Помічник нардепа "СН" Дзундза пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". ВIДЕО

Помічник нардепа від "Слуги народу" Ростислав Дзундза потрапив у скандал після того, як пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик за участю Ростислава Дзундзи був знятий ввечері 24 серпня. Помічник нардепки від "Слуги народу" Неллі Яковлевої в спілкуванні з поліцейськими заявив, що хоче "відсосати х#й" і заявив, що є "не останньою людиною в Україні".



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У Facebook Дзундза також публікував селфі з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Сам Дзундза вже прокоментував інцидент ЗМІ: "Я це відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю жодного стосунку до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ".

За його словами, "кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно".

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