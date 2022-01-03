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Поліція, вистежуючи інтимблогерку, заплатила від 330 до 1000 гривень та купила кілька порнографічних фото на сайті для дорослих Only Fans

Поліція, вистежуючи інтимблогерку, заплатила від 330 до 1000 гривень та купила кілька порнографічних фото на сайті для дорослих Only Fans

Поліція Києва витратила бюджетні гроші на закупку порнографічних фото, щоб вистежити і викрити блогерку, яка розміщувала інтимні фото на всесвітньо відомому сайті OnlyFans.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Голосіївського районного суду Києва, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними суду, чоловік, ім'я якого не розголошується, за гроші отримані в поліції, здійснив оперативну закупку кількох інтимних фото дівчини на сайті Only Fans. Через це її звинуватили в розповсюджені порно.

Відомо, що дівчина продавала свої інтимні фото від 2020 до вересня 2021 року. Чоловік за вказівкою поліцейських знайшов сторінку блогерки в Instagram та за посиланням перейшов на Only Fans, де придбав кілька фото вартістю від 330 грн до 1000 грн. Правоохоронці запевняли суд, що на світлинах дівчина була "повністю оголеною та демонструвала свої статеві органи".

До суду правоохоронці звернулися, щоб отримати дозвіл на продовження досудового розслідування. Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив це прохання. Блогерці уже повідомили про підозру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помічник нардепа "СН" Дзундза пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". ВIДЕО

Автор: 

гроші (965) МВС (3501) секс (114) суд (11669) блогер (181)


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Топ коментарі
+66
Та хватит хернёй заниматься ,идите уже бандитов и воров ловить .
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03.01.2022 14:15
+53
Тупые копы, вам сайты бесплатного порно куда скинуть?
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03.01.2022 14:14
+47
Ну так менты )))
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03.01.2022 14:17
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03.01.2022 14:59 Відповісти
Всё просто, с сепарами-коллаборантами и просто бандитами бороться страшно, а с ******* - приятно и прибыльно...
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03.01.2022 14:55 Відповісти
Правильний заголовок: " Імпотенти придбали кілька фото за бюджетні кошти, щоб здрочну@, бо реальних злочинців бояться та й ловити їх складніше". Ще с@ка хресний ход най устроять. Моралісти хренові.
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03.01.2022 14:56 Відповісти
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03.01.2022 14:57 Відповісти
В бесплатном приложении **********, триппер, и прочие микробиологические прелести.
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03.01.2022 15:00 Відповісти
А что там по бухому трухину?Замяли?Уроды
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03.01.2022 14:58 Відповісти
прям гордость распирает за наших копов . такое провернуть . теперь видно что полиция не фигней страдает а занимается важными делами
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03.01.2022 15:00 Відповісти
Могли бы выложить свои фото и обменяться.
Зачем тратить казённые деньги ?
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03.01.2022 15:01 Відповісти
да может оно так и было, полицай прислал ей фотку шведа-футболиста какого-то, написал пришли мол и мне в ответ. Ей нужно хороших адвокатов, таких как в деле Шеремета, глядишь дбр еще этих полицаев затягает за мастурбацию (все ж знают, что дэбээру тоже нечем заняться)
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03.01.2022 19:56 Відповісти
"Мужчина" хотів фото на шару, звернувся до поліції, якій по визначенню нема, що робити?
Блогерша повнолітня? Які тоді питання? Чи може "мужчина" - слуга народу Яременко?
А у дівчини "анал табу", а "мужчина" впертий виявився?
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03.01.2022 15:01 Відповісти
А потом всем райотделом мастурбировали
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03.01.2022 15:03 Відповісти
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03.01.2022 15:15 Відповісти
А хлопець недавно виклав фото з гантелями, то не порно?🤣
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03.01.2022 15:03 Відповісти
Чел с гантелями - гермафродит, нет состава преступления за изнасилование Конституции
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03.01.2022 20:00 Відповісти
Дэбилы какие то. В голом теле нет никакого состава преступления, это проблемы того кто фукает. Людям жрать нечего, а они преступлением порнуху называют. Моралфаги недоношенные.
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03.01.2022 15:04 Відповісти
Вот так люди до генеральских должностей и доходят,а мы смеемся только
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03.01.2022 15:04 Відповісти
Все, поймали главного преступника. Теперь заживем
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03.01.2022 15:04 Відповісти
Блд, взрослые ж люди, что, реально больше нечем заняться?
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03.01.2022 15:05 Відповісти
Теперь понятно, почему до сих пор не смогли разобраться был ли трухин за рулем и кто стрелял в водителя шефира. Нужно им еще пару вертолетов купить.
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03.01.2022 15:07 Відповісти
Они искали помощницу для зам министра МВД 😀😀😀
В МОН же была помощница , чем МВД ХУЖЕ 😝
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03.01.2022 15:12 Відповісти
А где-то в цивилизованных странах порномодели официально работают и платят налоги. Но нафига нам какие-то налоги - зато менты могут бороться за нравственность и зарабатывать палки одной левой, правая занята не отходя от компьютера.
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03.01.2022 15:19 Відповісти
В Германии вроде...

