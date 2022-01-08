США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів", - ЗМІ
Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Стінгер".
Про це телеканал NBC News повідомляє з посиланням на неназваних американських офіційних осіб, інформує Цензор.НЕТ.
"США працюють із союзниками по НАТО над тим, щоб домовитися про поставки запитуваного владою України "ПЗРК "Стінгер"", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними телеканалу, "адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США Україні. Це доповнення до тієї допомоги, яка вже надається Києву".
Топ коментарі
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+23 metal35
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С прозрением вас уважаемьій!!!
Вам це ще три роки тому казали, попереджали коли голосувати йшли.
Коломойша вже тоді з кацапами перетер - погугліть, там і жирік ще тоді що обіцяв коломойші.
Так, всі мільярдери України, крім Косіка з його орієнтованим на ЄС експортом "Наша ряба", тісно зав'язани на Московію, тому завжди залежили від Кремля.
А ось про все інше таварищъ збоехамши.
бені пам'ятаю приват обіцяли повернути після здачі України - це самі нагуглите
усі хто мають велику недвигу теж залежні
чим гундосіка підвісили хз, але лякалють, же он в омані не все так просто відбулося і проти ермака он не смикнеться
вспомните,как ихтамнеты херачили ПЗРК нашу авиацию на Донбассе,и какой деморализующий эффект это наносило..
так вот,напичканый под завязку Стингерами в т.ч. передний край обороны способен перемалывать фронтовую авиацию кацапни,наводняя просторы нарасеи дорогостоящми трупиками её соколов..
поверьте,живые летуны это очень оценят,вылетая бомбить братские украинские города,и будут сраться от страха..
Но, хорошему рачительному хозяину в доме и эта вещица вполне сгодится...
Сбитых российских летчиков-сразу вешать или пристреливать
А шмальнуть по со стингера и сбить до 200 тушек заходящих на посадку - самое то.
КАРЛ ! Тільки обговорює, а Зе влада вже до гори сракою підскакує і кричить що переплюнула Пороха