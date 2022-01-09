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дипломатія (701) перемовини (2715) Боррель (1074)

Боррель: Україна має бути за столом будь-яких перемовин щодо неї

Боррель: Україна має бути за столом будь-яких перемовин щодо неї

Будь-які дискусії щодо безпеки довкола України мають відбуватися за присутності України за столом переговорів.

Таку позицію висловив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Боррель нагадав позицію ЄС, що "нічого не може обговорюватись про безпеку в Європі без європейців".

"Крім того, не може бути жодних обмежень незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів", - зазначив глава дипломатії Євросоюзу.

"У Європі не може бути безпеки без безпеки в Україні", - додав він.

Боррель наголосив, що Росія є стороною конфлікту в Україні, а не посередником, як вона часто стверджує.

"Наш головний інтерес, стурбованість і мета – змусити Росію до деескалацію напруги", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Зеленскому из под стола виднее где ему быть)
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09.01.2022 17:11
+13
За столом ?Перемовини за столом, а зеля за роялем.
показати весь коментар
09.01.2022 17:12
+9
У Украины есть лишь три надежных партнера, но западных стран среди них нет - эксперт
9 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd.html#comments Комментарии: 7



Если Украина будет пассивно слушать все, что ей будут говорить другие страны, ее попросту «сольют»…



Роль и место, которые будут отводить Украине ключевые для нее государства, зависят от того, как она сама себя поставит. Мир жесток и циничен, и нужно требовать того, что соответствует твоим интересам.

Такую точку зрения https://opinions.glavred.info/u-ukrainy-est-lish-tri-nadezhnyh-partnera-i-zapadnyh-stran-sredi-nih-net-10332726.html озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в сегодняшней статье для «Главреда».

Относительно США и Великобритании Украина должна занимать активную позицию, особенно по вопросам безопасности: «Ребята, вы подписали Будапештский меморандум, под ним стоят подписи ваших президентов.

Поэтому все то, что сегодня происходит вокруг Украины, является в том числе ударом по вашему престижу, особенно - по американскому.

Если вы отдаете Украину на съедение Российской Федерации в том или ином виде, возникают сомнения в том, что США являются супердержавой».

Если же Украина будет молчать и безропотно прислушиваться ко всему, что Вашингтон и Лондон ей говорят, ничего хорошего ее не ждет. Ведь США хотят разменять Украину на союз с Россией против Китая…

С Великобританией немного другая история: она после Brexit ведет более активную внешнюю политику - у нее свои интересы в Черноморском регионе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, и т.д.

С Лондоном нам нужно вести разговор и разрабатывать совместные программы, например, черноморская база в Очакове, которая может быть британской.

Но опять-таки многое будет определять позиция Украины, и, если она будет пассивно слушать все, что ей будут говорить, ее попросту «сольют» - будут заставлять выполнять «Минск», чтобы снять с России санкции и свободно с ней торговать.

В отношении Германии не осталось никаких иллюзий: она - откровенно пророссийская страна. Интересы немцев прочно связаны с Россией. И Украина должна принимать это как данность, ведь, в отличие от США и Великобритании, Германия нам ничего не обещала. С Германией необходимо постараться выйти на прагматичные отношения.

Прежде всего, Украине важно решить вопрос Северного потока-2, и она должна поднимать его глобальнее, в том числе обращаясь к США.



- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c.html Глава МИД Германии Бербок отказалась пока что одобрить Северный поток-2


Плюс Украина должна дать понять Германии, что, если немецкие компании хотят работать в Украине, за это нужно будет платить.


Например, Siemens хочет продать нам какие-то поезда - хорошо, но это возможно только при условии либо локализации производств, либо уступок в экономической сфере, которые будут приводить к конкретным результатам, а не фейковым рассказам о том, что нас когда-нибудь потом примут в ЕС.

