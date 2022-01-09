Боррель: Україна має бути за столом будь-яких перемовин щодо неї
Будь-які дискусії щодо безпеки довкола України мають відбуватися за присутності України за столом переговорів.
Таку позицію висловив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Боррель нагадав позицію ЄС, що "нічого не може обговорюватись про безпеку в Європі без європейців".
"Крім того, не може бути жодних обмежень незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів", - зазначив глава дипломатії Євросоюзу.
"У Європі не може бути безпеки без безпеки в Україні", - додав він.
Боррель наголосив, що Росія є стороною конфлікту в Україні, а не посередником, як вона часто стверджує.
"Наш головний інтерес, стурбованість і мета – змусити Росію до деескалацію напруги", - зазначив він.
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9 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd.html#comments Комментарии: 7
Если Украина будет пассивно слушать все, что ей будут говорить другие страны, ее попросту «сольют»…
Роль и место, которые будут отводить Украине ключевые для нее государства, зависят от того, как она сама себя поставит. Мир жесток и циничен, и нужно требовать того, что соответствует твоим интересам.
Такую точку зрения https://opinions.glavred.info/u-ukrainy-est-lish-tri-nadezhnyh-partnera-i-zapadnyh-stran-sredi-nih-net-10332726.html озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в сегодняшней статье для «Главреда».
Относительно США и Великобритании Украина должна занимать активную позицию, особенно по вопросам безопасности: «Ребята, вы подписали Будапештский меморандум, под ним стоят подписи ваших президентов.
Поэтому все то, что сегодня происходит вокруг Украины, является в том числе ударом по вашему престижу, особенно - по американскому.
Если вы отдаете Украину на съедение Российской Федерации в том или ином виде, возникают сомнения в том, что США являются супердержавой».
Если же Украина будет молчать и безропотно прислушиваться ко всему, что Вашингтон и Лондон ей говорят, ничего хорошего ее не ждет. Ведь США хотят разменять Украину на союз с Россией против Китая…
С Великобританией немного другая история: она после Brexit ведет более активную внешнюю политику - у нее свои интересы в Черноморском регионе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, и т.д.
С Лондоном нам нужно вести разговор и разрабатывать совместные программы, например, черноморская база в Очакове, которая может быть британской.
Но опять-таки многое будет определять позиция Украины, и, если она будет пассивно слушать все, что ей будут говорить, ее попросту «сольют» - будут заставлять выполнять «Минск», чтобы снять с России санкции и свободно с ней торговать.
В отношении Германии не осталось никаких иллюзий: она - откровенно пророссийская страна. Интересы немцев прочно связаны с Россией. И Украина должна принимать это как данность, ведь, в отличие от США и Великобритании, Германия нам ничего не обещала. С Германией необходимо постараться выйти на прагматичные отношения.
Прежде всего, Украине важно решить вопрос Северного потока-2, и она должна поднимать его глобальнее, в том числе обращаясь к США.
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c.html Глава МИД Германии Бербок отказалась пока что одобрить Северный поток-2
Плюс Украина должна дать понять Германии, что, если немецкие компании хотят работать в Украине, за это нужно будет платить.
Например, Siemens хочет продать нам какие-то поезда - хорошо, но это возможно только при условии либо локализации производств, либо уступок в экономической сфере, которые будут приводить к конкретным результатам, а не фейковым рассказам о том, что нас когда-нибудь потом примут в ЕС.
С Китаем, влияние которого активно растет, все интереснее. Это - рынок сбыта украинских товаров. С Китаем нужно выстраивать чисто экономические отношения и ни в какие политические игры с ним играть нельзя. С Китаем говорить нужно, но очень осторожно.
«Мотор-Сич» Украина Китаю не отдаст, и это правильно. Запускать китайцев в стратегические отрасли тоже нельзя, как и американцев.
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%87-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82.html Конфликт вокруг «Мотор Сич»: чего хотят США и Китай - Deutsche Welle
Но как рынок сбыта Китай можно использовать и нужно поддерживать с ним осторожные контакты.
Ведь Поднебесная интересна Украине еще и тем, что может дать какие-то более-менее дешевые технологии, скопированные с западных, либо другие, которые мы сможем использовать себе во благо.
Сотрудничество с Турцией интересно Украине. Сегодня она идет в фарватере Великобритании и является для нашей страны рынком сбыта. При этом Украине не стоит подписывать с Турцией договор о свободной торговле.
Мы должны пробиваться на турецкий рынок, идти на военно-техническое сотрудничество, а также использовать стратегический интерес Турции против России себе во благо. Неплохим вариантом был бы военный союз с Турцией, ведь она - страна-член НАТО.
Тоже от Турции мы можем получить более-менее дешевое вооружение, которое она сейчас производит и которого нам не хватает. Также через Турцию можно выйти на энергетические объекты, например, по согласованию с ней можно наконец построить терминал, чтобы везти с Ближнего Востока газ, взяв Турцию в долю.
Украина интересна туркам как таран против России и как рынок сбыта. Благодаря игре и союзу с Украиной Турция могла бы увеличить свой геополитический вес в Европе.
Польша - это наш военный союзник, однако и она не прочь поживиться за счет наших трудовых ресурсов и поиграть в экономические войны.
С поляками Украине нужно поддерживать прагматичные отношения. Сейчас нас объединяет нелюбовь к России, потому Польшу можно втягивать в военный союз.
