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НАТО має бути готовим до провалу діалогу з Росією, - Столтенберг

НАТО має бути готовим до провалу діалогу з Росією, - Столтенберг

НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом.

Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі після відеозустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити політичний шлях для запобігання застосуванню сили, але водночас ми маємо бути готовими до того, що діалог не вдасться. Ми надсилаємо Москві чіткі сигнали про те, що якщо вона застосує силу, будуть серйозні наслідки — санкції економічні та політичні", - розповів Столтенберг.

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За його словами, НАТО стурбоване тим, що існує реальний ризик воєнного конфлікту, якщо дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи зазнають невдачі.

Столтенберг додав, що вимоги Москви є неприйнятними і що Захід продовжить підтримувати Україну.

"Сама ідея про те, що Україна є загрозою для Росії, перевертає все з ніг на голову. Україна не несе загрози Росії", - сказав генсек НАТО, додавши, що сама ідея демократичної, стабільної України є викликом для РФ.

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Як відомо, очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

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Топ коментарі
+15
Дае если бы НАТО выполнило все , что запросила плешивая мразь в своих хотелках, не сомневайтесь, появились бы новые требования. Поэтому провал был изначально заложен козломордыми ублюдками.
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08.01.2022 11:25
+12
А Латвія,Литва, Естонія просто мовчки допомагають зброєю! Кому як не їм знати Що таке СССР і справжня вЯлікая роССія!
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08.01.2022 11:22
+11
https://eurosolidarity.org/2022/01/08/poroshenko-peredumovoyu-dlya-serjoznogo-dialogu-zahodu-z-putinym-maye-buty-deokupacziya-donbasu-i-krymu/ Порошенко: передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.
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08.01.2022 11:27
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А Латвія,Литва, Естонія просто мовчки допомагають зброєю! Кому як не їм знати Що таке СССР і справжня вЯлікая роССія!
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08.01.2022 11:22 Відповісти
Ніяких домовленостей з уйлом бути не може. Він же висунув ультіматум. Як з цим можна домовлятися7
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08.01.2022 12:07 Відповісти
Відповісти на ультиматум "Дипломатичною мовою" дуже просто:-"А ти попробуй".
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08.01.2022 13:26 Відповісти
А знаете, кому принадлежит лондонский дом по адресу Бейкер-стрит 221b? Понятно, что не наследникам вымышленного Холмса. Но все же - кому?
НАЗАРБАЕВУ.
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08.01.2022 11:22 Відповісти
Тот район вообще скуплен мнгшными олигархами.
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08.01.2022 11:25 Відповісти
У Назарбаева очень много недвижимрсти по всему миру 😠
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08.01.2022 11:27 Відповісти
Бейкер-Стрит, рядом Мадам Тюссо.
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08.01.2022 11:36 Відповісти
А нерухомість Клоуна десь там поруч ?
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08.01.2022 11:41 Відповісти
вот чо реклама животворящая делает
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08.01.2022 18:00 Відповісти
Дае если бы НАТО выполнило все , что запросила плешивая мразь в своих хотелках, не сомневайтесь, появились бы новые требования. Поэтому провал был изначально заложен козломордыми ублюдками.
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08.01.2022 11:25 Відповісти
Хорошо что Штайнмауэр написал только одну формулу, наши предатели с такими секундантами как Германия и Франциея подписали бы все.
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08.01.2022 11:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.01.2022 11:26 Відповісти
Ето как каждый раз удивляться что вода мокрая. Ето уже болезнь. А зачем верить рузкомумиру чтоыб быть обманутым? Я например давно не удивляюсь рузкомумиру. А вот тем кто садится с рузькиммиромза стол переговоров и верит в бумажки подписанные рузькиммиром, где прости Господи, рузький мир заявляет что делает все ради добра на земле, я пока еще удивляюсь. Поетому я даже больше ненавижу тех кто предлагает пойти договариваться с рузькиммиром чем сам рузькиймир. Например, кого вы будете больше ненавидеть, медведя в зоопарке или того кто вам предложит залезть в клетку с медведем поговорить?
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08.01.2022 11:35 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/08/poroshenko-peredumovoyu-dlya-serjoznogo-dialogu-zahodu-z-putinym-maye-buty-deokupacziya-donbasu-i-krymu/ Порошенко: передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.
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08.01.2022 11:27 Відповісти
Досвід Казахстану, Білорусі, України свідчить на користь одного висновку: щоб протест став успішним, диктатора треба нейтралізувати в перші ж 1-2 дні, поки він не встиг опам'ятатися і покликати ще гіршого виродка на допомогу.
Це так, зарубочка на майбутнє.

Нота бене, як то кажуть🙁
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08.01.2022 11:28 Відповісти
До чого тут Бєня?
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08.01.2022 11:37 Відповісти
"Сракодром", вчи латину...
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08.01.2022 11:47 Відповісти
Я вас не ображав. Якщо у вас проблеми з почуттям гумору, спробуйте пройти лікування у Дмитра Чекалкіна.
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09.01.2022 12:23 Відповісти
Nota bene
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08.01.2022 11:56 Відповісти
Что то одни маты на уме при виде таких заявлений. Нравится им биться головой о стену?
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08.01.2022 11:28 Відповісти
Вже давно треба не соплі жувати, а протитанкові рви копати.
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08.01.2022 11:38 Відповісти
Наш шмаркля из противотанковых окопов не вылазит. Постоянно роет.
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08.01.2022 11:41 Відповісти
Вони там, на заході, сліпі, глухі, чи що!? Напевне чи що. Тремтять, Трясуться, при одному погляді Московії, аж бридко. А може Продалися кремлю з патрохами!?
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08.01.2022 11:41 Відповісти
переговоры провалятся. нато разорвет дип отношения с совком. потом выступит путин и предложит бене вступить в одкб во избежание "вайни в європє". ну и взятку даст лярда 4 кредитами
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08.01.2022 11:44 Відповісти
Смерть цапам!
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08.01.2022 11:45 Відповісти
Этой нате пора определятся, а не тянуть кота за одно место. В любом случае им придется схлестнуться с рашкой. Вопрос в том когда, где и с какими раскладками (какие страны кто за кого). Если сейчас ******* своей импотентностью Украину, то через несколько лет или десятков лет война будет на территории наты в том числе и против Украины. Если сейчас впишутся за Украину, то либо война будет проходить не на территории наты и Украина будет союзником наты.
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08.01.2022 12:10 Відповісти
Тільки США в 90-ті роки надала кацапам гуманітарної допомоги безкоштовно на суму 43 мільярди доларів. Кацапи не здохли. Відгодувались і стали вважати що "весь світ їм винен". Від такої хамської невдячності на Заході трохи осоловіли. Нічого. Тепер приходять до тями і в результаті нової "холодної війни" ніхто більше "ніжок Буша" не пришле. Доведеться московітам не тільки пережити розвал федерації а й навчитися годувати себе самостійно.
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08.01.2022 13:33 Відповісти
Провал вже стався. В 2014
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08.01.2022 13:43 Відповісти
Раніше.
Точно не пізніше Тузли.
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08.01.2022 14:14 Відповісти
"Конфликт вокруг Тузлы"
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08.01.2022 14:14 Відповісти
Діалогу? Забудьте
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08.01.2022 13:43 Відповісти
ЦЕй Столтенберг - жалюгідний ********-імпотент. Його лепет - то белькотіння старигана до молодухи, що висячий краще за стоячий...
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08.01.2022 14:40 Відповісти
 
 