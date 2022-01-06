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Новини Хабарники
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Поліцейського затримали на Харківщині на хабарі 5 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

На Харківщині на хабарі затримано заступника начальника сектору превенції патрульної поліції одного з районних управлінь ГУНП в області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейського затримали на Харківщині на хабарі 5 тис. дол., - Нацполіція 01

"Встановлено, що мешканець Харківщини разом зі своїми речами випадково взяв пакет свого знайомого, в якому лежали гроші. Виявивши "знахідку", він відразу зв'язався з власником пакунка, щоби повернути чуже. Однак господар про відсутність грошей уже повідомив поліцію, тому запропонував спершу поспілкуватися з правоохоронцями.

Під час розмови 32-річний посадовець поліції повідомив, що за фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження і "закрити питання" можна лише за умови надання йому 5 000 доларів США "відкупних", - йдеться у повідомленні.

Поліцейського затримали на Харківщині на хабарі 5 тис. дол., - Нацполіція 02

Також читайте: Начальник райвідділу поліції на Чернігівщині вимагав 20 тис. доларів хабара, - прокуратура. ФОТО

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейського на отриманні ним другої частини хабаря – 3 000 доларів.

Хабарнику оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 , йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі поліцейський затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Топ коментарі
+2
на столе у него тоже табличка "ВЗЯТОК НЕ БЕРЕМ"???
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06.01.2022 09:57
+1
сразу раз...и моя 6 летняя пенсия.....а самое смешное он выкрутится и на этом всё....((
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06.01.2022 09:51
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НУ ТАК ВЫПЛАТИЛИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ И СОКРАТИЛИ ШТАТ !)
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06.01.2022 01:42 Відповісти
это не взятка, это он зп получил за неделю
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06.01.2022 03:09 Відповісти
хотя, если заместитель начальника, то скорее за день
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06.01.2022 03:10 Відповісти
на столе у него тоже табличка "ВЗЯТОК НЕ БЕРЕМ"???
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06.01.2022 09:57 Відповісти
У нас традиция такая посыпаки, кто копейками, кто гривнами, кто долларами и евро.
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06.01.2022 10:05 Відповісти
Кгда ворует буба криворогий и его хозяин Беня миллиардами, то им ничего не будет. А когда ментозавра поймали с 5 килобаксов, то он получит реальный срок. А надо чтобы все воры сидели, и вороватые ментозавры и всякие там бубы и Бени.
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06.01.2022 07:37 Відповісти
Новина надана від агенства ОБС (одна баба сказала). "Мешканець Харківщини разом зі своїми речами випадково взяв пакет свого знайомого, в якому лежали грош". А далі читачі повинні здогадатись на свій розсуд: де лежали пакети, хто їх володарі, чому в пакеті була велика сума грошей (бо вимагати 5 "шматків" баксів за 100 гривень ніхто не буде) і т. д.
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06.01.2022 08:09 Відповісти
сразу раз...и моя 6 летняя пенсия.....а самое смешное он выкрутится и на этом всё....((
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06.01.2022 09:51 Відповісти
Вот столько нужно платить (
5 тыс. долл) полицейским, учителя при Зеленском уже получают 4000 долл и уже не бастуют
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06.01.2022 09:55 Відповісти
ну вот скажите мне, какую нужно з/п полицаю, что бы он не брал взятки? требуют повышения, за что вам повышать то? ту не повышать нужно , а шщкуру живьем сдирать и обтягивать стулья где силит пятая точка полицая!
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06.01.2022 10:02 Відповісти
 
 