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Новости Коронавирус и карантин
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Кипр вводит новые ограничения для туристов – нужно сдавать три теста

Кипр вводит новые ограничения для туристов – нужно сдавать три теста

С января 2022 года Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов. Им придется сдавать три теста на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cyprus Flight Pass.

Чтобы попасть на Кипр, от туристов требуют сдавать три теста на коронавирус.

Новые правила вступают в силу с 4 января 2022 года. Предварительно они будут действовать до 15 января 2022 года.

Перед выездом на Кипр турист должен сделать ПЦР-тест за свой счет не позднее чем за 48 часов до прибытия. Второй ПЦР-тест нужно сдать сразу по прибытии на Кипр.

Третий раз необходимо сделать экспресс-тест на антиген через 72 часа по прибытии.

Читайте также: Кипр сохранил возможность въезда для граждан Украины, – Кулеба

Автор: 

Кипр (230) тест (285) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вакцинуй не вакцинуй , все равно получишь - пандемию!
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02.01.2022 01:20
+5
Летел с Барселоны экспресс - тест 95 евро, это цена билета на лоукост туда и обратно на Киев, прикидываю умножить это на три, черти тупо рубают капусту.
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02.01.2022 09:58
+2
Пффф! Як казав Жванецький: - рождённый ползать - везде пролезет. Кацапи влітку в Італію через Грецію спокійно потрапляли. Тести ці робили лише для збору коштів, з кожного лоха €15 - це ж чумачєчіє гроші.
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02.01.2022 01:13
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02.01.2022 00:54 Ответить
Тобто, якщо Вася без трусів - то всьо ...
Тюряга, як мінімум.
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02.01.2022 01:09 Ответить
Не, чел просто невъездной изначально.
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02.01.2022 09:07 Ответить
Там другое поучительно, тройное тестирование на ковид-19, по времени совпадает с новогодними праздниками гундяевского сатаната. Так что, незручностi - понятно из-за кого. с их заразным спутником-V.
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02.01.2022 09:19 Ответить
а тепер вгадайте в які готелі поїдуть туристи коли збанкрутує уся готельна дрібнота?
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02.01.2022 01:12 Ответить
Кіпр, Греція та Іспанія - найбільш залежні від туризму економіки Європи. Впевнений, до літа кіпріотіа попустить, і вони впускатимуть як більшість країн: або тест, або вакцинація.
По Іспанії - аналогічно.
А Греція так і досі впускає
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02.01.2022 09:01 Ответить
Та ото впали они со своими тэстами,которыми и заражают людей,не ездите хай палец сосут
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02.01.2022 16:04 Ответить
Пффф! Як казав Жванецький: - рождённый ползать - везде пролезет. Кацапи влітку в Італію через Грецію спокійно потрапляли. Тести ці робили лише для збору коштів, з кожного лоха €15 - це ж чумачєчіє гроші.
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02.01.2022 01:13 Ответить
Летел с Барселоны экспресс - тест 95 евро, это цена билета на лоукост туда и обратно на Киев, прикидываю умножить это на три, черти тупо рубают капусту.
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02.01.2022 09:58 Ответить
Приколы нашего городка кацапа заставили вакцинироваться и протестироваться за 95евриков, шобы сберечь кацапу жизнь, а кацап вместо благодарности , открывает свой черный рот, шобы опаплюжити своего благодетеля.
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02.01.2022 13:01 Ответить
Вакцинуй не вакцинуй , все равно получишь - пандемию!
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02.01.2022 01:20 Ответить
15 евро при вьезде ковыряют. Все. Больше никто ничего не сдает. Маски на улицах никто не носит. Во многие магазины смотрят код или сертификат. Во многие ничего не смотрят. В марте можно купаться
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02.01.2022 04:30 Ответить
как говорят люди способные сопоставлять и анализировать и среди них именно врачи - основной вред наносит не столько пандемия напрямую сколько последствия то есть всевозможные осложнения.
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02.01.2022 07:14 Ответить
Бг-ггг... У вас какие-то ЛГБДэшные запитання...ХЕХ...
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02.01.2022 09:15 Ответить
Надо иметь при себе нештопанный презерватив.
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02.01.2022 09:56 Ответить
У Голобородьки на Кипре есть и бизнес и хатынка,та мабуть не одна...
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02.01.2022 09:57 Ответить
Блин, да на тот КИпр если ускакать - шо в заточение, на манер Алькатраза, попасть, со всех сторонн море.
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02.01.2022 13:05 Ответить
А по бичу хренушки обойти Сайпрос, - если не аглицкая, то Штатовская или турецкая нэви бэз... Аусвайс вам не поможет, арештуют полюбос(за вторжение). Но главная мысля, сайпрос если не для вавы, то для кацапов 100500, бо из всех гостиниц на берегу фекалии речушкой льются за 100-200 метров от пляжа. А ведь купаются у тех речушек жирные кацапки с тупо бухими кацапами.
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02.01.2022 13:11 Ответить
Это в Греции всё есть. А на Кипре кое-чего нет.
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02.01.2022 09:57 Ответить
В Италии свирепствует вариант ДЕЛЬТА
https://gordonua.com/news/worldnews/v-italii-zafiksirovan-maksimalnyy-s-nachala-epidemii-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-1589049.html

Как же это может быть при высоком уровне полной вакцинации? Или вакцина Pfizer не совсем вакцина? И почему в Италии нередки случаи тяжелого заражения вирусом сразу после вакцинации?
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02.01.2022 10:02 Ответить
Еще умирают сразу, только мало пишут об этом. А 10 пооцентов с осложнегиями. С комаровским выступала вирусолог. Они же туро надо вакцинироваться. А половина врачей забили. Кто переболел тем более. Все со справками конечно, что полный курс
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02.01.2022 14:48 Ответить
Кипр турецкий или греческий вводит эти ограничения? А то мало ли, греки апартеид вводят, а я не турок
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02.01.2022 10:17 Ответить
Кіпр турецький - ніким не визнаний, крім самої Туреччини. В "добезвізовий" період, якщо в паспорті були штампи Північного Кіпру - часто відмовляли у візах країн ЄС
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02.01.2022 10:24 Ответить
иииииииииииии?
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02.01.2022 10:28 Ответить
Це про грецький Кіпр новина. В турецький Кіпр і дістатись проблемно: тільки з пересадкою в Туреччині. Воно того не варте
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02.01.2022 10:39 Ответить
Пока не сезон, летом запоют совсем иную песенку. Бобро побеждает козло.
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02.01.2022 10:24 Ответить
хм... 4 вакцины, 4 теста и 4 маски на рыло ...
.. и кто мне скажет что Миром сейчас управляют ни шизофреники !!!
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02.01.2022 13:36 Ответить
Керують точно не шізофреніки.
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02.01.2022 17:08 Ответить
это понятно... но исполнители - все хвори люди ..
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02.01.2022 17:16 Ответить
Куплені.Це на самих низах,хворі.
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02.01.2022 17:20 Ответить
согласен полностью.. такой экстра-энтузиазм в работе может быть только у больных людей!!!
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02.01.2022 17:23 Ответить
 
 