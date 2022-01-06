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Казахстан (855) росія (63574) Сюмар (270)

Нардеп "ЄС" Сюмар про події в Казахстані: Ми знову опинилися перед загрозою повернення України в російську зону впливу при мовчазній згоді Заходу

Україна у 2014 році була за крок від того, що зараз відбувається у Казахстані - якби Янукович не втік і пересидів десь на Сході, ми цілком могли б мати вторгнення російської армії і те саме на вулицях Києва.

Про це заявила нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, коментуючи ситуацію в Казахстані, передає Цензор.НЕТ.

"Шокуючі кадри з Казахстану і висновки для України… Ми були за крок від цього в 2014. Якби Янукович не втік і пересидів десь на Сході, ми цілком могли б мати вторгнення росармії і те саме на вулицях Києва… За 8 років, ця загроза нікуди не зникла. І треба це усвідомлювати", - зазначила політик.

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"Росія жорстко, армією і кулями окреслює "свої території". Азербайджан і Вірменія з російським контролем над Карабахом. Білорусь зі з'їхавшим з котушок бацькою. Розстріляний і зачищений Казахстан з путінською маріонеткою на чолі… При повній мовчанці Заходу", - додала вона.

"У вас є питання, хто наступний в цій черзі? Очевидно, що Україна, яка так їм потрібна для відновлення своєї "неоімперії". В цій новій імперії Путіна не може бути якоїсь змінності лідерів - тут вони вічні. Тут немає демократичних виборів, а є "електронні" зі 100% гарантованими результатами. Тут немає свободи слова і ЗМІ, або навіть їх плюралізму, а є лише державні холдинги. Тут зачищають опозицію і плюють на права людини. І це лише "квіточки". Російська імперія здатна на "більше". І ми це добре пам’ятаємо з історії 20-го століття, з Голодомором, колективізацією, Червоним терором", - зазначила Сюмар.

"Все це я до того, що через вісім років, як і в 2013-му ми знову опинилися перед загрозою опинитися в цій путінській "неоімперії". І так само як тоді долю України вирішують без нас, ставлячи нас перед вибором: приймати автономію Донбасу і "вшивати" всіх проросійських бойовиків в політичне тіло України, або - ось вам "картинка з майбутнього", з вулиць Казахстану. І все буде швидко. Обидва ці сценарії про одне й теж - про повернення України в російську зону впливу при мовчазній згоді Заходу. І знову віра в одне - в Бога і в самих себе. Не владу, але в народ. І в свою армію, яка стала найкращою інвестицією країни в шанс на інше, краще і мирне майбутнє", - резюмувала нардеп.

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Топ коментарі
+33
если бы не твоя зеленая марионетка, вместо настоящего президента, то не было бы сейчас такого движа московской орды возле наших границ. а так кремлядь видит, что страна фактически без адекватного главнокомандующего и понимает, что как раз их шанс. Все это благодаря вам, тупоголовое зебильное стадо... выбрали воюющей стране по приколу ничтожество, а разгребать и вырыгивать будет опять кто-то вместо вас.
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06.01.2022 12:04
+24
Олег Леусенко@leusenko1

https://twitter.com/leusenko1/status/1478976426921627648 3 ч



Т. Чорновіл:
Янукович хоча б міг визначати причино-наслідкові зв'язки і не вживав наркотиків.
Із Зеленським все набагато гірше.
У Зеленського готовність дати силовикам злочинний наказ більша.
Але готовність виконання цього наказу силовиками набагато менша, ніж за часів Януковича.
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06.01.2022 11:57
+18
сдача идет по все фронтам, только зебилам по г+г это не показывают.
все законы - калька с рашкованских. уже и симки вдруг оказалось нужно регистрировать. и политические преследования оппозиции. и избирательное правосудие, и цензура сми, и пропаганда по телеканалам. и про язык уже забыли. и депутаты провластной партии "встречают" оккупантов в Астане.
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06.01.2022 12:15
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Зеленожопые радуются победе *****, шоб вы повыздыхали, твари моршавые со своим скумбриевичаем и другими прихвостнями *****. Лижи очку *****, утырок, не отвлекайся, ты здесь на хер со своим кремлевским мнением никому не нужен, дерьмо.
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06.01.2022 13:01 Відповісти
Нечего ответить...
Ну разве что ты мерзкое, злобное животное, обожравшееся шЫколадом... Так это и так все знают....
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06.01.2022 13:36 Відповісти
Я хоть шоколадом, а ты зеленым ********** дерьмом обожравшийся.
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06.01.2022 16:23 Відповісти
Ылита! Упаси Боже от такой ылиты!
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06.01.2022 17:20 Відповісти
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06.01.2022 12:45 Відповісти
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06.01.2022 12:46 Відповісти
просто идут и расстреливают ... назначили собственный народ террористами , позвали ***** и понеслась ...
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06.01.2022 12:47 Відповісти
Не нужно валить все в кучу, причем Украина к Казахстану?
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06.01.2022 12:55 Відповісти
Казахская оппозиция заявила, что не собирается вести диалог с бывшими властями страны и с властями-посредниками с других стран.. Их цель полное свержение режима. Четко! Ясно! Понятно ! ...но где сцена, музыка...
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06.01.2022 13:03 Відповісти
https://www.facebook.com/100002541169041/posts/4689725011122158/ Sergii Iesipov: Мало що мене вибішувало так, як вибішували оці от міфи і легенди про щасливі авторитарні пострадянські бантустани.