При этом следует помнить о том, что мы с поляками - конкуренты по многим направлениям: за инвестиции, трудовые ресурсы, рынки сбыта. Нас многое объединяет, но многое и разъединяет.
Для Украины было бы интересно создание отдельного блока вроде Люблинского треугольника, куда бы входили Украина, Польша и Литва, а также Швеция - те страны, которым не нравится близость к РФ и ее агрессивное поведение.
Также с Польшей можно выстраивать отдельный противовес Германии, ведь это интересно и самим полякам.
От Венгрии не стоит ожидать никаких сюрпризов на Закарпатье, пока у Украины есть армия. В целом, Венгрия - это второстепенный фронт. Ну, заблокировала она нам какие-то натовские программы, ну и что? Нас ведь все равно в НАТО не берут. В НАТО по Украине больше работает Германия, а Венгрия так, постольку-поскольку.
Однако, учитывая, что Венгрия сейчас активно перевооружается, возможно, она - это наш потенциальный враг. Потому важно следить за всеми ее шагами и не вестись на провокации.
Беларуси как субъекта уже нет. Лукашенко - это прокси Путина. Украина должна обжимать Беларусь в экономическом плане. У нас как раз приняли закон о локализации, и первый удар будет нанесен по белорусским производителям, которые активно питаются на нашем рынке, на наших госзакупках. Нужно выдавливать их со всех направлений и заменять украинскими производителями.
Кроме того, Украине следует проводить политику импортозамещения относительно топлива - слишком уж токсично брать топливо у Беларуси.
Плюс необходимо укреплять границу. И хотя прямые провокации со стороны Беларуси вряд ли будут, но нельзя исключать, что белорусское направление может использоваться Россией как плацдарм для провокаций, например, для авиации и ракет, которые могут быть запущены с территории Беларуси.
В целом, украинцы должны понять одну простую вещь: в создавшихся условиях у нас есть только три надежных партнера - украинская армия, военно-морской флот и украинский народ.
Больше никому верить нельзя. Что касается других стран мира, Украина должна играть на их слабостях и противоречиях, чтобы достигать своих целей. Ведь у каждой страны свой интерес, и каждая пытается играть Украиной. И для нас главное - не дать другим государствам за счет наших национальных интересов порешать их проблемы.
Очень толково написано, коротко и по существу.
Только незаслуженно им забыта Япония, которая имеет великолепные технологии, огромный финансовый ресурс, является конкурентом и давним противником Китая. А так же у Японии ОСОБОЕ отношение к Украине, так у нас с ними были две самые большие ядерные катастрофы на АЭС. С Японией надо выстраивать особые отношения., и как фундамент использовать наши совместные работы по выводу на орбиту Земли японских космических ракет.
"Ми економіку України душили, душили, душили, душили..."
Шаріков-Гетьманцев
https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)
galapop
@galapop2
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https://twitter.com/galapop2/status/1480192582667878401 3 ч
Епоха бідності не скінчилася: у Зеленського допускають введення продуктових карток в Дії
Якщо буде ракетний обстріл нашої інфраструктури з боку РФ, то картки буде просто необхідно вводити. Алеж не в "Дії", яка не зможе працювати у тих умовах.
В цілому, як старенька бабуся, типу моєї мами, зможе користуватися "Дія" і без ракетних обстрилів, бо ми їй смартфон купили, але вона тка пальцами та вухами по ньому, що пішов та купив кнопковий, але до того був розкладушка, там в неї взагалі не було жодних проблем.
Як я розумію як ці бовдури розмірковували, то типа соціальні ціни у тих магазинах, що використовують співпрацю с "Дія", і це будут близьки до влади магазини. В них же тільки особисте збагачення у думках.
До речі, як на мене, то гарна пісня
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
С Зеленским конечно всё по-другому.
Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников Источник:
https://censor.net/ru/news/3301266/razvedki_velikobritanii_ssha_i_ukrainy_obmenyalis_informatsieyi_rejim_riska_nam_yasen_reznikov
да и представитель Украины должен быть мало того что представителен, так еще и патриот !!!
Накануне начала американо-российских консультаций по вопросу о распространению NATO на восток представители администрации США заявили о возможности удовлетворения части требований, содержащихся в так называемом "ультиматуме Путина".
Как сообщает телеканал https://www.aljazeera.com/news/2022/1/9/u-s-open-to-talks-with-russia-on-ukraine-eastern-europe "Аль-Джазира" со ссылкой на официальные источники, США будут готовы ограничить проведение маневров в Восточной Европе и не допустить поставок Украине наступательных ракетных вооружений - при условии, что Россия сделает встречные шаги, прежде всего - ликвидирует военную группировку на границе Украины.
При этом американские представители подчеркивают: военное присутствие США в Восточной Европе сокращено не будет. Они дают понять, что в случае российского вторжения на Россию могут быть распространены те же жесткие санкции, что и на Кубу, Иран и КНДР.
Напомним, что в середине декабря 2021 года Россия выступила с предложениями по гарантиям безопасности, документом который СМИ прозвали "ультиматумом Путина".
Он не только требовал запретить дальнейшее распространение NATO на восток, прежде всего, присоединение к нему Украины, но и настаивал на прекращение военной деятельности альянса в странах Восточной Европы, уже вступивших в блок.
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