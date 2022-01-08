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США збираються запропонувати РФ обговорити ракети в Європі, - WP

США збираються запропонувати РФ обговорити ракети в Європі, - WP

Представники США на переговорах з Росією планують запропонувати обговорити питання розміщення ракет і масштабу навчань у Європі.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з цими планами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Переговорники США планують з'явитися на переговорах з російськими партнерами в понеділок із пропозиціями щодо обговорення розміщення ракет і масштабів військових навчань у Європі", - пише газета.

Крім того, за даними видання, "Білий дім розраховує з'ясувати, чи серйозна Москва у тому, щоб покінчити з кризою в Україні шляхом дипломатії, чи висуне нездійсненні вимоги як тактику затягування".

Читайте: Російські звинувачення на адресу України - це якби лис стверджував, що мусив напасти на курятник, - Блінкен

"Наш намір полягає в тому, щоб мати з росіянами за столом переговорів відкритий, щирий і серйозний діалог з безпеки в Європі. Ми хочемо бути інклюзивними, ми не хочемо перестрибувати через чиїсь голови, - цитує The Washington Post слова представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера.- Ми хочемо, щоб вони змогли викласти за столом переговорів усі свої занепокоєння. Але ми залишаємо за собою право викласти і всі наші занепокоєння".

У понеділок у Женеві відбудеться позачергова російсько-американська сесія з діалогу про стратегічну стабільність, у середу у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, а у четвер у Відні – сесія ОБСЄ.

Також читайте: МЗС РФ - Блінкену на слова про "миротворців" ОДКБ: "Коли у твоєму будинку американці, складно залишитися живим та не бути зґвалтованим"

Автор: 

Європа (1805) перемовини (2871) ракети (4022) росія (65129) США (22778)


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Топ коментарі
+15
И опять на те же грабли. Вы думаете кацапы вам одобрят? Или кацапы вас спрашивали где они ставили свои ракеты или какие страны они захватывали? Какой то позор а не Америка.
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08.01.2022 21:37
+11
Всё можно решить очень быстро.
Эмбарго на поставку нефти и вооружения.
Отключение от Свифт.
Было бы желание.
Но желания нет.
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08.01.2022 21:37
+8
Не в лидере дело. Там все западное общество очень трусливо вот и руковидители такие. Десятилетия сытой жизни этому способствовали
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08.01.2022 21:39
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А как это касается кацапов ? Они теперь тренируются в Азии - в Казахстане
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08.01.2022 21:35 Відповісти
Тогда пусть амеры расширят вопрс , мол, пусть обговаривают ракеты в евразе.
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08.01.2022 21:45 Відповісти
Всё можно решить очень быстро.
Эмбарго на поставку нефти и вооружения.
Отключение от Свифт.
Было бы желание.
Но желания нет.
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08.01.2022 21:37 Відповісти
От этого основной вред будет вовсе не россии.
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08.01.2022 21:55 Відповісти
Не треба ніяких санкцій. Два простих ходи і кацапи взвиють
Просто відміна віз всім кацапам без виключень і арешт всіх грошей.
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08.01.2022 23:23 Відповісти
Зря!!! С кацапней говорить должна только автоматная очередь!!!
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08.01.2022 21:37 Відповісти
И опять на те же грабли. Вы думаете кацапы вам одобрят? Или кацапы вас спрашивали где они ставили свои ракеты или какие страны они захватывали? Какой то позор а не Америка.
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08.01.2022 21:37 Відповісти
Да... Прогнившая Европа и тупая как валенок Америка
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08.01.2022 22:09 Відповісти
Запад,обладающий подавляющим преимуществом в экономике и вооружениях,лишен Лидера..
Этот прискорбный факт может стать прологом величайшей трагедии 21-го века..
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08.01.2022 21:37 Відповісти
Не в лидере дело. Там все западное общество очень трусливо вот и руковидители такие. Десятилетия сытой жизни этому способствовали
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08.01.2022 21:39 Відповісти
В принципе да. Даже дело не в сытой жизни, а в конкретной деградации населения. Сознательное преклонение перед неграми или арабами, показательная ********** и многое другое ведут в никуда.
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08.01.2022 21:46 Відповісти
Вот именно, что преклонение. Ясно, что к чернокожим было в свое время мягко говоря плохое отношение, но это не означает, что теперь белые должны становится их рабами, тоже самое касается арабов, геев, и даже прав женщин
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08.01.2022 21:52 Відповісти
ППЦ!
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08.01.2022 21:52 Відповісти
А что не так?
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08.01.2022 22:25 Відповісти
Все почему то считают себя гроссмейстерами и считают, что с ними играют шахматную партию, но в реальности перед ними гопник с заточкой. Точно то же произошло в Украине на выборах в 2019 году.
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08.01.2022 21:41 Відповісти
Потому что западные лидеры из 21 столетия, а гопник из средневековья, а западные лидеры не могут до этого уровня опустится, ментальность не позволяет
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08.01.2022 21:44 Відповісти
А надо понять, что с тобой не в шахматы играют, а хотят убить или покалечить. Так над доской и зарежут.
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08.01.2022 21:47 Відповісти
нужно туда отправим лидером Петра
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09.01.2022 00:35 Відповісти
а карлуху - не?
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09.01.2022 12:39 Відповісти
лидер "в законе" у нас только один - и мы не имеем право держать его только для себя.
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09.01.2022 12:58 Відповісти
ты в слове лидер две ошибки допустил..
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09.01.2022 13:34 Відповісти
не может такого быть! Но все возможно - ради власти он может стать кем угодно.
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09.01.2022 13:51 Відповісти
Дождеться Европа ракет,прилетять без обговорення!
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08.01.2022 21:39 Відповісти
Так и будет
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08.01.2022 21:39 Відповісти
чи серйозна Москва у тому, щоб покінчити з кризою в Україні шляхом
дипломатії Джерело:

