США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів", - ЗМІ

Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Стінгер".

Про це телеканал NBC News повідомляє з посиланням на неназваних американських офіційних осіб, інформує Цензор.НЕТ.

"США працюють із союзниками по НАТО над тим, щоб домовитися про поставки запитуваного владою України "ПЗРК "Стінгер"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними телеканалу, "адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США Україні. Це доповнення до тієї допомоги, яка вже надається Києву".

Читайте: Російські звинувачення на адресу України - це якби лис стверджував, що мусив напасти на курятник, - Блінкен