить
цей Рябков - шовініст ще той, похлєще самого Лаврова буде...
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30.12.2021 11:15 Ответить
Україну не запросили тому все погано
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30.12.2021 11:16 Ответить
Не кажіть дурниць, так само не запросили Німеччину, Францію, Польщу тощо, хоча фактично ***** вимагає капітуляції всієї Європи і навіть всього НАТО, а не лише України.
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01.01.2022 16:53 Ответить
Шерман -- добре, але Абрамс був би ефективнішим
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30.12.2021 11:17 Ответить
Найефективнішим був би Першінг. Не тй, що танк, а тй, що ракета. 😊 Першинг другий.
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30.12.2021 11:48 Ответить
не Паттон который генерал
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30.12.2021 12:45 Ответить
Які перемовини коли в раді одні криси сидять?
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30.12.2021 11:28 Ответить
Шерман обоссы Рябкова петушка. Он это любит
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30.12.2021 11:38 Ответить
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476347730536681475 9 ч



«Хартия стратегического партнёрства Украины и США»-это Кулеба и Blinken. «10 шагов к миру» - это Ермак и Sullivan. И ещё незримо стоящий за их спиной Козак. Какой из 2 Вiden будет говорить сегодня с убийцей/партнёром Путиным? И какой из 2 Зеленских озвучит завтра позицию Украины?
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30.12.2021 11:39 Ответить
в принципе можно договориться....

1-Х-йло возвращает Крым.
2-Х-йло освобождает восток Украины.
3-Х-йло сносит "крымский мост"
4-Х-йло восстанавливает всё что разрушил на востоке Украины.
5-Х-йло выплачивает контрибуцию в размере 500 млрд долларов.
6-Х-йло отдаёт всех наёмников Донбасса в руки правосудия Украины.
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30.12.2021 11:39 Ответить
мешает судоходству
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30.12.2021 15:17 Ответить
MARK AVRELY


@Rouslan5



Веселится и ликует весь народ - снова с нами вождь, война и вечный Гулаг!
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30.12.2021 11:51 Ответить
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30.12.2021 11:52 Ответить
_Бабайден гарантирует неприкосновенность агрессору - ждите нападения на страны Балтии и Польшу...
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30.12.2021 12:59 Ответить
 
 