С Китаем, влияние которого активно растет, все интереснее. Это - рынок сбыта украинских товаров. С Китаем нужно выстраивать чисто экономические отношения и ни в какие политические игры с ним играть нельзя. С Китаем говорить нужно, но очень осторожно.

«Мотор-Сич» Украина Китаю не отдаст, и это правильно. Запускать китайцев в стратегические отрасли тоже нельзя, как и американцев.

- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%87-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82.html Конфликт вокруг «Мотор Сич»: чего хотят США и Китай - Deutsche Welle

Но как рынок сбыта Китай можно использовать и нужно поддерживать с ним осторожные контакты.

Ведь Поднебесная интересна Украине еще и тем, что может дать какие-то более-менее дешевые технологии, скопированные с западных, либо другие, которые мы сможем использовать себе во благо.

Сотрудничество с Турцией интересно Украине. Сегодня она идет в фарватере Великобритании и является для нашей страны рынком сбыта. При этом Украине не стоит подписывать с Турцией договор о свободной торговле.

Мы должны пробиваться на турецкий рынок, идти на военно-техническое сотрудничество, а также использовать стратегический интерес Турции против России себе во благо. Неплохим вариантом был бы военный союз с Турцией, ведь она - страна-член НАТО.

Тоже от Турции мы можем получить более-менее дешевое вооружение, которое она сейчас производит и которого нам не хватает. Также через Турцию можно выйти на энергетические объекты, например, по согласованию с ней можно наконец построить терминал, чтобы везти с Ближнего Востока газ, взяв Турцию в долю.

Украина интересна туркам как таран против России и как рынок сбыта. Благодаря игре и союзу с Украиной Турция могла бы увеличить свой геополитический вес в Европе.

Польша - это наш военный союзник, однако и она не прочь поживиться за счет наших трудовых ресурсов и поиграть в экономические войны.

С поляками Украине нужно поддерживать прагматичные отношения. Сейчас нас объединяет нелюбовь к России, потому Польшу можно втягивать в военный союз.

При этом следует помнить о том, что мы с поляками - конкуренты по многим направлениям: за инвестиции, трудовые ресурсы, рынки сбыта. Нас многое объединяет, но многое и разъединяет.

Для Украины было бы интересно создание отдельного блока вроде Люблинского треугольника, куда бы входили Украина, Польша и Литва, а также Швеция - те страны, которым не нравится близость к РФ и ее агрессивное поведение.

Также с Польшей можно выстраивать отдельный противовес Германии, ведь это интересно и самим полякам.

От Венгрии не стоит ожидать никаких сюрпризов на Закарпатье, пока у Украины есть армия. В целом, Венгрия - это второстепенный фронт. Ну, заблокировала она нам какие-то натовские программы, ну и что? Нас ведь все равно в НАТО не берут. В НАТО по Украине больше работает Германия, а Венгрия так, постольку-поскольку.

Однако, учитывая, что Венгрия сейчас активно перевооружается, возможно, она - это наш потенциальный враг. Потому важно следить за всеми ее шагами и не вестись на провокации.

Беларуси как субъекта уже нет. Лукашенко - это прокси Путина. Украина должна обжимать Беларусь в экономическом плане. У нас как раз приняли закон о локализации, и первый удар будет нанесен по белорусским производителям, которые активно питаются на нашем рынке, на наших госзакупках. Нужно выдавливать их со всех направлений и заменять украинскими производителями.

Кроме того, Украине следует проводить политику импортозамещения относительно топлива - слишком уж токсично брать топливо у Беларуси.

Плюс необходимо укреплять границу. И хотя прямые провокации со стороны Беларуси вряд ли будут, но нельзя исключать, что белорусское направление может использоваться Россией как плацдарм для провокаций, например, для авиации и ракет, которые могут быть запущены с территории Беларуси.

В целом, украинцы должны понять одну простую вещь: в создавшихся условиях у нас есть только три надежных партнера - украинская армия, военно-морской флот и украинский народ.

