Ми переходимо до одержавлення деяких медіа. Держава нав’язує інструменти впливу, близькі до цензурування, – віцеспікер Кондратюк
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Влада перейшла до одержавлення деяких ЗМІ, нав’язуючи свої інструменти впливу, близькі до цензурування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцеспікер парламенту Олена Кондратюк в інтерв’ю виданню "Детектор Медіа".
"Приміром, ви бачите, що ми від роздержавлення переходимо до одержавлення деяких медіа. І виходить, що держава не тільки мусить дбати про свою безпеку, а нав’язує інструменти впливу. І ці інструменти впливу близькі до цензурування", - заявила віцеспікер.
Контратюк критично оцінила "переформатування" парламентського телеканалу "Рада".
"Зараз з’являється багато застережень у керівництва різних фракцій і особливо меншості щодо того, як зараз діє канал "Рада". З’явилося дуже багато критики з боку опозиційних сил. Триває тестове мовлення, але вже не було брифінгів деяких депутатів, ми не бачимо повного висвітлення роботи комітетів Ради. Мені здається, що це теж може впливати на довіру до парламенту. Тому ми маємо винести на розгляд Верховної Ради, що далі робити з цим каналом", - наголосила Кондратюк.
Віцеспікерка також запевнила, що не голосуватиме за перетворення каналу "Дом" на канал із мовленням на всю територію України.
"Вважаю, що перетворення каналу іномовлення на канал для окупованих територій "Дом" було помилкою", — зазначила Контратюк.
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ПРАВДА ЕВРЕСКИХ ПРИДУРКОВ....
МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!
ВЕСТНИК СИНАГОГИ- КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ХАЙП
МУРЗИЛКА МАМЫ РЫМЫ
КРОКОДИЛ ПАПЫ САШИ
ЮНЫЙ ДОНОСЧИК СЛУЖИВЫХ
ЖУРНАЛ ОЛИГАРХИИ И ЭКОНОМИКИ
ВЕСТНИК ГЕБЕШНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
ВЕСТНИК ОФИСА МОД ВЕНЕДИКТОВНЫ
ВЕСТНИК РАДЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ПОЗ И ПОЛОЖЕНИЙ
ВЕСТНИК СВАТОВ КУМОВЬЕМ И ГОГИШВИЛИ С ТАКИМ Е"@блом
АНФАС И ПРОФИЛЬ КЛОУНА И ШУТА
ГЫ НА ГЫ РАВНО ТВ ПРОЖЕКТОР ПЕРЕСТРЕЛКИ
ВЕСТНИК ВРАГОВ ЗЕЛЕНСКОГО
Хіба він не призначений для окупованих територій. Навіщо нам кацапомовний ДОМ ??
Бо там цілодобово йде рекламування зеленського ?
по этому каналу в случае оккупации Украины будут передавать распоряжения путина и оккупационных администраций без акцента
А потом его переименуют в Малоросия1
Наверное места там нет.