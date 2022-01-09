Синоптики попереджають про значні снігопади по всій країні 9 січня
Укргідорметцентр попереджає про погіршення погодних умов - на всій території країни 9 січня очікується сильний сніг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
"9 січні в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4-10 см", - зазначається у повідомленні.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на шляхах та вулицях.
У Гідрометцентрі прогнозують південно-східний вітер 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.
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Новое исследование предполагает, что гравитационное притяжение Солнца и Луны действительно влияет на деятельность флоры и фауны, хотя точные механизмы, с помощью которых это происходит, остаются неясными. На основе метаанализа предыдущих исследований исследователи предполагают, что гравитационные приливы могут изменить способ сна, движения и роста животных и растений - даже если исключить другие триггеры (например, циклы дня и ночи). Хотя гравитационные приливы Солнца и Луны могут быть сравнительно слабыми - всего одна миллионная от силы тяжести Земли в совокупности - исследования показывают, что эти приливы по-прежнему являются важным фактором при оценке поведения организмов. "Вся материя на Земле, как живая, так и инертная, испытывает воздействие гравитационных сил Солнца и Луны, выраженных в форме приливов", - сказал Агенсии FAPESP биофизик Криштиану де Мелло Галлеп из Университета Кампинаса (UNICAMP) в Бразилии. "Периодические колебания демонстрируют два дневных цикла и модулируются ежемесячно и ежегодно движениями этих двух небесных тел. Все организмы на планете эволюционировали в этом контексте". Команда изучила, в частности, три предыдущих исследования, в которых была доступна информация о гравитационных приливах. При исследовании равноногих ракообразных (маленьких ракообразных без панциря) в 1965 году было отмечено, что модели плавания этих существ соответствовали потоку гравитационных приливов океана (циклы около 12,4 часов), даже когда они были перемещены в лабораторию с искусственным приливом. Другим источником было исследование кораллов 1985 года, в котором было показано, что рост кораллов и образование личинок соответствуют местным гравитационным приливам под влиянием Солнца и Луны.
Все, все на планете !!! Абсолютно все подчинено модам( типам) гравитационных волн, которые (разжевываю!) идут ...Пучком или лучем, так точнее обязательно через гравитационную линзу. Схема расписана в манускрипте Войнича. Состояние абсолютно рабочее ДО СИХ ПОР!!.