Чомусь саме наші громадяни, як навіжені, надрочували на Білорусь - «східноєвропейську Швейцарію», трохи менше на «стабільний і успішний Казахстан» чи «багату рф».

Було дуже важко переконувати окремих віруючих, що увесь цей «успіх» і «стабільність» результат лише і виключно стабільної роботи пострадянського телевізора. Який в цих країнах з «дєдушкі лєніна» просто переключився на вилізування всіляких локальних єлбаси.

Але зараз ми бачимо - нічого там не вийшло.

Ніякого там багатства і успіхів насправді немає. А лише бідні, голодні і загнані під шконку ментовською дубиною люди. Які зараз і виходять, тому що їм вже просто нема чого втрачати.

Саме так виглядають сьогодні «багаті і щасливі» поціновувачі стабільності.

І незалежно від того, хто там переможе чи ні - мені байдуже. Це ж тільки початок, і хто б там сьогодні не «всидів» - завтра буде валятись в калюжі власного лайна і крові.

Лопаються ці воровські бантустани, як повітряні кульки, і далі буде тільки цікавіше.

Але я дуже тішусь, що мій народ все це бачить і вимиває потихеньку зі своїх забитих інформаційним гівном голів ці міфи.

Не міняється демократія на хлібушок і навпаки.

Не буває успішних автократів на пострадянському просторі.

І чим більше ви залижете чергову владну дупу, тим складніше потім буде вибратись всім із цієї ями. Тим більше ментовських машин треба буде спалити потім, щоб отримати свій «хлібушок».

https://www.facebook.com/2170688466513405/posts/3038264369755806/ Останній Капіталіст: Казахстанські еліти покидають країну. У Москву звісно. А ви куди думали? Казки про західну орієнтованість начиталися?

Еліти, які розстрілювали і вбивали. Катували і зачищали політичне поле. На постсовітських теренах тікають лише в Москву.

Загалом у казахів дуже складна ситуація. Опозиційні еліти зачищені. Провідників мало. Культури політичної альтернативної мало. Небезпек багато.

Але хто може їх звинуватити у тому, що вони одного дня перестали це все терпіти?

Хіба можна старше покоління. Яке віддало посткомуністам владу. А молодь - ні.

Побажаємо їм удачі. Їх чекає багато складнощів. Але коли справжня свобода виборювалась інакше?
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06.01.2022 13:07 Відповісти
Вот не было, не было и опять....

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06.01.2022 13:09 Відповісти
Сейчас подключится накиевский хряк и будет рассказывать, как он любит украинский народ и Украину, что не стал ждать Гражданской войны, а просто сбежал от беды подальше.
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06.01.2022 13:12 Відповісти
Треба терміново давити 5 колону.Так, у нас є наша армія,яка не зрадить і буде захищати країну як зможе,але і є величезна армія сепарів і колаборантів всередині країни,яка встромить ножа в спину при першій нагоді.На неї і буде спиратись головний орк мордору.Чому це не робиться?Питання риторичне.Тому,що влада кишить кацапськими і прокацапськими гробаками!
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06.01.2022 13:25 Відповісти
Надо то оно надо , вот только вопрос как это сделать , когда возглавляет эту 5-ю колону президент Украины и его шайка тупых клептоманов.
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06.01.2022 13:37 Відповісти
У нормальних країнах є справжня сильна опозиція,яка має високий рівень довіри народу,реагує на подібні виклики і може організувати тиск на владу,який заставить її виконувати волю того ж самого народу.У нас т.з. "опозиція"-це або опзж (партія регіонів),яка чомусь існує в Україні (треба спитати у Порошенка чому) ,або власне партія самого Порошенка,яка тільки бла-бла-бла на ток шоу власних олігархічних каналів. Основне їхнє завдання- підняти власний рейтинг в черзі т.з. "претендентів" на владне корито.Так що,дійсно, боротися з 5 колоною нікому.
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06.01.2022 15:06 Відповісти
Сюмар видимо рядом с зебилами сидит , по тому от них слабоумием заразилась , пусть пересядет , сразу перестанет подобный маразм озвучивать.
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06.01.2022 13:36 Відповісти
істерики Вікторії зайві. казахам удачі.... нам своє робити.
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06.01.2022 15:34 Відповісти
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