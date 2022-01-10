Посол Мельник закликав ФРН терміново розблокувати постачання озброєння до України: Небезпека вторгнення РФ залишається високою

Берлін повинен продати Києву оборонне озброєння, оскільки Німеччина несе моральну відповідальність за майбутнє України.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив в коментарі Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з огляду на напругу у відносинах із Росією, Україна наполягає на поставках зброї з Німеччини. Мельник закликав Берлін "відмовитися від існуючої - морально абсолютно осудної - блокади і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".

Він також додав, що Німеччина "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".

Посол також підкреслив, що небезпека російського вторгнення в Україну залишається високою. "Усі попереджувальні індикатори блимають яскраво-червоним".

Як повідомлялось раніше, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

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