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Новини Політика України
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Ми переходимо до одержавлення деяких медіа. Держава нав’язує інструменти впливу, близькі до цензурування, – віцеспікер Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми переходимо до одержавлення деяких медіа. Держава нав’язує інструменти впливу, близькі до цензурування, – віцеспікер Кондратюк

Влада перейшла до одержавлення деяких ЗМІ, нав’язуючи свої інструменти впливу, близькі до цензурування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцеспікер парламенту Олена Кондратюк в інтерв’ю виданню "Детектор Медіа". 

"Приміром, ви бачите, що ми від роздержавлення переходимо до одержавлення деяких медіа. І виходить, що держава не тільки мусить дбати про свою безпеку, а нав’язує інструменти впливу. І ці інструменти впливу близькі до цензурування", - заявила віцеспікер.

Контратюк критично оцінила "переформатування" парламентського телеканалу "Рада".

"Зараз з’являється багато застережень у керівництва різних фракцій і особливо меншості щодо того, як зараз діє канал "Рада". З’явилося дуже багато критики з боку опозиційних сил. Триває тестове мовлення, але вже не було брифінгів деяких депутатів, ми не бачимо повного висвітлення роботи комітетів Ради. Мені здається, що це теж може впливати на довіру до парламенту. Тому ми маємо винести на розгляд Верховної Ради, що далі робити з цим каналом", - наголосила Кондратюк.

Віцеспікерка також запевнила, що не голосуватиме за перетворення каналу "Дом" на канал із мовленням на всю територію України.

Читайте також: Канал "Рада" заявив, що не має відношення до промоційних роликів нових ведучих, які почали працювати в ефірі з 15 грудня

"Вважаю, що перетворення каналу іномовлення на канал для окупованих територій "Дом" було помилкою", — зазначила Контратюк.

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Топ коментарі
+17
Чомусь у нас висять борди з рекламою каналу ДОМ.
Хіба він не призначений для окупованих територій. Навіщо нам кацапомовний ДОМ ??
Бо там цілодобово йде рекламування зеленського ?
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31.12.2021 13:18
+10
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31.12.2021 13:48
+8
Ага, этот вариант намного лучше

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31.12.2021 13:50
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Кондратюк предлагает окончательно отдать СМИ олигархам, иное в ее высказываниях исключается.
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31.12.2021 13:12 Відповісти
Не дофантазовуйте. Нічого подібного вона не пропонує.
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31.12.2021 13:34 Відповісти
Не пытайтесь пудрить нам мозги по примеру власти, ибо никто, кроме олигархов, не будет в состоянии обладать СМИ в интерпретации Кондратюк.
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31.12.2021 13:48 Відповісти
Ага, этот вариант намного лучше

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31.12.2021 13:50 Відповісти
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31.12.2021 14:39 Відповісти
Вопрос риторический.
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31.12.2021 15:02 Відповісти
ОСТАЛОСЬ ИДИОТАМ ЕВРЕМ ЗАХВАТИВШИМ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ НАЧАТЬ ИЗДАВАТЬ
ПРАВДА ЕВРЕСКИХ ПРИДУРКОВ....
МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!
ВЕСТНИК СИНАГОГИ- КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ХАЙП
МУРЗИЛКА МАМЫ РЫМЫ
КРОКОДИЛ ПАПЫ САШИ
ЮНЫЙ ДОНОСЧИК СЛУЖИВЫХ
ЖУРНАЛ ОЛИГАРХИИ И ЭКОНОМИКИ
ВЕСТНИК ГЕБЕШНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
ВЕСТНИК ОФИСА МОД ВЕНЕДИКТОВНЫ
ВЕСТНИК РАДЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ПОЗ И ПОЛОЖЕНИЙ
ВЕСТНИК СВАТОВ КУМОВЬЕМ И ГОГИШВИЛИ С ТАКИМ Е"@блом
АНФАС И ПРОФИЛЬ КЛОУНА И ШУТА
ГЫ НА ГЫ РАВНО ТВ ПРОЖЕКТОР ПЕРЕСТРЕЛКИ
ВЕСТНИК ВРАГОВ ЗЕЛЕНСКОГО
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31.12.2021 14:38 Відповісти
Кончилась методичка?
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31.12.2021 17:09 Відповісти
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31.12.2021 13:48 Відповісти
Чомусь у нас висять борди з рекламою каналу ДОМ.
Хіба він не призначений для окупованих територій. Навіщо нам кацапомовний ДОМ ??
Бо там цілодобово йде рекламування зеленського ?
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31.12.2021 13:18 Відповісти
это они готовятся

по этому каналу в случае оккупации Украины будут передавать распоряжения путина и оккупационных администраций без акцента

А потом его переименуют в Малоросия1
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31.12.2021 13:23 Відповісти
Таке "одержавлення" де вільно несуть антидержавну пропаганду такі медіамагнати як Медведчук та Мураєв?
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31.12.2021 13:21 Відповісти
А Зелін агітпроп кращий ?
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31.12.2021 17:07 Відповісти
Важко сказати. Местами кращий, местами гірший...
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31.12.2021 17:16 Відповісти
Только зря все это, ничего не получится, суета сует, и томление Духа. Вся эта оторванная от реальности шобла, что наша, что запоребриковая, никак не второпает, что люди способные идти с фанерными щитами на автоматы, когда придет время, и если потребуется, раздавят кого угодно...
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31.12.2021 13:28 Відповісти
Зеленському захотілося стати українським Путіним
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31.12.2021 13:33 Відповісти
Обидва *****, тільки одне з нафтою, а друге без.
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31.12.2021 14:05 Відповісти
Отакі-то справи,хлопці і дівчата,а все тому,що революційні зміни треба доводити до логічного кінця.Наразі час втрачено і доведеться починати з глибочезного мінуса...
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31.12.2021 13:41 Відповісти
Але ж телепомийка - явно не є ЗМІ . Телепомийки потрібно знищувати "вогнем і мечем" , власників садити , підневільних - штрафувати . А ЗМІ треба розвивати і всіляко їм сприяти . Все просто . Називаємо речі своїми іменами .
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31.12.2021 13:44 Відповісти
Стопами паРаші. Скоро з'явиться поняття "іностранний агєнт" і "нєжелатєльная організация".
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31.12.2021 14:04 Відповісти
В Україні змінилися правила для водіїв , тепер водій повинен сідіти з рулем зправа
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31.12.2021 14:16 Відповісти
Держава лише тоді чого-небудь варта, коли вона вміє (і може) захищатися!!! Це аксіома!
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31.12.2021 14:26 Відповісти
І ця пані про владу, як про щось відсторонене... Так і хочеться сказати: злізь з того крісла, йди крути колесо індустрії і критикуй владу.
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31.12.2021 14:31 Відповісти
Розумнику ,а ти згадай Кошулинського за часів Яника, в нього що була влада ?
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31.12.2021 17:10 Відповісти
І що Кошулинський? Що він зробив? Що придбала Україна від його діяльності? (Він же працював на Україну? не на себе?)
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31.12.2021 18:02 Відповісти
Есть ещё лапти которые смотрят укр телевидение?
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31.12.2021 14:31 Відповісти
Не во всех есть интернет. Да и в интернете ботофермы очень досаждают. Олигархи стараются везде свои щупальца запустить.
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01.01.2022 06:12 Відповісти
Жаль что цензура, зЕлоху (читай бене) мозгов не вставить...
Наверное места там нет.
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31.12.2021 14:47 Відповісти
 
 