Больше никому верить нельзя. Что касается других стран мира, Украина должна играть на их слабостях и противоречиях, чтобы достигать своих целей. Ведь у каждой страны свой интерес, и каждая пытается играть Украиной. И для нас главное - не дать другим государствам за счет наших национальных интересов порешать их проблемы.
показати весь коментар
09.01.2022 17:15
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Зеленскому из под стола виднее где ему быть)
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09.01.2022 17:11 Відповісти
За столом ?Перемовини за столом, а зеля за роялем.
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09.01.2022 17:12 Відповісти
тому лижніку-сноубордисту зараз не до перемовин.Тре єрмака похмеляти.
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09.01.2022 17:21 Відповісти
За єрмака фсб подбає.
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09.01.2022 17:39 Відповісти
Зачекайте! Президента України ще не вивели із алкогольно-наркологічної коми!
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09.01.2022 17:14 Відповісти
та яка кома?

Зеленський вилетів відпочивати на Індійський океан, - Ігор Мосійчук
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09.01.2022 17:37 Відповісти
У Украины есть лишь три надежных партнера, но западных стран среди них нет - эксперт
9 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd.html#comments Комментарии: 7



Если Украина будет пассивно слушать все, что ей будут говорить другие страны, ее попросту «сольют»…



Роль и место, которые будут отводить Украине ключевые для нее государства, зависят от того, как она сама себя поставит. Мир жесток и циничен, и нужно требовать того, что соответствует твоим интересам.

Такую точку зрения https://opinions.glavred.info/u-ukrainy-est-lish-tri-nadezhnyh-partnera-i-zapadnyh-stran-sredi-nih-net-10332726.html озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в сегодняшней статье для «Главреда».

Относительно США и Великобритании Украина должна занимать активную позицию, особенно по вопросам безопасности: «Ребята, вы подписали Будапештский меморандум, под ним стоят подписи ваших президентов.

Поэтому все то, что сегодня происходит вокруг Украины, является в том числе ударом по вашему престижу, особенно - по американскому.

Если вы отдаете Украину на съедение Российской Федерации в том или ином виде, возникают сомнения в том, что США являются супердержавой».

Если же Украина будет молчать и безропотно прислушиваться ко всему, что Вашингтон и Лондон ей говорят, ничего хорошего ее не ждет. Ведь США хотят разменять Украину на союз с Россией против Китая…

С Великобританией немного другая история: она после Brexit ведет более активную внешнюю политику - у нее свои интересы в Черноморском регионе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, и т.д.

С Лондоном нам нужно вести разговор и разрабатывать совместные программы, например, черноморская база в Очакове, которая может быть британской.

Но опять-таки многое будет определять позиция Украины, и, если она будет пассивно слушать все, что ей будут говорить, ее попросту «сольют» - будут заставлять выполнять «Минск», чтобы снять с России санкции и свободно с ней торговать.

В отношении Германии не осталось никаких иллюзий: она - откровенно пророссийская страна. Интересы немцев прочно связаны с Россией. И Украина должна принимать это как данность, ведь, в отличие от США и Великобритании, Германия нам ничего не обещала. С Германией необходимо постараться выйти на прагматичные отношения.

Прежде всего, Украине важно решить вопрос Северного потока-2, и она должна поднимать его глобальнее, в том числе обращаясь к США.



- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c.html Глава МИД Германии Бербок отказалась пока что одобрить Северный поток-2


Плюс Украина должна дать понять Германии, что, если немецкие компании хотят работать в Украине, за это нужно будет платить.


Например, Siemens хочет продать нам какие-то поезда - хорошо, но это возможно только при условии либо локализации производств, либо уступок в экономической сфере, которые будут приводить к конкретным результатам, а не фейковым рассказам о том, что нас когда-нибудь потом примут в ЕС.