Мне интересны 3 вещи:
1) положена ли пенсия работницам этой индустрии
2) какой нужен стаж для выхода на пенсию
3) как будет называться этот стаж в трудовой книжке?!
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03.01.2022 18:27 Відповісти
и жалуются на маленькие зарплаты...
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03.01.2022 15:19 Відповісти
Дегенерати, а не поліцейські. Від них шкоди більше ніж користі.
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03.01.2022 15:23 Відповісти
Раньше были проститутки. Теперь интим-блохеры. Ну да ладно. Надо идти в ногу со временем. Надо разрешить им заниматься проституцией в законный способ. Пускай платят налоги. Соцстрах. Военный сбор. И по безработице.
И всех делов.
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03.01.2022 15:26 Відповісти
и на военный учёт пусть встанут!
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03.01.2022 17:49 Відповісти
да-да, проститутки в армии нужны
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03.01.2022 20:08 Відповісти
Створення - можливо, росповсюдження - аж ніяк.
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03.01.2022 15:28 Відповісти
Розповсюдженням займався лягавий непотіб
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03.01.2022 18:40 Відповісти
Менты не отличают порно от эротики? В порно должен присутствовать половой акт. Некоторые считают, что изображение должно вызывать возбуждение.
Тогда нужно запретить фото животных, есть зоофилы, есть еще и фетишисты (кстати почти 20% населения).
Может она продавала в образовательных целях.
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03.01.2022 15:29 Відповісти
За державний рахунок ці "кіберята" цілодобово сидять на порносайтах (в тому числі платних) в пошуках Українок, фантастика.
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03.01.2022 15:30 Відповісти
работа-мечта...))) представляю обычный рабочий день такого специалиста))) Пивасик поставил перед монитором и как дааавай ловить преступниц....пока рука не сотрется еще и бабло за это платят из бюджета
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03.01.2022 17:32 Відповісти
потом полкан заходит, спрашивает:
-как успехи, ребята?
-есть перспективные разработки, товарищ полковник, вот Саша Грей, Частити Линн и Дана Эс Эшли
-оставьте, товарищ лейтенант, я посмотрю