Вони також хочуть фуйлу в очко заглянути? Дебіли. В плани мацкви ніяк не входить питання закінчення кризи в Україні. Бо зразу стане питання Криму.
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08.01.2022 21:40 Відповісти
Нікчемно це.Раніше навпаки напихали в Європу ракет,що совки пісяли в штанці.
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08.01.2022 21:40 Відповісти
Рейген! Течер! - прокидайтесь
Захід опинився під управлінням імпотентів та нікчем - все дуже погано аж піпець
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08.01.2022 21:41 Відповісти
Сьогодні би Рейгана,ліваки з лайном змішали би.
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08.01.2022 21:42 Відповісти
Адольфа на них немає на всіх
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08.01.2022 23:24 Відповісти
золотые слова
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09.01.2022 12:40 Відповісти
Везіть вже кнопку перезавантаження,на москальщину.
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08.01.2022 21:41 Відповісти
И привезут! Презренные ничтожества...
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09.01.2022 02:13 Відповісти
Для начала, даЙОшь в Европе (восточной) "Лебединое озеро".
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08.01.2022 21:42 Відповісти
Цілий день новини як Америка, ЄС і Порошенко воюють за Україну, а керівництво самої держави у відпустці. Це просто сором. Гівнюки на Цензорі колупаючись в зубах смердять що не так і замало. в той самий час, окупація України на завершальному етапі. На державному телеканалі Рада офіційно підтримали на російські мові дії Росії в Казахстані!
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08.01.2022 21:51 Відповісти
Это называется, типа свобода слова. Но как же ловко этим понятием манипулируют у нас превращая свободу слова в свободу брехни. У Украина огромные проблемы из-за оравы продажных журналистов на подсосе у олигархов. Я считаю, если случится третий Майдан, то нужно выпереть из Укроаины всех гордонов, шустеров, мосейчучек, головановых. Без нормализации информ.поля не будет никакого развития в Украине
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08.01.2022 21:55 Відповісти
У вас президент країни, прем'єр, судді, прокурори, менти іна підсосі в олігархів і це нікого особливо не турбує.
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08.01.2022 22:01 Відповісти
А у тебе хто і де на підсосі?

