США намерены предложить РФ обсудить ракеты в Европе, - WP

Представители США на переговорах с Россией намерены предложить обсудить вопросы размещения ракет и масштаба учений в Европе.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этими планами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Переговорщики от США планируют появиться на переговорах с российскими партнерами в понедельник с предложениями, касающимися обсуждения размещения ракет и масштабов военных учений в Европе", - пишет газета.

Кроме того, по данным издания, "Белый дом рассчитывает выяснить, серьезна ли Москва в том, чтобы покончить с кризисом в Украине путем дипломатии, или выдвинет невыполнимые требования в качестве тактики затягивания".

Читайте также: Российские обвинения в адрес Украины - это если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, - Блинкен

"Наше намерение состоит в том, чтобы иметь с россиянами за столом переговоров открытый, искренний и серьезный диалог по безопасности в Европе. Мы хотим быть инклюзивными, мы не хотим перепрыгивать через чьи-либо головы, - цитирует The Washington Post слова представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера. - Мы хотим, чтобы они смогли изложить за столом переговоров все свои обеспокоенности. Но мы оставляем за собой право изложить и все наши обеспокоенности".

В понедельник в Женеве состоится внеочередная российско-американская сессия по диалогу о стратегической стабильности, в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, а в четверг в Вене - сессия ОБСЕ.

Читайте также: МИД РФ - Блинкену на слова о "миротворцах" ОДКБ: "Когда в твоем доме американцы, сложно остаться живым и не быть изнасилованным"