29-летний украинец погиб в ДТП в Польше

Гражданин Украины в возрасте 29 лет погиб в произошедшем ДТП в субботу утром в населенном пункте Страмница Западно-Поморского воеводства на северо-западе Польши.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Украинец, ехавший на автомобиле Daewoo Matiz, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки Ford.

Трагическое происшествие произошло на автодороге №163 местного значения в 8:30 по местному времени.

По информации местных спасателей, гражданина Украины долгое время реанимировали и удалось восстановить его жизненные функции, однако после перевозки в больницу он скончался.

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В ДТП также пострадал 60-летний водитель другого автомобиля, который получил травму грудной клетки. Его жизни не угрожает опасность.

Полиция под контролем местной прокуратуры устанавливает причину ДТП.