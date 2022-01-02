Кіпр запроваджує нові обмеження для туристів - треба здавати три тести

З січня 2022 року Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм доведеться здавати три тести на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cyprus Flight Pass.

Щоб потрапити на Кіпр, від туристів вимагають здавати три тести на коронавірус.

Нові правила набувають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо, вони будуть діяти до 15 січня 2022 року.

Перед виїздом на Кіпр турист повинен зробити ПЛР-тест своїм коштом не пізніше ніж за 48 годин до прибуття. Другий ПЛР-тест потрібно здати відразу після прибуття до Кіпру.

Третій раз необхідно зробити експрес-тест на антиген через 72 години після прибуття.

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