Переговоры по гарантиям безопасности: Российскую делегацию возглавит заместитель Лаврова Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Шерман
Переговоры по "гарантиям безопасности" состоятся 10 января в Женеве. В них примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
В МИД России заявили, что "переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет".
"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказала Захарова.
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@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476347730536681475 9 ч
«Хартия стратегического партнёрства Украины и США»-это Кулеба и Blinken. «10 шагов к миру» - это Ермак и Sullivan. И ещё незримо стоящий за их спиной Козак. Какой из 2 Вiden будет говорить сегодня с убийцей/партнёром Путиным? И какой из 2 Зеленских озвучит завтра позицию Украины?
1-Х-йло возвращает Крым.
2-Х-йло освобождает восток Украины.
3-Х-йло сносит "крымский мост"
4-Х-йло восстанавливает всё что разрушил на востоке Украины.
5-Х-йло выплачивает контрибуцию в размере 500 млрд долларов.
6-Х-йло отдаёт всех наёмников Донбасса в руки правосудия Украины.
@Rouslan5
Веселится и ликует весь народ - снова с нами вождь, война и вечный Гулаг!