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Помічник нардепа "СН" Дзундза пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". ВIДЕО

Помічник нардепа від "Слуги народу" Ростислав Дзундза потрапив у скандал після того, як пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик за участю Ростислава Дзундзи був знятий ввечері 24 серпня. Помічник нардепки від "Слуги народу" Неллі Яковлевої в спілкуванні з поліцейськими заявив, що хоче "відсосати х#й" і заявив, що є "не останньою людиною в Україні".


Відео Інформатор

У Facebook Дзундза також публікував селфі з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Помічник нардепа СН Дзундза пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві: Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні 01

Сам Дзундза вже прокоментував інцидент ЗМІ: "Я це відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю жодного стосунку до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ".

За його словами, "кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно".

Дивіться: "О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку. ВІДЕО

Автор: 

секс (114) скандал (625) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+106
Возможно он сосал у самого зеленского. кто знает
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03.09.2021 14:18
+103
Помощник нардепа "СН" Дзундза предлагал полицейским интим-услуги в Киеве: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні" - Цензор.НЕТ 7283
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03.09.2021 14:18
+102
Помічник нардепа "СН" Дзундза пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні" - Цензор.НЕТ 523
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03.09.2021 14:29
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Поищи за несколько лет, чтобы дошло какую хрень ты несёшь.
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04.09.2021 12:30 Відповісти
Ладно. Курс- это отражение экономики и состояния валютных резервов страны. Если началась война и 20-30 процентов экономики исчезло, а валютных резервов нет( их потратили при Януковиче, до последнего сдерживая гривну), казначейский счет нулевой( нет денег ни на что) курс не мог не обвалится. Не нужно быть академиком, что бы такое понять.
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04.09.2021 12:45 Відповісти
Хорошо, не тролль, зеленый. Извини. Но, расскажи как Порошенко, или будь какой президент Украины может обрушить гривну в три раза? Как они это могут сделать, очень интересно узнать. И главное -зачем?
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04.09.2021 12:32 Відповісти
Ну ты даешь! Ты на самом деле уверен шо где то в кабинетах стоит волшебная кнопка по управлению курсом национальной валюты? Я же написал уже-"курс отражение состояния экономики и валютных резервов". Если нет экономики, курс может стремится к бесконечности. НБУ может продавать доллары, искуственно поддерживая курс гривни.Что и делали при Януковиче. Расчет был, шо РФ даст 15 ярдов и они хоть как то пополнят потраченное. Когда доллары кончились весь отложенный спрос на них вышел на рынок. И будь там Гонтарева, Иоан Павел Второй, или даже ты Colt, было бы так как и было.
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04.09.2021 15:11 Відповісти
Лапоть козломордый, Гонтарева в Лондоне преподает в одном из престижнейших универов и ее признали в Европе как одну из лучших банкиров. Поищи в тырнете, убогий, там все есть.
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04.09.2021 15:16 Відповісти
Как называется сей лондонский универ ?
Назови, не стесняйся, кстати, как у Гонтаревой с алкоголем ?
Кстати, кто удалил мой коммент про Гонтареву, которая не гордится своими достижениями ?
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04.09.2021 15:49 Відповісти
Этот петушок через прокси сервер кукарекает с Лахта 2. Он обычный скрепный поносец и за фанфурик боярки и 200 гр. ливерки и не такое прокукарекает. Я этих репоедов быстро вычисляю.
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04.09.2021 15:13 Відповісти
Это я-то пишу через прокси ? У меня ник уже лет 10 не меняется на Цензоре.
Пишу из Лахты-222222222, придурок.
Твоя Гонтарева английского не знает, чтобы лекции читать.
Припоминаю её перл "Под амбреллой..."
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04.09.2021 15:46 Відповісти
"Но, расскажи как Порошенко, или будь какой президент Украины может обрушить гривну в три раза?"
К ороткая память однако! Напомнить какой курс был до ПАП и какой стал... ..
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06.09.2021 08:59 Відповісти
но обвалить гривну в три раза - это надо уметь.



