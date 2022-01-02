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Кіпр запроваджує нові обмеження для туристів - треба здавати три тести
З січня 2022 року Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм доведеться здавати три тести на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cyprus Flight Pass.
Щоб потрапити на Кіпр, від туристів вимагають здавати три тести на коронавірус.
Нові правила набувають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо, вони будуть діяти до 15 січня 2022 року.
Перед виїздом на Кіпр турист повинен зробити ПЛР-тест своїм коштом не пізніше ніж за 48 годин до прибуття. Другий ПЛР-тест потрібно здати відразу після прибуття до Кіпру.
Третій раз необхідно зробити експрес-тест на антиген через 72 години після прибуття.
Топ коментарі
+5 Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар02.01.2022 01:20
+5 Cob Cer
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+2 irenka ko
показати весь коментар02.01.2022 01:13
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Тюряга, як мінімум.
По Іспанії - аналогічно.
А Греція так і досі впускає
https://gordonua.com/news/worldnews/v-italii-zafiksirovan-maksimalnyy-s-nachala-epidemii-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-1589049.html
Как же это может быть при высоком уровне полной вакцинации? Или вакцина Pfizer не совсем вакцина? И почему в Италии нередки случаи тяжелого заражения вирусом сразу после вакцинации?
.. и кто мне скажет что Миром сейчас управляют ни шизофреники !!!