С Китаем, влияние которого активно растет, все интереснее. Это - рынок сбыта украинских товаров. С Китаем нужно выстраивать чисто экономические отношения и ни в какие политические игры с ним играть нельзя. С Китаем говорить нужно, но очень осторожно.

«Мотор-Сич» Украина Китаю не отдаст, и это правильно. Запускать китайцев в стратегические отрасли тоже нельзя, как и американцев.

- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%87-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82.html Конфликт вокруг «Мотор Сич»: чего хотят США и Китай - Deutsche Welle

Но как рынок сбыта Китай можно использовать и нужно поддерживать с ним осторожные контакты.

Ведь Поднебесная интересна Украине еще и тем, что может дать какие-то более-менее дешевые технологии, скопированные с западных, либо другие, которые мы сможем использовать себе во благо.

Сотрудничество с Турцией интересно Украине. Сегодня она идет в фарватере Великобритании и является для нашей страны рынком сбыта. При этом Украине не стоит подписывать с Турцией договор о свободной торговле.

Мы должны пробиваться на турецкий рынок, идти на военно-техническое сотрудничество, а также использовать стратегический интерес Турции против России себе во благо. Неплохим вариантом был бы военный союз с Турцией, ведь она - страна-член НАТО.

Тоже от Турции мы можем получить более-менее дешевое вооружение, которое она сейчас производит и которого нам не хватает. Также через Турцию можно выйти на энергетические объекты, например, по согласованию с ней можно наконец построить терминал, чтобы везти с Ближнего Востока газ, взяв Турцию в долю.

Украина интересна туркам как таран против России и как рынок сбыта. Благодаря игре и союзу с Украиной Турция могла бы увеличить свой геополитический вес в Европе.

Польша - это наш военный союзник, однако и она не прочь поживиться за счет наших трудовых ресурсов и поиграть в экономические войны.

С поляками Украине нужно поддерживать прагматичные отношения. Сейчас нас объединяет нелюбовь к России, потому Польшу можно втягивать в военный союз.

При этом следует помнить о том, что мы с поляками - конкуренты по многим направлениям: за инвестиции, трудовые ресурсы, рынки сбыта. Нас многое объединяет, но многое и разъединяет.

Для Украины было бы интересно создание отдельного блока вроде Люблинского треугольника, куда бы входили Украина, Польша и Литва, а также Швеция - те страны, которым не нравится близость к РФ и ее агрессивное поведение.

Также с Польшей можно выстраивать отдельный противовес Германии, ведь это интересно и самим полякам.

От Венгрии не стоит ожидать никаких сюрпризов на Закарпатье, пока у Украины есть армия. В целом, Венгрия - это второстепенный фронт. Ну, заблокировала она нам какие-то натовские программы, ну и что? Нас ведь все равно в НАТО не берут. В НАТО по Украине больше работает Германия, а Венгрия так, постольку-поскольку.

Однако, учитывая, что Венгрия сейчас активно перевооружается, возможно, она - это наш потенциальный враг. Потому важно следить за всеми ее шагами и не вестись на провокации.

Беларуси как субъекта уже нет. Лукашенко - это прокси Путина. Украина должна обжимать Беларусь в экономическом плане. У нас как раз приняли закон о локализации, и первый удар будет нанесен по белорусским производителям, которые активно питаются на нашем рынке, на наших госзакупках. Нужно выдавливать их со всех направлений и заменять украинскими производителями.

Кроме того, Украине следует проводить политику импортозамещения относительно топлива - слишком уж токсично брать топливо у Беларуси.

Плюс необходимо укреплять границу. И хотя прямые провокации со стороны Беларуси вряд ли будут, но нельзя исключать, что белорусское направление может использоваться Россией как плацдарм для провокаций, например, для авиации и ракет, которые могут быть запущены с территории Беларуси.

В целом, украинцы должны понять одну простую вещь: в создавшихся условиях у нас есть только три надежных партнера - украинская армия, военно-морской флот и украинский народ.

