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блокада (737) вторгнення (379) Німеччина (7090) зброя (7278) росія (63568) Мельник Андрій (232)

Посол Мельник закликав ФРН терміново розблокувати постачання озброєння до України: Небезпека вторгнення РФ залишається високою

Посол Мельник закликав ФРН терміново розблокувати постачання озброєння до України: Небезпека вторгнення РФ залишається високою

Берлін повинен продати Києву оборонне озброєння, оскільки Німеччина несе моральну відповідальність за майбутнє України.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив в коментарі Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з огляду на напругу у відносинах із Росією, Україна наполягає на поставках зброї з Німеччини. Мельник закликав Берлін "відмовитися від існуючої - морально абсолютно осудної - блокади і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".

Він також додав, що Німеччина "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".

Посол також підкреслив, що небезпека російського вторгнення в Україну залишається високою. "Усі попереджувальні індикатори блимають яскраво-червоним".

Як повідомлялось раніше, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погляди США та Німеччини на постачання Україні зброї відрізняються, – голова МЗС ФРН Бербок

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Топ коментарі
+3
Этот бот против поставок вооружения Украине - значит враг!
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10.01.2022 09:30
+3
Я не зрозумів: хіба лише в Німеччині є озброєння? Не продають шМеркелі? Купуймо в когось иншого. Утім, шМеркелі заблокували закупівлю в усіх країн НАТО. Чума на шМеркелів!
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10.01.2022 09:35
+1
Мельник, там уши евробаксами забиты, тебя не услышат...
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10.01.2022 10:14
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Этот бот против поставок вооружения Украине - значит враг!
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10.01.2022 09:30 Відповісти
Спадкоємці камсомолки Шмеркель дадуть, ак тоді доженуть і ще раз дадуть глибокого занепокоєння.
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10.01.2022 09:32 Відповісти
ПреЗЕдент начал свое величайшее правление с рассказов Трампу про "100% своего прокурора" и жалоб на Меркель....теперь пожинаем плоды...
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10.01.2022 09:33 Відповісти
Я не зрозумів: хіба лише в Німеччині є озброєння? Не продають шМеркелі? Купуймо в когось иншого. Утім, шМеркелі заблокували закупівлю в усіх країн НАТО. Чума на шМеркелів!
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10.01.2022 09:35 Відповісти
а хде наши разработки или только на бумаге
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10.01.2022 10:07 Відповісти
Не понимаю, что оружие в мире больше негде купить? Да на крайний случай - нелегально, на черным рынке. Все сгодится для обороны. У каждого дикаря в африке и моджахеда в горах есть и ПТРК и ПЗРК. А мы сидим и от немцев ждем блогословления... Тошнит о этих потомков нацистов.
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10.01.2022 10:13 Відповісти
Мельник, там уши евробаксами забиты, тебя не услышат...
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10.01.2022 10:14 Відповісти
 
 