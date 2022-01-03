З Литви до Іраку вилетіли майже 100 нелегальних мігрантів

З Литви 2 січня на замовному рейсі вилетіло до Іраку 98 нелегальних мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, це перший замовний рейс з Литви для доставлення на батьківщину мігрантів, які не отримали притулку.

"З самого початку міграційної кризи ми тісно співпрацюємо з партнерами в Євросоюзі, з урядом Іраку, ми вдячні за конструктивну співпрацю у видачі документів для іракців, що повертаються на батьківщину. Ці люди стали жертвами обману недемократичного уряду Білорусі", – заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Повідомляється, що мігранти вирушили з Вільнюса до Багдада та Ербіля. Рейс організувала та координувала Служба охорони державного кордону (СОДК), співробітники якої разом із перекладачами супроводжували іракців.

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Водночас усім мігрантам, які погодилися добровільно повернутись на батьківщину, виплатили по 1000 євро. Такі виплати нелегали, що перебувають на території Литви, зможуть отримати до 20 січня 2022 року.

"Ми маємо докладати зусилля, щоб переконати їх (мігрантів - ред.) повернутися додому добровільно. Рішення про збільшення виплат утричі принесло свої плоди", - прокоментувала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За інформацією ЗМІ, всього з Литви на батьківщину поїхало 537 мігрантів, 482 з них – добровільно. Наразі у 5 центрах реєстрації іноземців у Литві проживає 3166 нелегальних мігрантів.

Як повідомлялося, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії з використанням штучно створеного міграційного потоку на кордоні.

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