Больше никому верить нельзя. Что касается других стран мира, Украина должна играть на их слабостях и противоречиях, чтобы достигать своих целей. Ведь у каждой страны свой интерес, и каждая пытается играть Украиной. И для нас главное - не дать другим государствам за счет наших национальных интересов порешать их проблемы.
показати весь коментар
09.01.2022 17:15 Відповісти
Тарас размышляет гораздо лучше двух последних министров иностранных дел Украины.

Очень толково написано, коротко и по существу.

Только незаслуженно им забыта Япония, которая имеет великолепные технологии, огромный финансовый ресурс, является конкурентом и давним противником Китая. А так же у Японии ОСОБОЕ отношение к Украине, так у нас с ними были две самые большие ядерные катастрофы на АЭС. С Японией надо выстраивать особые отношения., и как фундамент использовать наши совместные работы по выводу на орбиту Земли японских космических ракет.
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09.01.2022 19:38 Відповісти
к сожалению у нас у власти шапито прошу прощения ватные скоморохи с ними ничего не будет эта мелкая моль только гуляет и отдыхает а да еще ездит в визиты в страны как на отдых бубочка одним словм
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09.01.2022 19:48 Відповісти
Це ви ще дуже позитивно їх описали. Все гораздо гірше - вони розвалюють державу.

"Ми економіку України душили, душили, душили, душили..."
Шаріков-Гетьманцев
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09.01.2022 20:19 Відповісти
а как вам такая инфа если это правда то это 3,14

https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)



galapop


@galapop2

·
https://twitter.com/galapop2/status/1480192582667878401 3 ч



Епоха бідності не скінчилася: у Зеленського допускають введення продуктових карток в Дії
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09.01.2022 20:27 Відповісти
Ну наприклад на Кубі продуктові кртки досі використовують.

Якщо буде ракетний обстріл нашої інфраструктури з боку РФ, то картки буде просто необхідно вводити. Алеж не в "Дії", яка не зможе працювати у тих умовах.

В цілому, як старенька бабуся, типу моєї мами, зможе користуватися "Дія" і без ракетних обстрилів, бо ми їй смартфон купили, але вона тка пальцами та вухами по ньому, що пішов та купив кнопковий, але до того був розкладушка, там в неї взагалі не було жодних проблем.

Як я розумію як ці бовдури розмірковували, то типа соціальні ціни у тих магазинах, що використовують співпрацю с "Дія", і це будут близьки до влади магазини. В них же тільки особисте збагачення у думках.

