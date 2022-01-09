Синоптики попереджають про значні снігопади по всій країні 9 січня

Укргідорметцентр попереджає про погіршення погодних умов - на всій території країни 9 січня очікується сильний сніг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

"9 січні в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4-10 см", - зазначається у повідомленні.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на шляхах та вулицях.

У Гідрометцентрі прогнозують південно-східний вітер 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

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