Перший раунд переговорів США і Росії: у Держдепі повідомили деталі

У Державному департаменті Штатів повідомляють, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє Держдеп.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Сторони попередньо обговорили теми, винесені на позачергове засідання Діалогу зі стратегічної стабільності (SSD) 10 січня.

Шерман наголосила на відданості США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати союзи.

Заступниця держсекретаря підтвердила, що "Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес, досягнутий за допомогою дипломатії".

"Сполучені Штати обговорюватимуть окремі двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", – ідеться у повідомленні Держдепу.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на переговори, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.