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Кипр вводит новые ограничения для туристов – нужно сдавать три теста
С января 2022 года Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов. Им придется сдавать три теста на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cyprus Flight Pass.
Чтобы попасть на Кипр, от туристов требуют сдавать три теста на коронавирус.
Новые правила вступают в силу с 4 января 2022 года. Предварительно они будут действовать до 15 января 2022 года.
Перед выездом на Кипр турист должен сделать ПЦР-тест за свой счет не позднее чем за 48 часов до прибытия. Второй ПЦР-тест нужно сдать сразу по прибытии на Кипр.
Третий раз необходимо сделать экспресс-тест на антиген через 72 часа по прибытии.
Топ комментарии
+5 Vyacheslav Horbokon
показать весь комментарий02.01.2022 01:20
+5 Cob Cer
показать весь комментарий02.01.2022 09:58
+2 irenka ko
показать весь комментарий02.01.2022 01:13
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Тюряга, як мінімум.
По Іспанії - аналогічно.
А Греція так і досі впускає
https://gordonua.com/news/worldnews/v-italii-zafiksirovan-maksimalnyy-s-nachala-epidemii-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-1589049.html
Как же это может быть при высоком уровне полной вакцинации? Или вакцина Pfizer не совсем вакцина? И почему в Италии нередки случаи тяжелого заражения вирусом сразу после вакцинации?
.. и кто мне скажет что Миром сейчас управляют ни шизофреники !!!