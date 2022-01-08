США збираються запропонувати РФ обговорити ракети в Європі, - WP
Представники США на переговорах з Росією планують запропонувати обговорити питання розміщення ракет і масштабу навчань у Європі.
Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з цими планами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Переговорники США планують з'явитися на переговорах з російськими партнерами в понеділок із пропозиціями щодо обговорення розміщення ракет і масштабів військових навчань у Європі", - пише газета.
Крім того, за даними видання, "Білий дім розраховує з'ясувати, чи серйозна Москва у тому, щоб покінчити з кризою в Україні шляхом дипломатії, чи висуне нездійсненні вимоги як тактику затягування".
"Наш намір полягає в тому, щоб мати з росіянами за столом переговорів відкритий, щирий і серйозний діалог з безпеки в Європі. Ми хочемо бути інклюзивними, ми не хочемо перестрибувати через чиїсь голови, - цитує The Washington Post слова представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера.- Ми хочемо, щоб вони змогли викласти за столом переговорів усі свої занепокоєння. Але ми залишаємо за собою право викласти і всі наші занепокоєння".
У понеділок у Женеві відбудеться позачергова російсько-американська сесія з діалогу про стратегічну стабільність, у середу у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, а у четвер у Відні – сесія ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Эмбарго на поставку нефти и вооружения.
Отключение от Свифт.
Было бы желание.
Но желания нет.
Просто відміна віз всім кацапам без виключень і арешт всіх грошей.
Этот прискорбный факт может стать прологом величайшей трагедии 21-го века..
дипломатії Джерело:
Вони також хочуть фуйлу в очко заглянути? Дебіли. В плани мацкви ніяк не входить питання закінчення кризи в Україні. Бо зразу стане питання Криму.
Захід опинився під управлінням імпотентів та нікчем - все дуже погано аж піпець
Розкажи нам про твій підсос будьласка.
Згадується приказка про жабу і гадюку, бо дуже наївні сподівання у панів з Вашингтону
}{уйло даже высраться как следует в свой бронепамперс не успеет.
медленно, ой, тю, в мгновение ока испарится, быстрее своих экскрементов...
Это явный шаг, при котором ***** обгадиться!