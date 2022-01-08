США намерены предложить РФ обсудить ракеты в Европе, - WP
Представители США на переговорах с Россией намерены предложить обсудить вопросы размещения ракет и масштаба учений в Европе.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этими планами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Переговорщики от США планируют появиться на переговорах с российскими партнерами в понедельник с предложениями, касающимися обсуждения размещения ракет и масштабов военных учений в Европе", - пишет газета.
Кроме того, по данным издания, "Белый дом рассчитывает выяснить, серьезна ли Москва в том, чтобы покончить с кризисом в Украине путем дипломатии, или выдвинет невыполнимые требования в качестве тактики затягивания".
"Наше намерение состоит в том, чтобы иметь с россиянами за столом переговоров открытый, искренний и серьезный диалог по безопасности в Европе. Мы хотим быть инклюзивными, мы не хотим перепрыгивать через чьи-либо головы, - цитирует The Washington Post слова представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера. - Мы хотим, чтобы они смогли изложить за столом переговоров все свои обеспокоенности. Но мы оставляем за собой право изложить и все наши обеспокоенности".
В понедельник в Женеве состоится внеочередная российско-американская сессия по диалогу о стратегической стабильности, в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, а в четверг в Вене - сессия ОБСЕ.
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Было бы желание.
Но желания нет.
Просто відміна віз всім кацапам без виключень і арешт всіх грошей.
Этот прискорбный факт может стать прологом величайшей трагедии 21-го века..
дипломатії Джерело:
Вони також хочуть фуйлу в очко заглянути? Дебіли. В плани мацкви ніяк не входить питання закінчення кризи в Україні. Бо зразу стане питання Криму.
Захід опинився під управлінням імпотентів та нікчем - все дуже погано аж піпець
Розкажи нам про твій підсос будьласка.
Згадується приказка про жабу і гадюку, бо дуже наївні сподівання у панів з Вашингтону
}{уйло даже высраться как следует в свой бронепамперс не успеет.
медленно, ой, тю, в мгновение ока испарится, быстрее своих экскрементов...
Это явный шаг, при котором ***** обгадиться!