пардон, но это глупое замечание имхо. это все равно, что ставить в вину только что избранному президенту аннексию Крыма в феврале-марте 2014 г. и оккупацию части Донбасса, ставить в вину это почему-то Порошенко, а не истинным виновникам, не азиопской обосРашке, коллаборантам рыгам и кремлевской консерве Овощу.
во время войны странно, что гривна не обвалилась в 2014-2015 году раз в десять...
а в три раза это еще, вообще, по-божески, учитывая обстоятельства - после аннексии Крыма и оккупации семи процентов территории страны.
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05.09.2021 00:36 Відповісти
Гнать эту зелёную мразь из страны нафиг! Во что вы страну превратили,мерзкие уроды?!
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04.09.2021 10:12 Відповісти
С другой стороны, у Зеленского самый высокий рейтинг, значит такие "серьезные игры" среди слуг народа оочень приветствуюцца выбарцами. Непотятно, чего женский пол то же галасует за это?
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04.09.2021 11:14 Відповісти
просто івреїв у нас багато - ті будуть голосувати за свого навіть коли він таке мерзенне як оце
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04.09.2021 19:02 Відповісти
У нас вже майже 10 років ці дурні паради збоченців проводять, гидко
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04.09.2021 11:17 Відповісти
Боже, яке ВОНО мерзенне! Плотно укомплектовали ВР и Уряд всякими миловановыми, кивами, яременками, арахамиями(..тьфу-не запомнишь всех фамилий..) и прочим г@внищем. говорит, Советник первой леди? говорит, много денег?
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04.09.2021 11:50 Відповісти
Мерзость! Уж этого точно Украина не заслужила! Усадить первую леди &первого ледя - и заставить смотреть 24*7 , пока не стошнит!
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04.09.2021 11:53 Відповісти
Я правильно понял, что единственное что его огорчило, так это приписывание ему принадлежности к политической партии?
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04.09.2021 12:46 Відповісти
Еще не всякий мужик станет удовлетворять женщину таким способом. А тут мужик у мужика...)) Может ему солененького в детстве не хватало ? - Женщины утверждают,что вкус ,таков ))
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04.09.2021 12:48 Відповісти
Браво зебіли. Все лайно прийняли?
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04.09.2021 12:50 Відповісти
А вы все ЗЕЛЕНЫЕ , ЗЕЛЕНЫЕ.....
.
Не зеленые они....
.
.
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04.09.2021 13:00 Відповісти
а все таки люди по своей сути скоты, ну хочет человек- навтыкайте ему полный рот что им жалко вафелей стало?
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04.09.2021 13:59 Відповісти
https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5165862160106884 Виявлена схема розкрадання коштів оборонного бюджету в Міністерстві стратегічних галузей промисловості *
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
https://newsua.one/news-politics/peremozhemo-rosiyu-kompotom-de-53694.html Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"
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04.09.2021 14:06 Відповісти
НЕВЖЕ ЗА СЕЛФІ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ, ВІН ЗЕ ЗРОБИВ ЯК ІЗ ЛГБТ, ДИВИНА.
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04.09.2021 16:18 Відповісти
обалдеть !
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04.09.2021 17:13 Відповісти
Це і є ті "новіє літца", який 73% дебіли привели у владу. Всі як на підбір.
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04.09.2021 17:15 Відповісти
Тепер хоч зрозуміло по якому принципу набирали в СН
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04.09.2021 19:03 Відповісти
Ахаха
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04.09.2021 22:02 Відповісти
ну блин, зеленскому было важно продемонстрировать, что по крайней мере полиция Украины не бьет геев. Аваков сказал нифига, педиков били бьем и бить будем. Уволен сказал Зеленский
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04.09.2021 23:50 Відповісти
Який шалун біля Бубочки терся.
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05.09.2021 00:12 Відповісти
Може, не тільки терся... а смакував ротердамську сосіську з майонезом... грав мелодію кохання на сопілці-волосянці... курив протеїновий айкос, так би мовити...
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05.09.2021 16:30 Відповісти
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05.09.2021 17:44 Відповісти
СЕКС СКАНДАЛ ИЛИ КАК НАКОРМИТЬ 422 СПЕРМОГЛОТА !)
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05.09.2021 00:15 Відповісти
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ОНИ ПРИВЫКАЮТ К БОЛЬШИМ ДЕНЬГАМ И ОТУЧИТЬ ИХ МОЖЕТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ !!!
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05.09.2021 00:17 Відповісти
Ну то й що? На превеликий жаль, ця людина має відношення до "Солги народу". У всіх буває таке, що влізеш у гівно, може вийде з цієї клоаки. А так то хлопець молодець!
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05.09.2021 01:16 Відповісти
Очередной вброс для отвлечения внимания от чегото болие интересного
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05.09.2021 11:19 Відповісти
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