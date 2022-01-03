Поліція, вистежуючи інтимблогерку, заплатила від 330 до 1000 гривень та купила кілька порнографічних фото на сайті для дорослих Only Fans
Поліція Києва витратила бюджетні гроші на закупку порнографічних фото, щоб вистежити і викрити блогерку, яка розміщувала інтимні фото на всесвітньо відомому сайті OnlyFans.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Голосіївського районного суду Києва, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.
За даними суду, чоловік, ім'я якого не розголошується, за гроші отримані в поліції, здійснив оперативну закупку кількох інтимних фото дівчини на сайті Only Fans. Через це її звинуватили в розповсюджені порно.
Відомо, що дівчина продавала свої інтимні фото від 2020 до вересня 2021 року. Чоловік за вказівкою поліцейських знайшов сторінку блогерки в Instagram та за посиланням перейшов на Only Fans, де придбав кілька фото вартістю від 330 грн до 1000 грн. Правоохоронці запевняли суд, що на світлинах дівчина була "повністю оголеною та демонструвала свої статеві органи".
До суду правоохоронці звернулися, щоб отримати дозвіл на продовження досудового розслідування. Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив це прохання. Блогерці уже повідомили про підозру.
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Зачем тратить казённые деньги ?
Блогерша повнолітня? Які тоді питання? Чи може "мужчина" - слуга народу Яременко?
А у дівчини "анал табу", а "мужчина" впертий виявився?
В МОН же была помощница , чем МВД ХУЖЕ 😝
одной левой, правая занятане отходя от компьютера.
Мне интересны 3 вещи:
1) положена ли пенсия работницам этой индустрии
2) какой нужен стаж для выхода на пенсию
3) как будет называться этот стаж в трудовой книжке?!
И всех делов.
Тогда нужно запретить фото животных, есть зоофилы, есть еще и фетишисты (кстати почти 20% населения).
Может она продавала в образовательных целях.
-как успехи, ребята?
-есть перспективные разработки, товарищ полковник, вот Саша Грей, Частити Линн и Дана Эс Эшли
-оставьте, товарищ лейтенант, я посмотрю
через час.
-очень хорошо, товарищ лейтенант, продолжайте работать, возбуждайте тело
Да вас уродов, половину надо выгнать у ***..м!
https://www.autocentre.ua/news/sobytie/v-sumah-gaishnik-oshtrafoval-voditelya-katka-131987.html
Это школьники, млчть, будут платить по 1000 грн за фото, чтобы развратиться?