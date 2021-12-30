Переговоры по гарантиям безопасности: Российскую делегацию возглавит заместитель Лаврова Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Шерман

Переговоры по "гарантиям безопасности" состоятся 10 января в Женеве. В них примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

В МИД России заявили, что "переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет".

"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказала Захарова.

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