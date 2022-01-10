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Перший раунд переговорів США і Росії: у Держдепі повідомили деталі

Перший раунд переговорів США і Росії: у Держдепі повідомили деталі

У Державному департаменті Штатів повідомляють, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє Держдеп.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Сторони попередньо обговорили теми, винесені на позачергове засідання Діалогу зі стратегічної стабільності (SSD) 10 січня.

Шерман наголосила на відданості США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати союзи.

Заступниця держсекретаря підтвердила, що "Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес, досягнутий за допомогою дипломатії".

"Сполучені Штати обговорюватимуть окремі двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", – ідеться у повідомленні Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Складно досягти прогресу, коли "Росія приставила пістолет до голови України і зібрала біля її кордонів 100 тис. солдат", - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на переговори, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.
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Топ коментарі
+32
"
"Перший раунд переговорів США і Росії: у

Держдепі повідомили деталі"

Вибачаюсь... Прочитав всю статтю. Де деталі?
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10.01.2022 08:18
+23
Це так США хочуть відтягнути напад на Україну. "Забалтать до смерти."
Ніт шоб по тихому ввести тисяч 100 ихтамнетов з Рапторами, які познаходили в шахтах...
На цьому вся воевничість Орди зразу б припинилась.
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10.01.2022 08:40
+20
Їх і не буде, це переговори про переговори.
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10.01.2022 08:24
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_Вполне закономерно что фашисты таким тоном говорят с ними, бесхребетные ничтожества десятилетиями выпрашивали...
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10.01.2022 08:15 Відповісти
"
"Перший раунд переговорів США і Росії: у

Держдепі повідомили деталі"

Вибачаюсь... Прочитав всю статтю. Де деталі?
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10.01.2022 08:18 Відповісти
Їх і не буде, це переговори про переговори.
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10.01.2022 08:24 Відповісти
да они кацабы получили от окурка придохлого вказивку посра...ся (идиома) с США НАТО Европой и найти повод для развития эскалации.. они идут ва банк махлюют понтуются выдавая себя за авторитета или крутого фраера а на деле опущенные и мужичье пытаются пальцы сделать распальцовкой как гоппота подворотняя...
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10.01.2022 08:49 Відповісти
все что осталось окурку придохлому- ето блефовать и надувать щеки!
США должны щелкнуть по носу окурка и тогда он успокоится
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10.01.2022 13:13 Відповісти
Same question.
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10.01.2022 09:38 Відповісти
між рядками в заголовку. касабів послали підмитися
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10.01.2022 10:04 Відповісти
Це так США хочуть відтягнути напад на Україну. "Забалтать до смерти."
Ніт шоб по тихому ввести тисяч 100 ихтамнетов з Рапторами, які познаходили в шахтах...
На цьому вся воевничість Орди зразу б припинилась.
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10.01.2022 08:40 Відповісти
Да какие 100тыс. Поставить базу под Полтавой и 5 тыс. контингент забросить. Что сможет сделать засрашка? Лишь громко пёрднуть. Но увы. У США другие планы почему-то🤷
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10.01.2022 09:00 Відповісти
Да понятно уже какие планы. Дождаться пока Рашка нападет.
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10.01.2022 09:14 Відповісти
Це під тією Полтавою де місцеві більшістю обрали в мери відбитого ватника мамая? базу США? Серйозно?
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10.01.2022 09:33 Відповісти
А хто б їх питав. Вони би і не помітили нічого
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10.01.2022 10:07 Відповісти
так демократія ж.США нікому не еав'язуються та поважають принципи демократії
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10.01.2022 15:20 Відповісти
Почему Штаты должны подставлять под первый удар пять тысяч жизней своих граждан?
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10.01.2022 10:52 Відповісти
Потому что если они там будут-никакого удара не будет. Или есть сомнения?
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10.01.2022 11:04 Відповісти
Удара не будет пока лавровские, миллеровские и подобные дети и яхты во всяких там маями. А если решать ударять или нет будут те кому в том забугорье терять нечего, то будет база или не будет их отбитым мозгам как то фиолетово.
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10.01.2022 13:50 Відповісти
Такие там ничего не решают,а только выполняют .
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10.01.2022 13:59 Відповісти
Потому что в ином случае США из мировой державы превратится в среднестатическую, уже превращается. И не задавай больше ******** вопросов, идиот.
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10.01.2022 13:52 Відповісти
Какой первый удар по американцам,Ифан -дурак? Он сразу станет же последним, но страна 3го мира отставшая технологически навсегда не посмеет этого сделать ,ибо хоть и дураки ,но догадываются о последствиях...
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10.01.2022 14:02 Відповісти
На цензорі як завжди - Заголовок не співпадає з текстом, перечитав двічі.
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10.01.2022 09:26 Відповісти
це для активності користувачів в кометарях)
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10.01.2022 12:49 Відповісти
на кацапських ресурсах уже пишуть що кацапи вимагють від США письмових гарантій що Україне ніколи не вступить НАТО.ЦІКАВО ЧИ ПРОГНЕТЬСЯ ЗАХІД,АЛЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА БЕЗЗУБІСТЬ ЄВРОПИ ТА БАЙДЕНА,БОЮСЬ ЩО ТАКИ МОЖУТЬ ПРОГНУТИСЬ
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10.01.2022 09:40 Відповісти
Думаю, що в цьому питанні не прогнуться. Вони побачили, що може українська армія без флоту і авіації, а якщо їм дати флот, авіацію і ракети - то вона за декілька місяців вишвирне парашку в її болота і США розуміють, що якщо параша підімне під себе Україну, то за допомогою супер зброї- телевізора, зробить з українців таку зомбовану армію, яка разом з парашією захопить Європу. Тому їм краще не йти на поступки парашії (росії).
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10.01.2022 10:17 Відповісти
а Україна що?! Що сама Україна робить? Де президент!?
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10.01.2022 11:48 Відповісти
Президент жде потрібного моменту попереще оцінити результати переговорів по друге сформулювати точку зору України по цім результатам ... А що Валько він повинен бігти в женеву і кричати "..не дозволю вести переговори без мене... Як це так.." Валька розумієшь там на державних постах люди умніші за тебе і вони виконують домовленості між друзямі США і Україною які вони зробили перед переговорами ...
А як що до тебе не доходить що і як робиться в дипломатії і і стратегії ведення перемовин то завали є.. хавало... І жди тихенько зі своїм маленьким мозгом результатів і реакціїї всіх сторін як в цьому приймають участь .. а от потім можещ поорать "гівалттують.. бо ти все одно ні хріна не поймеш і не можеш... тільки орать
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10.01.2022 12:59 Відповісти
Іди в школу невіглас, очі болять читати твою безграмотність
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10.01.2022 13:15 Відповісти
F.Y смоктун... Дивись щоб дно твоє не боліло
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10.01.2022 13:18 Відповісти
А вас в ОПе у всех слабое место это дно, которое болит?))) А можно фамилии этих умнейших людей ТАМ?))) Ну чтобы мы поразились их уму и завалили хавало?)
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10.01.2022 15:08 Відповісти
де ********** ?
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10.01.2022 13:06 Відповісти
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10.01.2022 13:07 Відповісти
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10.01.2022 13:07 Відповісти
У тебе в ... рифму...
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10.01.2022 13:19 Відповісти
*боюсь, что могут прогнуться* ,о вЯликие нагибатели мииииира,пойдетенах на полусогнутых с реактивным движением от попердывания...
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10.01.2022 14:06 Відповісти
"Но увы. У США другие планы почему-то" -Потому, что проголосовали за клоуна.
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10.01.2022 11:30 Відповісти
"Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі,..."