через час.
-очень хорошо, товарищ лейтенант, продолжайте работать, возбуждайте тело
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03.01.2022 20:07 Відповісти
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05.01.2022 03:00 Відповісти
У нас датчики- на столе должны лежать две руки)
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03.01.2022 19:28 Відповісти
Это огромная победа над преступностью !!! Руководителям пора сверлить дырки под медальки ну и денежное поощрение разумеется
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03.01.2022 15:31 Відповісти
В стране віполнен госпереворот одороблом пол шестого пианинного, миллиардные хищения, велике крадивництво, советники президента с идеями о женском военном учете - дегенераты, иаможенники левак гонят, национальный завод выпускает российские тазы - а полиция откровенной фигней мается - на защиту их в военный комисариат
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03.01.2022 15:38 Відповісти
зелені клоуни довели дівку до такого, а тепер за це їй ще статтю шиють. ЗЕпрезент теж саме робив і нічого
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03.01.2022 15:42 Відповісти
нет, это жертва кондитера
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03.01.2022 18:42 Відповісти
реклама Only Fans за счет бюджета)
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03.01.2022 16:28 Відповісти
Тобто, самі спровокували, купили, вздрочнули, ще й судді дали вздрочнуть. Виходить самі мусора і є розповсюджувачі- ну не П#ри???????????
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03.01.2022 16:31 Відповісти
И почему эти мусора ещё на службе? Почему не уволены? Чем занимается их начальство? Тоже дрочит? Почему тогда молчат "лидеры мнений"? Гордоны всякие? Обнимаются с Аваковым?
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03.01.2022 16:52 Відповісти
Взяточница. За письку на фотке деньги взяла. Жлобиха, бесплатно надо показывать
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03.01.2022 17:06 Відповісти
Тільки но пробив, через кацапський бот в телеграм за штуку рексів , з кон та інсти всі інтим фото-відео , якщо особа комусь відправляла- ось і вся оперативна робота😄. Скоро бюджет лусне!😂. І дружин нехай своїх перевірять🤣. Може Є на що подивитися 😳👍!
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03.01.2022 18:12 Відповісти
Монастырский загрустил. Там в Раде вместе с Яременко и Дубинским было весело то "анал табу" то "собачий рот"
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03.01.2022 17:24 Відповісти
Боже , що ж ми таке понаобирали за ці 30 років , що в нас такі закони дибільні. Та дайте бабі працювати та платити податки , долбо€би .
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03.01.2022 17:29 Відповісти
Лягашня,нехай купує порнуху за зарплатню ******,їм невистачає... Сміття!
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03.01.2022 18:34 Відповісти
Нехай дрочать засвої
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03.01.2022 18:36 Відповісти
какой хренью занимаются мусора, сливая бюджетные, т.е. отжатые у нас, деньги.
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03.01.2022 18:59 Відповісти
А в чем собственно состав преступления? Что без крыши правоохранителей работала? Мне кажется у полиции есть более важные дела, и если вы гоняетесь за распространителями, то займитесь теми, кто создает и выпускает видосики с порнографией, где высокие чины рассказывают об очередных успехах украинской власти.
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03.01.2022 19:25 Відповісти
Черт. Надо срочно удалить статью КК про распространиене и збережение порно. Козли
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03.01.2022 20:25 Відповісти
По моему этого лоха бесплатное порно уже не возбуждает, ему для возбуждения теперь требуется потратить деньги. "Мабуть збочинець"
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03.01.2022 20:34 Відповісти
Ну це інакше як розбазарюванням коштів платників податків важко назвати. Мається на увазі не тільки кошти на фотки, але і потрачений робочий час поліції і судді.
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03.01.2022 21:38 Відповісти
Я не совсем понял - нашей полиции больше заняться нечем, и бюджетные деньги больше некуда девать? Уже, *****, все преступления раскрыли и всех бандюков поймали?
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03.01.2022 22:08 Відповісти
Как то пару недель назад, чмо и по совместительству - глава МВД Монастырский, рассказывал что надо дать возможность полицейским зарабатывать в свободное время!
Да вас уродов, половину надо выгнать у ***..м!
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03.01.2022 22:44 Відповісти
Дятлы, нашли чем заниматься! Не похер ли?! Пусть люди развлекаются, других проблем мало ?!))
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03.01.2022 23:28 Відповісти
Может еще всех у кого торрент есть посадите за распространение,дятлы?
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04.01.2022 02:14 Відповісти
Когдато еще милиция остановила каток,тот не пропустил пешехода.Он нарушил.То же самое этот случай,с торентом та же ситуация.Просто для торентов еще нет героя

https://www.autocentre.ua/news/sobytie/v-sumah-gaishnik-oshtrafoval-voditelya-katka-131987.html
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04.01.2022 10:24 Відповісти
Они там что, оху ????
Это школьники, млчть, будут платить по 1000 грн за фото, чтобы развратиться?
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04.01.2022 11:44 Відповісти
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