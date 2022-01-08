29-річний українець загинув у ДТП в Польщі

Громадянин України віком 29 років загинув у ДТП, що сталася і суботу вранці у населеному пункті Страмніца Західнопоморського воєврдства на північному заході Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Українець, який їхав автомобілем Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford.

Трагічна подія трапилася на автодорозі №163 місцевого значення о 08:30 за місцевим часом.

За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України тривалий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції, однак після перевезення до лікарні він помер.

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В ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який зазнав травми грудної клітки. Його життю не загрожує небезпека.

Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причини ДТП.