Розкажи нам про твій підсос будьласка.
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08.01.2022 23:16 Відповісти
"Наш намір полягає в тому, щоб мати з росіянами за столом переговорів відкритий, щирий і серйозний діалог з безпеки в Європі. Ми хочемо бути інклюзивними, ми не хочемо перестрибувати через чиїсь голови, - цитує The Washington Post слова представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера Джерело:
Згадується приказка про жабу і гадюку, бо дуже наївні сподівання у панів з Вашингтону
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08.01.2022 21:53 Відповісти
А які у вас сподівання, пани в Україні?
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08.01.2022 21:54 Відповісти
На Зе клоунів ніякого сподівання, тільки на народ України і на партизанську війну.
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08.01.2022 21:58 Відповісти
Агов, брате! Ти в якій частині служиш?
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08.01.2022 21:59 Відповісти
Я більш до партизанській лінії.
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08.01.2022 22:02 Відповісти
Ясно, в льосі облаштувався.
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08.01.2022 22:53 Відповісти
Лахта, ти будеш в льосі коли ЗСУ війдуть до твоєї Кацапії
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08.01.2022 23:33 Відповісти
Штатам уже не сильно нужны ядерные ракеты в Европе. Они испытали новую космическую птичку от Боинга- высота 200 км, 8 термоядерных боеголовок, начальная их скорость 6 км/сек. Подлётное время до мацквабада 33-35 секунд.
}{уйло даже высраться как следует в свой бронепамперс не успеет.
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08.01.2022 21:54 Відповісти
Подумаешь, медленно, ой, тю, в мгновение ока испарится, быстрее своих экскрементов...
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08.01.2022 22:48 Відповісти
Мудачье
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08.01.2022 21:56 Відповісти
Хто?
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08.01.2022 21:58 Відповісти
а ти вгадай
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08.01.2022 23:12 Відповісти
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08.01.2022 22:23 Відповісти
Вже думав, отаке на Волині.
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08.01.2022 22:35 Відповісти
Исче бы харя пыни и на трусиках пасувала (спереди и сзади).
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08.01.2022 22:37 Відповісти
На шо, интересно, намек. Типо , пыня находит счастье в своем комфорте. Бо у него - рак простаты, -недержание... От него разит за версту(памперсы не успевают аккумулировать сечу). Ко всему, пыня на Рождество рыло не высовывал. Похоже делишки со здоровьицем - на исходе...ЗЫ... Силантьеву, чи хто там на каазлабаде - начальник эстрадно-симфонического, приготовиться.
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08.01.2022 22:44 Відповісти
Ракетный удар по РФ ??? ... да что тут обсуждать ? ... после первого залпа сразу делайте второй!
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08.01.2022 22:40 Відповісти
Нічого що на другий залп ракет не купляли?))))
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09.01.2022 00:19 Відповісти
Байден злив Україну! Хто це не зрозумів - мудило!!! Влада в Карпатах вчиться ковзаться навколішках перед виконанням "Мінського приниження".
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08.01.2022 22:42 Відповісти
Блин когда вы люди научитесь уже соображать в США власть чередуется между демократами и республиканцами, когда трамп был рулили республиканцы, хоть у них и хватает коррупционных политиков купленных *************** , но в совокупности респы всегда будут жёстко против кацапов, при трампе северный поток 2 под санкциями лежал, при демократах никогда не будет никаких жестких действий, демократы это ****** импотенты, при обаме нам нихуя никто не помог при вторжении в крым и донбас, как только пришёл байден он буквально через пару дней сразу же снял санкции с СП2 и теперь вот договариваеться, они там все ******, им лишь бы у них презик новую нобелевскую мира получил остальное их не ****.
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08.01.2022 22:50 Відповісти
забыл самый большой фейл байдена - убрать войска с Афганистана, они там сколько лет 20 были? построили в стране школы, больницы, у баб равноправие какое-то появилось, начали образование получать, обучали местных всё это время, оставили им просто тонны оружия и в итоге афганистан пал буквально за 3 месяца. Байден ****** позорище, там столько американцев полегло, баб снова упряжки, образование запретили, школы нафиг, всё нафиг. Хорошая работа *****.
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08.01.2022 22:55 Відповісти
намерены, предложить, обсудить
Это явный шаг, при котором ***** обгадиться!
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09.01.2022 09:22 Відповісти
 
 