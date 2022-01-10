Перший раунд переговорів США і Росії: у Держдепі повідомили деталі
У Державному департаменті Штатів повідомляють, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє Держдеп.
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.
Сторони попередньо обговорили теми, винесені на позачергове засідання Діалогу зі стратегічної стабільності (SSD) 10 січня.
Шерман наголосила на відданості США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати союзи.
Заступниця держсекретаря підтвердила, що "Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес, досягнутий за допомогою дипломатії".
"Сполучені Штати обговорюватимуть окремі двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", – ідеться у повідомленні Держдепу.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.
Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".
Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.
Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.
Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на переговори, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.
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_Вполне закономерно что фашисты таким тоном говорят с ними, бесхребетные ничтожества десятилетиями выпрашивали...
"Перший раунд переговорів США і Росії: у
Держдепі повідомили деталі"
Вибачаюсь... Прочитав всю статтю. Де деталі?
США должны щелкнуть по носу окурка и тогда он успокоится
Ніт шоб по тихому ввести тисяч 100 ихтамнетов з Рапторами, які познаходили в шахтах...
На цьому вся воевничість Орди зразу б припинилась.
А як що до тебе не доходить що і як робиться в дипломатії і і стратегії ведення перемовин то завали є.. хавало... І жди тихенько зі своїм маленьким мозгом результатів і реакціїї всіх сторін як в цьому приймають участь .. а от потім можещ поорать "гівалттують.. бо ти все одно ні хріна не поймеш і не можеш... тільки орать
Це як розуміти?
Ну от що тут незрозумілого.... Чи вам треба пояснити.. баранам? Добре. Барани тут написано що США із Росією будуть розмовляти лише по питання їх двосторонніх відносин про контроль над озброєнням як США так і Росії...про зменьшення військових навчань як СШАі НАТо так і Росіїї поки... *** поки.. розумієте ...барани поки не спаде напруження в Европі ... А питання безпеки нато як і України без натоі України не будуть обговорювать з Росією .. це інші переговори які вони як США так І росія можуть ініціювати на цих переговорах або завтра. Домовляться про те що Україна ні коли не вступить в НАТО СшА з парашкою не будуть ні коли бо Україна вільна робити свій вибір сама в який союз вступати.
Все правильно все зрозуміло ..от тільки провакаторам на цьому медіа розпліднику зрадників -Пензор нет , треба зробити з друга ворога... бо бабельце за цце плотять... Вбить Українцям в голову що друг який чесно і без вибрикіфв виконує свої зобов'язанні і міжнародні домовленості виглядав зрадником ... А потім буде що Парашка найкращій друг.???? От уроди ..
З МАНІЯКАМИ НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ - МАНІЯКІВ КАСТРУЮТЬ