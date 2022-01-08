НАТО має бути готовим до провалу діалогу з Росією, - Столтенберг
НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом.
Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі після відеозустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити політичний шлях для запобігання застосуванню сили, але водночас ми маємо бути готовими до того, що діалог не вдасться. Ми надсилаємо Москві чіткі сигнали про те, що якщо вона застосує силу, будуть серйозні наслідки — санкції економічні та політичні", - розповів Столтенберг.
За його словами, НАТО стурбоване тим, що існує реальний ризик воєнного конфлікту, якщо дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи зазнають невдачі.
Столтенберг додав, що вимоги Москви є неприйнятними і що Захід продовжить підтримувати Україну.
"Сама ідея про те, що Україна є загрозою для Росії, перевертає все з ніг на голову. Україна не несе загрози Росії", - сказав генсек НАТО, додавши, що сама ідея демократичної, стабільної України є викликом для РФ.
Як відомо, очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
НАЗАРБАЕВУ.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.
Це так, зарубочка на майбутнє.
Нота бене, як то кажуть🙁
Точно не пізніше Тузли.