До речі, як на мене, то гарна пісня
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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09.01.2022 20:44 Відповісти
пісня гарна тільки на піснях та на патріотичних гаслах без технічної та мординової армії нас чекають лихі часи ви будете скресати зубами від злоби а зробити мало що зможете так от ми бачимо як ця влада ватна знижує та затримує міць армії
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09.01.2022 21:17 Відповісти
Щоб знищувати зрадників потрібна високоточна зброя, чи вистачит рушниці?
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09.01.2022 21:51 Відповісти
перш за все потрібні справжні патріоти які як душу тіло положать за неньку уся влада дуже боїться справжніх патріотів за що і вбили Лісника Сашу Білого вони зрозуміли що їх почнуть знищувати фізично а це їх самий великий страх початок такого то кінець їхнього паханату
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09.01.2022 23:33 Відповісти
Вони є, і їх зовсім не мало.
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09.01.2022 23:57 Відповісти
Если от Украины будет некто типа Ермака то лучше уж никто
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09.01.2022 17:18 Відповісти
ТЕСТ
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09.01.2022 17:20 Відповісти
Правильно. Только чего вы попёрлись в Москву тогда (делегаты Франции и Германии)?
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09.01.2022 17:22 Відповісти
Потому что президент Украины -наркоман и крыса...не доходит никак?
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09.01.2022 18:26 Відповісти
Ну тогда бы они свернули поставки оружия, кредитов, и своих комитетов. А так то Боррель о другом. Он говорит, что хватит переговоров без непосредственного участия Украины. Телефонные разговоры с Украиной перед встречами с ними, как было при По и есть при Зе, недостаточны. Ведь, в украинских реалиях это называется "ничего об Украине, без Украины"(с лёгкой подачи Порошенко), а по факту- Украины там нет.
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09.01.2022 18:34 Відповісти
Они свернули к минимуму общение с зекрысой и держат его за дверью,а помогают нам,т к им людей жалко -подохнут голыми и босыми с презом наркоманом
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09.01.2022 18:42 Відповісти
Да не. Если посмотреть на факты, то число взаимодействий , форматов, контрактов, встреч, визитов и телефонных переговоров - увеличились в несколько раз. Чего уж говорить, Порошенко президент США уделил порядка15 минут. А потом за забор- давать "пресс-конференцию"))
С Зеленским конечно всё по-другому.
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09.01.2022 18:48 Відповісти
🤣какой бред...только идиот не видит,что зекрысой тупо брезгуют -тот же Байден еле пересиливает себя,чтоб хоть через четыре дня зекрысе ошмётки разговоров с пуйлом сообщить -при Порошенко такого точно не было)
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09.01.2022 18:54 Відповісти
Да, при Порошенко такого не было. С ним вообще никто не хотел общаться из действующих президентов. С ним болтали, разве что, российские фсбшные пранкеры. С теми то он любил поболтать, не скрою))) Потом хвастался в своих соц.сетях ,своей физиономией в почётных изданиях, где его и знать не знают

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09.01.2022 19:02 Відповісти
С Порошенко все ок было и с днюхой его все,кроме пуйла ,поздравляли)а вот зекрысу кто поздравил?ах да практически никто из наших солидных союзников -говорю ж ,брезгуют
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09.01.2022 19:06 Відповісти
Аа... с днюхой.. Ну тогда да. Беру тогда свои слова обратно.
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09.01.2022 19:09 Відповісти
А почему с зекрысой ,уже два года,Запад даже не делится секретными разведанными,которые касаются Украины-при Порохе делились)
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09.01.2022 19:12 Відповісти
Это ещё что за глупости? Обмениваются.
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09.01.2022 19:16 Відповісти
Нет)уже два года как...и не просто так)
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09.01.2022 19:18 Відповісти
Врёте как всегда?! Я так и думал. Только в ноября дело было.

Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников Источник:

