Володимира Кличка включено до британського рейтингу 10 найбагатших боксерів усіх часів
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу за всю історію за версією Manchester Evening News.
Брат мера Києва, лідера "УДАРу" Віталія Кличка заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів, що дозволило йому посісти 10 місце в рейтингу, повідомляє видання.
Окрім Володимира Кличка до топ-10 увійшли Ентоні Джошуа (60 млн фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф'юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де ЛаХойя ( 148), Менні Пакьяо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400).
Як повідомляє Manchester Evening News, Володимир Кличко утримував 5 чемпіонських поясів протягом шести років. Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
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Оба боя проиграл. Как говорится- нужно уметь проигрывать!))
Но, если бы британцы составили рейтинг самых высокооплачиваемых мэров, старший наверняка тоже не ударил бы грязью в лицо... ибо грязью могут не только лишь все… а точнее, грязным лицом мало кто может ударить!
пс Форман Джордж??? Не ошиблись? Человек который боксировал последний раз лет 30 назад, и чьи лучшие боксерские годы были лет 50 назад? Тогда врядли были такие гонорары.
Про скандали з ним не чую, доньку виховує ...
А остальные - на мэрстве!