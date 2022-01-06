Нардеп "ЄС" Сюмар про події в Казахстані: Ми знову опинилися перед загрозою повернення України в російську зону впливу при мовчазній згоді Заходу

Україна у 2014 році була за крок від того, що зараз відбувається у Казахстані - якби Янукович не втік і пересидів десь на Сході, ми цілком могли б мати вторгнення російської армії і те саме на вулицях Києва.

Про це заявила нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, коментуючи ситуацію в Казахстані, передає Цензор.НЕТ.

"Шокуючі кадри з Казахстану і висновки для України… Ми були за крок від цього в 2014. Якби Янукович не втік і пересидів десь на Сході, ми цілком могли б мати вторгнення росармії і те саме на вулицях Києва… За 8 років, ця загроза нікуди не зникла. І треба це усвідомлювати", - зазначила політик.

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"Росія жорстко, армією і кулями окреслює "свої території". Азербайджан і Вірменія з російським контролем над Карабахом. Білорусь зі з'їхавшим з котушок бацькою. Розстріляний і зачищений Казахстан з путінською маріонеткою на чолі… При повній мовчанці Заходу", - додала вона.

"У вас є питання, хто наступний в цій черзі? Очевидно, що Україна, яка так їм потрібна для відновлення своєї "неоімперії". В цій новій імперії Путіна не може бути якоїсь змінності лідерів - тут вони вічні. Тут немає демократичних виборів, а є "електронні" зі 100% гарантованими результатами. Тут немає свободи слова і ЗМІ, або навіть їх плюралізму, а є лише державні холдинги. Тут зачищають опозицію і плюють на права людини. І це лише "квіточки". Російська імперія здатна на "більше". І ми це добре пам’ятаємо з історії 20-го століття, з Голодомором, колективізацією, Червоним терором", - зазначила Сюмар.

"Все це я до того, що через вісім років, як і в 2013-му ми знову опинилися перед загрозою опинитися в цій путінській "неоімперії". І так само як тоді долю України вирішують без нас, ставлячи нас перед вибором: приймати автономію Донбасу і "вшивати" всіх проросійських бойовиків в політичне тіло України, або - ось вам "картинка з майбутнього", з вулиць Казахстану. І все буде швидко. Обидва ці сценарії про одне й теж - про повернення України в російську зону впливу при мовчазній згоді Заходу. І знову віра в одне - в Бога і в самих себе. Не владу, але в народ. І в свою армію, яка стала найкращою інвестицією країни в шанс на інше, краще і мирне майбутнє", - резюмувала нардеп.