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Володимира Кличка включено до британського рейтингу 10 найбагатших боксерів усіх часів

Володимира Кличка включено до британського рейтингу 10 найбагатших боксерів усіх часів

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу за всю історію за версією Manchester Evening News.

Брат мера Києва, лідера "УДАРу" Віталія Кличка заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів, що дозволило йому посісти 10 місце в рейтингу, повідомляє видання.

Окрім Володимира Кличка до топ-10 увійшли Ентоні Джошуа (60 млн фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф'юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де ЛаХойя ( 148), Менні Пакьяо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400).

Як повідомляє Manchester Evening News, Володимир Кличко утримував 5 чемпіонських поясів протягом шести років. Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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Автор: 

бокс (169) Кличко Володимир (115)


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Топ коментарі
+4
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04.01.2022 19:20
+3
Сейчас свидетели летающей на зонтике зелёной бабы придут и расскажут как он с братом деньги заработал...
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04.01.2022 19:13
+3
Кличко заработал свои миллионы честно-в этом он уникален- на виду у миллионов людей. Грабить и воровать может не каждый . А зарабатывать как Кличко может каждый мужик. Каждый может выучить немецкий и английский язык и свободно общаться с гражданами других стран.Каждый может держать себя в хорошей физической форме . Как показатель того что может добиться каждый мужик Кличко образец для подражания.
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04.01.2022 19:38
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це тому що він не бився з старшим.
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04.01.2022 18:58 Відповісти
А есть рейтинг зепуасов?
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04.01.2022 19:00 Відповісти
Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Джерело:

Оба боя проиграл. Как говорится- нужно уметь проигрывать!))
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04.01.2022 19:10 Відповісти
Сейчас свидетели летающей на зонтике зелёной бабы придут и расскажут как он с братом деньги заработал...
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04.01.2022 19:13 Відповісти
Вряд ли у них с братом общий бюджет.
Но, если бы британцы составили рейтинг самых высокооплачиваемых мэров, старший наверняка тоже не ударил бы грязью в лицо... ибо грязью могут не только лишь все… а точнее, грязным лицом мало кто может ударить!
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04.01.2022 19:27 Відповісти
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04.01.2022 19:20 Відповісти
Да ладно...
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04.01.2022 19:28 Відповісти
Кличко заработал свои миллионы честно-в этом он уникален- на виду у миллионов людей. Грабить и воровать может не каждый . А зарабатывать как Кличко может каждый мужик. Каждый может выучить немецкий и английский язык и свободно общаться с гражданами других стран.Каждый может держать себя в хорошей физической форме . Как показатель того что может добиться каждый мужик Кличко образец для подражания.
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04.01.2022 19:38 Відповісти
Це не так. Не кожна людина в Україні змогла на початку 90-х сколотити величезний капітал і явно не на спорті.
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04.01.2022 21:09 Відповісти
некорректно считать пэдальку боксером. вся жизнь в боксе не принесет таких денег, как пара-тройка лет мэрствования в Киеве.
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04.01.2022 19:41 Відповісти
Выйди с ним на ринг чучелло, потом расскажешь корректно или не корректно считать его боксёром...если ещё сможешь говорить конечно..
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04.01.2022 22:16 Відповісти
вот это ты опасный интэрнет-воин. с такой крышей пэдальке нечего бояться
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05.01.2022 09:09 Відповісти
Сразу видно что ты не отличаешь Виталия от Владимира. Володя пером Киева не работает. Тебе лишь бы ляпнуть.
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05.01.2022 06:43 Відповісти
Чисто премиальные за бои без реклам, спонсорских контрактов, платы за просмотры? Ибо маловато что-то как для топового боксера недалекого прошлого. А Мейвейзер так тот именно на боксе сделал себя миллиардером.
пс Форман Джордж??? Не ошиблись? Человек который боксировал последний раз лет 30 назад, и чьи лучшие боксерские годы были лет 50 назад? Тогда врядли были такие гонорары.
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04.01.2022 19:41 Відповісти
Сауль Альварес 105 миллионов?) Понятно тогда. Он в 2018 подписал контракт на 360 миллионов, и кроме того последние его 10 боев приносили ему от 20 до 50 миллионов каждый. Рейтинг от эксперта.
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04.01.2022 19:48 Відповісти
А чего Тайсона нет ? Если не ошибаюсь, на боях он заработал что то около 400 млн $
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04.01.2022 19:55 Відповісти
Этот рейтинг состовлял какой то манчестерский наркоман. Тут все цифры не соответствуют действительности. И главное разница не в миллионе туда сюда, а в сотнях миллионов)
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04.01.2022 19:58 Відповісти
Він витрачав швидше, ніж заробляв
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04.01.2022 20:02 Відповісти
Речь идет о заработках, а не балансе
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04.01.2022 20:17 Відповісти
Он (Майк Тайсон) до сих пор ещё с долгами не рассчитался. Он живёт под присмотром кредиторов. Я ходил на творческую встречу с ним, он это всё рассказывал. Все, кто хотел сфотографироваться, делали пожертвования, причём их принимал другой человек, и формально Тайсон к тем деньгам не имел отношения.
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04.01.2022 21:16 Відповісти
Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки такое бабло зарабатывал за пару сезонов в НХЛ....
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04.01.2022 20:42 Відповісти
Рейтинг не правильний, прирівнюючи заразній мільйон доларів та двадцятирічної давнини.
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04.01.2022 21:05 Відповісти
Це - його гроші.

Про скандали з ним не чую, доньку виховує ...
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05.01.2022 01:09 Відповісти
бєня і його опг хоче податків з Кличка....бєня не може без офшора та й кремлівська братва жме (з"їздило опудало в Оман-продало Україну)...та й заробітчани вже не пруть гроші-почали обживатись .......
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05.01.2022 09:37 Відповісти
58 миллионов - на боксе.
А остальные - на мэрстве!
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05.01.2022 10:00 Відповісти
 
 