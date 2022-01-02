Кипр вводит новые ограничения для туристов – нужно сдавать три теста

С января 2022 года Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов. Им придется сдавать три теста на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cyprus Flight Pass.

Чтобы попасть на Кипр, от туристов требуют сдавать три теста на коронавирус.

Новые правила вступают в силу с 4 января 2022 года. Предварительно они будут действовать до 15 января 2022 года.

Перед выездом на Кипр турист должен сделать ПЦР-тест за свой счет не позднее чем за 48 часов до прибытия. Второй ПЦР-тест нужно сдать сразу по прибытии на Кипр.

Третий раз необходимо сделать экспресс-тест на антиген через 72 часа по прибытии.

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