Посол Мельник закликав ФРН терміново розблокувати постачання озброєння до України: Небезпека вторгнення РФ залишається високою
Берлін повинен продати Києву оборонне озброєння, оскільки Німеччина несе моральну відповідальність за майбутнє України.
Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив в коментарі Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з огляду на напругу у відносинах із Росією, Україна наполягає на поставках зброї з Німеччини. Мельник закликав Берлін "відмовитися від існуючої - морально абсолютно осудної - блокади і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".
Він також додав, що Німеччина "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".
Посол також підкреслив, що небезпека російського вторгнення в Україну залишається високою. "Усі попереджувальні індикатори блимають яскраво-червоним".
Як повідомлялось раніше, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
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