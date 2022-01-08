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29-річний українець загинув у ДТП в Польщі

29-річний українець загинув у ДТП в Польщі

Громадянин України віком 29 років загинув у ДТП, що сталася і суботу вранці у населеному пункті Страмніца Західнопоморського воєврдства на північному заході Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Українець, який їхав автомобілем Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford.

Трагічна подія трапилася на автодорозі №163 місцевого значення о 08:30 за місцевим часом.

За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України тривалий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції, однак після перевезення до лікарні він помер.

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В ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який зазнав травми грудної клітки. Його життю не загрожує небезпека.

Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причини ДТП.

Автор: 

ДТП (4467) Польща (8496) смерть (6746) українці (2538)


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Топ коментарі
+4
Це вимога правил дорожнього руху. Її виконують не тільки із-за величезних штрафів. Просто поляки розуміють, що поки вони їдуть - дорогу можуть переходити їх дружини, діти чи внуки.
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09.01.2022 00:05
+3
На Деу Матіс в Польщі заробляють за 1-2 тижні. Він вкрай дешевий. Їх купують, як правило, молоді і абсолютно недосвічені водії, нетерпеливі, які не хочуть чекати. Досвіду нуль. А машинка може їхати за сотню км/год. Вона дуже легка і погано керована. Це міський автомобільчик, і їхати ним по трасах - це випробування навіть для досвідчених... При ДТП шансів вижити майже немає, бо розмір машини не дозволяє мати достатню "життєвого простору" при зіткненні чи перекиданні.
Тепер поєднайте все це, і далі можна легко уявити, що сталося.
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09.01.2022 00:01
+2
уснул
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08.01.2022 23:10
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Я вже так розумію, що крім як у Польщі, українці ніде не гинуть.
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08.01.2022 23:02 Відповісти
Трасса Киев - Чоп почти каждый день
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08.01.2022 23:08 Відповісти
Можливо, серце.
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08.01.2022 23:05 Відповісти
уснул
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08.01.2022 23:10 Відповісти
в Казахстане и ранее ахперов не жаловали,а после етих всех событий там разбиратся не будут-унитаз,вокзал,армения-и это при удачном для ар раскладе
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08.01.2022 23:25 Відповісти
Повірте мені, в Польщі не так просто потрапити в ДТП якщо їздиш по правилам! Одне єдине, що там світофори швидко переключаються з жовтого на червоний. Мабудь хлопчина їздив по укр.правилах.
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08.01.2022 23:26 Відповісти
Зато у нас очень много любителей летать на "мигающий жёлтый". Давно пора упорядочить украинское законодательство в соответствии с европейским и отменить эти позорные традиции, типа можно проезжать перекрёсток на мигающий жёлтый и ненаказуемые штрафом +20 км/ч скорости. Напомню, что в ДТП с участием Алёны Зайцевой в Харькове, в котором погибло 6 человек, второй водитель, соучастник ДТП Геннадий Дронов выехал на перекрёсток на желтый свет, не дождавшись зелёного. Как результат, любитель жёлтого и любительница превышения скорости не разминулись, и унесли жизни невиновных пешеходов.
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08.01.2022 23:43 Відповісти
Мене ще поразило те, що коли людина доходить до переходу то навіть з іншої сторони машина зупиняється і чекає поки пішохід не перейде всю дорогу. Це у нас навіть якщо людина переходить ліву сторону то водіям по праві -пофіг. Мій внук (11 років) сказав от як я приїду, то всім в класі буде що розповісти. Для нього це була дивина.
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08.01.2022 23:59 Відповісти
Це вимога правил дорожнього руху. Її виконують не тільки із-за величезних штрафів. Просто поляки розуміють, що поки вони їдуть - дорогу можуть переходити їх дружини, діти чи внуки.
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09.01.2022 00:05 Відповісти
RIP
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08.01.2022 23:49 Відповісти
На Деу Матіс в Польщі заробляють за 1-2 тижні. Він вкрай дешевий. Їх купують, як правило, молоді і абсолютно недосвічені водії, нетерпеливі, які не хочуть чекати. Досвіду нуль. А машинка може їхати за сотню км/год. Вона дуже легка і погано керована. Це міський автомобільчик, і їхати ним по трасах - це випробування навіть для досвідчених... При ДТП шансів вижити майже немає, бо розмір машини не дозволяє мати достатню "життєвого простору" при зіткненні чи перекиданні.
Тепер поєднайте все це, і далі можна легко уявити, що сталося.
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09.01.2022 00:01 Відповісти
 
 