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29-летний украинец погиб в ДТП в Польше

29-летний украинец погиб в ДТП в Польше

Гражданин Украины в возрасте 29 лет погиб в произошедшем ДТП в субботу утром в населенном пункте Страмница Западно-Поморского воеводства на северо-западе Польши.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Украинец, ехавший на автомобиле Daewoo Matiz, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки Ford.

Трагическое происшествие произошло на автодороге №163 местного значения в 8:30 по местному времени.

По информации местных спасателей, гражданина Украины долгое время реанимировали и удалось восстановить его жизненные функции, однако после перевозки в больницу он скончался.

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В ДТП также пострадал 60-летний водитель другого автомобиля, который получил травму грудной клетки. Его жизни не угрожает опасность.

Полиция под контролем местной прокуратуры устанавливает причину ДТП.

Автор: 

ДТП (7673) Польша (8409) смерть (9218) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+4
Це вимога правил дорожнього руху. Її виконують не тільки із-за величезних штрафів. Просто поляки розуміють, що поки вони їдуть - дорогу можуть переходити їх дружини, діти чи внуки.
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09.01.2022 00:05
+3
На Деу Матіс в Польщі заробляють за 1-2 тижні. Він вкрай дешевий. Їх купують, як правило, молоді і абсолютно недосвічені водії, нетерпеливі, які не хочуть чекати. Досвіду нуль. А машинка може їхати за сотню км/год. Вона дуже легка і погано керована. Це міський автомобільчик, і їхати ним по трасах - це випробування навіть для досвідчених... При ДТП шансів вижити майже немає, бо розмір машини не дозволяє мати достатню "життєвого простору" при зіткненні чи перекиданні.
Тепер поєднайте все це, і далі можна легко уявити, що сталося.
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09.01.2022 00:01
+2
уснул
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08.01.2022 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Я вже так розумію, що крім як у Польщі, українці ніде не гинуть.
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08.01.2022 23:02 Ответить
Трасса Киев - Чоп почти каждый день
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08.01.2022 23:08 Ответить
Можливо, серце.
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08.01.2022 23:05 Ответить
уснул
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08.01.2022 23:10 Ответить
в Казахстане и ранее ахперов не жаловали,а после етих всех событий там разбиратся не будут-унитаз,вокзал,армения-и это при удачном для ар раскладе
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08.01.2022 23:25 Ответить
Повірте мені, в Польщі не так просто потрапити в ДТП якщо їздиш по правилам! Одне єдине, що там світофори швидко переключаються з жовтого на червоний. Мабудь хлопчина їздив по укр.правилах.
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08.01.2022 23:26 Ответить
Зато у нас очень много любителей летать на "мигающий жёлтый". Давно пора упорядочить украинское законодательство в соответствии с европейским и отменить эти позорные традиции, типа можно проезжать перекрёсток на мигающий жёлтый и ненаказуемые штрафом +20 км/ч скорости. Напомню, что в ДТП с участием Алёны Зайцевой в Харькове, в котором погибло 6 человек, второй водитель, соучастник ДТП Геннадий Дронов выехал на перекрёсток на желтый свет, не дождавшись зелёного. Как результат, любитель жёлтого и любительница превышения скорости не разминулись, и унесли жизни невиновных пешеходов.
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08.01.2022 23:43 Ответить
Мене ще поразило те, що коли людина доходить до переходу то навіть з іншої сторони машина зупиняється і чекає поки пішохід не перейде всю дорогу. Це у нас навіть якщо людина переходить ліву сторону то водіям по праві -пофіг. Мій внук (11 років) сказав от як я приїду, то всім в класі буде що розповісти. Для нього це була дивина.
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08.01.2022 23:59 Ответить
Це вимога правил дорожнього руху. Її виконують не тільки із-за величезних штрафів. Просто поляки розуміють, що поки вони їдуть - дорогу можуть переходити їх дружини, діти чи внуки.
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09.01.2022 00:05 Ответить
RIP
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08.01.2022 23:49 Ответить
На Деу Матіс в Польщі заробляють за 1-2 тижні. Він вкрай дешевий. Їх купують, як правило, молоді і абсолютно недосвічені водії, нетерпеливі, які не хочуть чекати. Досвіду нуль. А машинка може їхати за сотню км/год. Вона дуже легка і погано керована. Це міський автомобільчик, і їхати ним по трасах - це випробування навіть для досвідчених... При ДТП шансів вижити майже немає, бо розмір машини не дозволяє мати достатню "життєвого простору" при зіткненні чи перекиданні.
Тепер поєднайте все це, і далі можна легко уявити, що сталося.
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09.01.2022 00:01 Ответить
 
 