https://censor.net/ru/news/3301266/razvedki_velikobritanii_ssha_i_ukrainy_obmenyalis_informatsieyi_rejim_riska_nam_yasen_reznikov
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09.01.2022 19:38 Відповісти
Резников?))))дико извиняюсь,но в Украине знают даже маленькие дети -зекрысам верить себя не уважать-зеленая опа даже умудрилась госдеп оболгать,приписывая им свои слова
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09.01.2022 19:48 Відповісти
И вообще,каждый зебил должен для себя ответить на один простой вопрос -если зекрыса досидит,то после окончания его каденции кому нибудь ,на Западе,прийдёт в голову пригласить его на какою либо конференцию или конгресс
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09.01.2022 19:17 Відповісти
Кстати,сейчас с ним ,пересиливая себя,чуть чуть общаются,т к не хотят уж совсем кидать Украину перед пуйлом -у них нет выбора,потому что если при Порохе за нас можно было не волноваться,то при зекрысе другое дело -так что пусть зесрань себе не льстит)
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09.01.2022 19:11 Відповісти
А если бы ты научился гуглить, то посмотрел бы на фотографии Порошенко ну например с Трампом. Или с сенаторами. Или с кучей президентов стран ЕС. Ну да куда ж тебе, юродливому, осилить поисковик... Бидося :
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09.01.2022 21:00 Відповісти
Фотографии, точно! Нам есть чем гордится! Впрочем, я видел фотографии Порошенко и в образе святого)))
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09.01.2022 21:06 Відповісти
И? К чему это вообще было сказано?
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13.01.2022 18:13 Відповісти
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09.01.2022 17:23 Відповісти
нехай бубочка відпочиває, а ви там за нього все робіть
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09.01.2022 17:24 Відповісти
А в переговорах по санкциям против рф должна присутствовать делегация рф.
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09.01.2022 17:25 Відповісти
А тим часом Зеленський вилетів із Буковелі відпочивати на Індійський океан
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09.01.2022 17:28 Відповісти
Оман це теж Індійський океан.
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09.01.2022 19:00 Відповісти
раніше у 2014 році "будапештський мемарандум" спрацював проти нас. а коли Московія вдерлися в Крим і Донбас а зараз взагалі має дуже вагомі причини окупувати Київ і підкорити всю Україну з такою Зе-владою. світові держави повинні негайно підняти на поверхню як головний документ який не виконала Московія і відірвати Україну з лап цієї паскуди - росії.
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09.01.2022 17:32 Відповісти
сказано хорошо...сильно... да вот в действительности все не так...
да и представитель Украины должен быть мало того что представителен, так еще и патриот !!!
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09.01.2022 17:32 Відповісти
Ну Барель не хрена не понимает , что Ослу не когда , он на лыжах катается , а потом устанет , ему отдохнуть надо.
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09.01.2022 17:42 Відповісти
Мальчік43рочки в курсАх? Хтось знає, на якому з курортів Бубочка ******?
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09.01.2022 17:48 Відповісти
Лучше если шмаркля будет сидеть в Буковеле, а доверенность решать за Украину передать Байдену.
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09.01.2022 18:22 Відповісти
Да сейчас)будет оно сидеть в Буковеле ...на индийском море уже загорает наркоман гребаный
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09.01.2022 18:29 Відповісти
Германия прекращает экспорт вооружений в Казахстан...тобто експортували озброєння кому завгодно крім України...
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09.01.2022 17:52 Відповісти
США готовы удовлетворить часть требований Путина к NATO


Накануне начала американо-российских консультаций по вопросу о распространению NATO на восток представители администрации США заявили о возможности удовлетворения части требований, содержащихся в так называемом "ультиматуме Путина".

Как сообщает телеканал https://www.aljazeera.com/news/2022/1/9/u-s-open-to-talks-with-russia-on-ukraine-eastern-europe "Аль-Джазира" со ссылкой на официальные источники, США будут готовы ограничить проведение маневров в Восточной Европе и не допустить поставок Украине наступательных ракетных вооружений - при условии, что Россия сделает встречные шаги, прежде всего - ликвидирует военную группировку на границе Украины.

При этом американские представители подчеркивают: военное присутствие США в Восточной Европе сокращено не будет. Они дают понять, что в случае российского вторжения на Россию могут быть распространены те же жесткие санкции, что и на Кубу, Иран и КНДР.





Напомним, что в середине декабря 2021 года Россия выступила с предложениями по гарантиям безопасности, документом который СМИ прозвали "ультиматумом Путина".

Он не только требовал запретить дальнейшее распространение NATO на восток, прежде всего, присоединение к нему Украины, но и настаивал на прекращение военной деятельности альянса в странах Восточной Европы, уже вступивших в блок.
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09.01.2022 18:07 Відповісти
Пока не провели в стране импичмент, то Украине можно передать полномочия решать вопросы США.
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09.01.2022 18:20 Відповісти
Давно пора привлекать спецов к управлению, варягов. С контролем качества выполнения, отчётами, KPI и вот это всё. За зарплату, за ответственность.
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09.01.2022 20:55 Відповісти
Боррель: "Україна має бути за столом будь-яких перемовин щодо неї"
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09.01.2022 18:51 Відповісти
Зєля полетів відпочивати на море, після відпочинку у Буковелях - йому не до того. Втомився бідося.
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09.01.2022 20:52 Відповісти
 
 