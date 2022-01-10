Первый раунд переговоров США и России: в Госдепе сообщили детали
В Государственном департаменте Штатов сообщают, как прошел первый раунд переговоров США и России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает Госдеп.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась в Женеве с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.
Стороны предварительно обсудили темы, вынесенные на внеочередное заседание Диалога по стратегической стабильности (SSD) 10 января.
Шерман отметила приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств избирать союзы.
Замгоссекретаря подтвердила, что "Соединенные Штаты будут приветствовать настоящий прогресс, достигнутый с помощью дипломатии".
"Соединенные Штаты будут обсуждать отдельные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", – говорится в сообщении Госдепа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией, но не численности войск НАТО.
Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".
В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.
Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности". Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на переговоры, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.
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_Вполне закономерно что фашисты таким тоном говорят с ними, бесхребетные ничтожества десятилетиями выпрашивали...
"Перший раунд переговорів США і Росії: у
Держдепі повідомили деталі"
Вибачаюсь... Прочитав всю статтю. Де деталі?
США должны щелкнуть по носу окурка и тогда он успокоится
Ніт шоб по тихому ввести тисяч 100 ихтамнетов з Рапторами, які познаходили в шахтах...
На цьому вся воевничість Орди зразу б припинилась.
А як що до тебе не доходить що і як робиться в дипломатії і і стратегії ведення перемовин то завали є.. хавало... І жди тихенько зі своїм маленьким мозгом результатів і реакціїї всіх сторін як в цьому приймають участь .. а от потім можещ поорать "гівалттують.. бо ти все одно ні хріна не поймеш і не можеш... тільки орать
Це як розуміти?
Ну от що тут незрозумілого.... Чи вам треба пояснити.. баранам? Добре. Барани тут написано що США із Росією будуть розмовляти лише по питання їх двосторонніх відносин про контроль над озброєнням як США так і Росії...про зменьшення військових навчань як СШАі НАТо так і Росіїї поки... *** поки.. розумієте ...барани поки не спаде напруження в Европі ... А питання безпеки нато як і України без натоі України не будуть обговорювать з Росією .. це інші переговори які вони як США так І росія можуть ініціювати на цих переговорах або завтра. Домовляться про те що Україна ні коли не вступить в НАТО СшА з парашкою не будуть ні коли бо Україна вільна робити свій вибір сама в який союз вступати.
Все правильно все зрозуміло ..от тільки провакаторам на цьому медіа розпліднику зрадників -Пензор нет , треба зробити з друга ворога... бо бабельце за цце плотять... Вбить Українцям в голову що друг який чесно і без вибрикіфв виконує свої зобов'язанні і міжнародні домовленості виглядав зрадником ... А потім буде що Парашка найкращій друг.???? От уроди ..
З МАНІЯКАМИ НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ - МАНІЯКІВ КАСТРУЮТЬ