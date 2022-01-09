Синоптики предупреждают о значительных снегопадах по всей стране 9 января
Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий – на всей территории страны 9 января ожидается сильный снег.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, на Ровенщине, Житомирщине, утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4-10 см", - отмечается в сообщении.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
В Гидрометцентре прогнозируют юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.
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Новое исследование предполагает, что гравитационное притяжение Солнца и Луны действительно влияет на деятельность флоры и фауны, хотя точные механизмы, с помощью которых это происходит, остаются неясными. На основе метаанализа предыдущих исследований исследователи предполагают, что гравитационные приливы могут изменить способ сна, движения и роста животных и растений - даже если исключить другие триггеры (например, циклы дня и ночи). Хотя гравитационные приливы Солнца и Луны могут быть сравнительно слабыми - всего одна миллионная от силы тяжести Земли в совокупности - исследования показывают, что эти приливы по-прежнему являются важным фактором при оценке поведения организмов. "Вся материя на Земле, как живая, так и инертная, испытывает воздействие гравитационных сил Солнца и Луны, выраженных в форме приливов", - сказал Агенсии FAPESP биофизик Криштиану де Мелло Галлеп из Университета Кампинаса (UNICAMP) в Бразилии. "Периодические колебания демонстрируют два дневных цикла и модулируются ежемесячно и ежегодно движениями этих двух небесных тел. Все организмы на планете эволюционировали в этом контексте". Команда изучила, в частности, три предыдущих исследования, в которых была доступна информация о гравитационных приливах. При исследовании равноногих ракообразных (маленьких ракообразных без панциря) в 1965 году было отмечено, что модели плавания этих существ соответствовали потоку гравитационных приливов океана (циклы около 12,4 часов), даже когда они были перемещены в лабораторию с искусственным приливом. Другим источником было исследование кораллов 1985 года, в котором было показано, что рост кораллов и образование личинок соответствуют местным гравитационным приливам под влиянием Солнца и Луны.
Все, все на планете !!! Абсолютно все подчинено модам( типам) гравитационных волн, которые (разжевываю!) идут ...Пучком или лучем, так точнее обязательно через гравитационную линзу. Схема расписана в манускрипте Войнича. Состояние абсолютно рабочее ДО СИХ ПОР!!.