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Новини Коронавірус і карантин
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Кіпр запроваджує нові обмеження для туристів - треба здавати три тести

Кіпр запроваджує нові обмеження для туристів - треба здавати три тести

З січня 2022 року Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм доведеться здавати три тести на COVID-19.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cyprus Flight Pass.

Щоб потрапити на Кіпр, від туристів вимагають здавати три тести на коронавірус.

Нові правила набувають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо, вони будуть діяти до 15 січня 2022 року.

Перед виїздом на Кіпр турист повинен зробити ПЛР-тест своїм коштом не пізніше ніж за 48 годин до прибуття. Другий ПЛР-тест потрібно здати відразу після прибуття до Кіпру.

Третій раз необхідно зробити експрес-тест на антиген через 72 години після прибуття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіпр зберіг можливість в’їзду для громадян України, – Кулеба

Кіпр (245) тест (318) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вакцинуй не вакцинуй , все равно получишь - пандемию!
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02.01.2022 01:20
+5
Летел с Барселоны экспресс - тест 95 евро, это цена билета на лоукост туда и обратно на Киев, прикидываю умножить это на три, черти тупо рубают капусту.
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02.01.2022 09:58
+2
Пффф! Як казав Жванецький: - рождённый ползать - везде пролезет. Кацапи влітку в Італію через Грецію спокійно потрапляли. Тести ці робили лише для збору коштів, з кожного лоха €15 - це ж чумачєчіє гроші.
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02.01.2022 01:13
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02.01.2022 00:54 Відповісти
Тобто, якщо Вася без трусів - то всьо ...
Тюряга, як мінімум.
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02.01.2022 01:09 Відповісти
Не, чел просто невъездной изначально.
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02.01.2022 09:07 Відповісти
Там другое поучительно, тройное тестирование на ковид-19, по времени совпадает с новогодними праздниками гундяевского сатаната. Так что, незручностi - понятно из-за кого. с их заразным спутником-V.
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02.01.2022 09:19 Відповісти
а тепер вгадайте в які готелі поїдуть туристи коли збанкрутує уся готельна дрібнота?
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02.01.2022 01:12 Відповісти
Кіпр, Греція та Іспанія - найбільш залежні від туризму економіки Європи. Впевнений, до літа кіпріотіа попустить, і вони впускатимуть як більшість країн: або тест, або вакцинація.
По Іспанії - аналогічно.
А Греція так і досі впускає
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02.01.2022 09:01 Відповісти
Та ото впали они со своими тэстами,которыми и заражают людей,не ездите хай палец сосут
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02.01.2022 16:04 Відповісти
Пффф! Як казав Жванецький: - рождённый ползать - везде пролезет. Кацапи влітку в Італію через Грецію спокійно потрапляли. Тести ці робили лише для збору коштів, з кожного лоха €15 - це ж чумачєчіє гроші.
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02.01.2022 01:13 Відповісти
Летел с Барселоны экспресс - тест 95 евро, это цена билета на лоукост туда и обратно на Киев, прикидываю умножить это на три, черти тупо рубают капусту.
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02.01.2022 09:58 Відповісти
Приколы нашего городка кацапа заставили вакцинироваться и протестироваться за 95евриков, шобы сберечь кацапу жизнь, а кацап вместо благодарности , открывает свой черный рот, шобы опаплюжити своего благодетеля.
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02.01.2022 13:01 Відповісти
Вакцинуй не вакцинуй , все равно получишь - пандемию!
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02.01.2022 01:20 Відповісти
15 евро при вьезде ковыряют. Все. Больше никто ничего не сдает. Маски на улицах никто не носит. Во многие магазины смотрят код или сертификат. Во многие ничего не смотрят. В марте можно купаться
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02.01.2022 04:30 Відповісти
как говорят люди способные сопоставлять и анализировать и среди них именно врачи - основной вред наносит не столько пандемия напрямую сколько последствия то есть всевозможные осложнения.
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02.01.2022 07:14 Відповісти
Бг-ггг... У вас какие-то ЛГБДэшные запитання...ХЕХ...
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02.01.2022 09:15 Відповісти
Надо иметь при себе нештопанный презерватив.
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02.01.2022 09:56 Відповісти
У Голобородьки на Кипре есть и бизнес и хатынка,та мабуть не одна...
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02.01.2022 09:57 Відповісти
Блин, да на тот КИпр если ускакать - шо в заточение, на манер Алькатраза, попасть, со всех сторонн море.
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02.01.2022 13:05 Відповісти
А по бичу хренушки обойти Сайпрос, - если не аглицкая, то Штатовская или турецкая нэви бэз... Аусвайс вам не поможет, арештуют полюбос(за вторжение). Но главная мысля, сайпрос если не для вавы, то для кацапов 100500, бо из всех гостиниц на берегу фекалии речушкой льются за 100-200 метров от пляжа. А ведь купаются у тех речушек жирные кацапки с тупо бухими кацапами.
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02.01.2022 13:11 Відповісти
Это в Греции всё есть. А на Кипре кое-чего нет.
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02.01.2022 09:57 Відповісти
В Италии свирепствует вариант ДЕЛЬТА
https://gordonua.com/news/worldnews/v-italii-zafiksirovan-maksimalnyy-s-nachala-epidemii-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-1589049.html

Как же это может быть при высоком уровне полной вакцинации? Или вакцина Pfizer не совсем вакцина? И почему в Италии нередки случаи тяжелого заражения вирусом сразу после вакцинации?
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02.01.2022 10:02 Відповісти
Еще умирают сразу, только мало пишут об этом. А 10 пооцентов с осложнегиями. С комаровским выступала вирусолог. Они же туро надо вакцинироваться. А половина врачей забили. Кто переболел тем более. Все со справками конечно, что полный курс
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02.01.2022 14:48 Відповісти
Кипр турецкий или греческий вводит эти ограничения? А то мало ли, греки апартеид вводят, а я не турок
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02.01.2022 10:17 Відповісти
Кіпр турецький - ніким не визнаний, крім самої Туреччини. В "добезвізовий" період, якщо в паспорті були штампи Північного Кіпру - часто відмовляли у візах країн ЄС
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02.01.2022 10:24 Відповісти
иииииииииииии?
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02.01.2022 10:28 Відповісти
Це про грецький Кіпр новина. В турецький Кіпр і дістатись проблемно: тільки з пересадкою в Туреччині. Воно того не варте
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02.01.2022 10:39 Відповісти
Пока не сезон, летом запоют совсем иную песенку. Бобро побеждает козло.
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02.01.2022 10:24 Відповісти
хм... 4 вакцины, 4 теста и 4 маски на рыло ...
.. и кто мне скажет что Миром сейчас управляют ни шизофреники !!!
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02.01.2022 13:36 Відповісти
Керують точно не шізофреніки.
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02.01.2022 17:08 Відповісти
это понятно... но исполнители - все хвори люди ..
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02.01.2022 17:16 Відповісти
Куплені.Це на самих низах,хворі.
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02.01.2022 17:20 Відповісти
согласен полностью.. такой экстра-энтузиазм в работе может быть только у больных людей!!!
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02.01.2022 17:23 Відповісти
 
 