Це як розуміти?
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10.01.2022 12:33 Відповісти
Бл.. ха муха.. та опрст от хрінові писаки... Що бл.. кому не зрозуміло чи тупі зовсім ...??? Чорним с...ка по білому написано...читайте дурні клавіотурой серущі....""Сполучені Штати обговорюватимуть окремі двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів" Джерело: "

Ну от що тут незрозумілого.... Чи вам треба пояснити.. баранам? Добре. Барани тут написано що США із Росією будуть розмовляти лише по питання їх двосторонніх відносин про контроль над озброєнням як США так і Росії...про зменьшення військових навчань як СШАі НАТо так і Росіїї поки... *** поки.. розумієте ...барани поки не спаде напруження в Европі ... А питання безпеки нато як і України без натоі України не будуть обговорювать з Росією .. це інші переговори які вони як США так І росія можуть ініціювати на цих переговорах або завтра. Домовляться про те що Україна ні коли не вступить в НАТО СшА з парашкою не будуть ні коли бо Україна вільна робити свій вибір сама в який союз вступати.
Все правильно все зрозуміло ..от тільки провакаторам на цьому медіа розпліднику зрадників -Пензор нет , треба зробити з друга ворога... бо бабельце за цце плотять... Вбить Українцям в голову що друг який чесно і без вибрикіфв виконує свої зобов'язанні і міжнародні домовленості виглядав зрадником ... А потім буде що Парашка найкращій друг.???? От уроди ..
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10.01.2022 12:38 Відповісти
Мдя, Люся, с нервишками у тебя не порядок))) Не верят на слово в твою гениальность, паршивцы такие)))
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10.01.2022 15:14 Відповісти
Хитрожопая ращистская ботва,иди ка ты лесом ,тундрой и болотами собирать ягель, на Моржовию идет опять великая сушшшшшь(голод)
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10.01.2022 14:13 Відповісти
У Державному департаменті Штатів повідомляють, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії. Джерело:
З МАНІЯКАМИ НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ - МАНІЯКІВ КАСТРУЮТЬ
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10.01.2022 14:15 Відповісти
Припомнилось. В СА регулярно проводили "политзанятия" ( два часа). На первом рассказывали как пузатые буржуины точат на нас нож ,в перерывах между угнетением своего пролетариата, как они жаждут отобрать у нас последнее и сделать рабами на картофельных латифундиях. Для этого они согнали со всего мира наемных убийц и каждому дали бомбу. На втором часе нас просвещали ,что родное правительство не спит и правое дело в надежных руках . А на закуску сообщали через сколько часов наши танки будут у Ла Манша. И готовились....
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10.01.2022 14:34 Відповісти
А чому повертатися до рубежів 1997 року, а не до 1994 року з поверненням в Україну ядерного озброєння. Так би було чесно.
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10.01.2022 15:32 Відповісти
 
 