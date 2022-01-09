Синоптики предупреждают о значительных снегопадах по всей стране 9 января

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий – на всей территории страны 9 января ожидается сильный снег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, на Ровенщине, Житомирщине, утром и днем ​​в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4-10 см", - отмечается в сообщении.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

В Гидрометцентре прогнозируют юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.

Читайте также: Въезд грузовиков в Киев запретят с 7 утра 9 января из-за снегопадов, - КГГА