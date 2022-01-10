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НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України, - Столтенберг

НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України, - Столтенберг

Напередодні зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повторив, що НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо питання членства України.

Про це Столтенберг заявив перед початком Комісії Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми дуже чітко заявляли, що ми не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу", - сказав Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми допомагаємо Україні просуватися на шляху до членства в НАТО, - Столтенберг

Він наголосив, що тільки Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства.

Столтенберг відзначив, що НАТО відданий своєму рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті в 2008 році, згідно з яким Україна у майбутньому може стати членом НАТО.

"Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи", - зазначив генсек.

12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку генсек Єнс Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.

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Топ коментарі
+16
Правильно !!! А то козломордым дай палец- откусят руку .
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10.01.2022 13:27
+12
НАТО може і не піде, а чи може хтось гарантувати що наша зелена влада не поступиться суверенітетом ?
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10.01.2022 13:29
+7
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10.01.2022 13:41
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Правильно !!! А то козломордым дай палец- откусят руку .
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10.01.2022 13:27 Відповісти
НАТО може і не піде, а чи може хтось гарантувати що наша зелена влада не поступиться суверенітетом ?
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10.01.2022 13:29 Відповісти
а нам надо реформы делать и богатеть, тогда и соседи уважать будут, и НАТО за своих будет принимать.
с Зе это не получится, возможно, потому, что такую задачу електорат ему и не ставил.
а он и рад
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10.01.2022 13:34 Відповісти
ну. тобі видніше, ти ж його лохторат і є
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10.01.2022 14:08 Відповісти
а вы чей электорат будете?
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10.01.2022 14:44 Відповісти
"Він наголосив, що тільки Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства."
_Так что путлеру достаточно окучить лишь одного - а они уже окучили пол-Европы и Белый Дом.
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10.01.2022 13:31 Відповісти
Казламорді, паходу, знову відсмоктали...
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10.01.2022 13:32 Відповісти
Что-то хитрый Китай затаился . Может Казахстан - начало ? Начнут китайско-язычных спасать .
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10.01.2022 13:34 Відповісти
Где-то читал, што яко-бы Си дал ***** месяц времени на то, штобы тот сдрыснул из Казахстана. Правда или нет - посмотрим...
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10.01.2022 13:38 Відповісти
Конечно, ты прав. Жаль только что в реальности всё наоборот, идиот...
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10.01.2022 13:52 Відповісти
Похмелися, підліток...
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10.01.2022 14:11 Відповісти
Советую всем успокоится. Кремлевскому маразматику внимания не хватает, не с кем поговорить. Это как Лукаш, когда о нем забыли, привез Курдов на границу. А все эти "переговоры" закончатся ничем, впрочем как всегда...
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10.01.2022 13:32 Відповісти
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10.01.2022 13:54 Відповісти
Слухайте, допоки можна повторювати це безглуздя??? ніякий страус ніколи за своє існування НЕ ЗАНУРЮВАВСЯ В ПІСОК! бо ніхто зі страусів не був та не є прихильником самогубства. Річ в тому, що не дуже розумні перші мандрівники з Нідерландів (тоді Голландії) вперше побачили страуса здалеку, коли він низенько нахилився пощипати травичку, а люди бачили через прошарок розігрітого повітря тільки марево над гарячім піском, яке "сховало" прихилену до поверхні голову. Страуси виявилися розумнішими за людей і ніколи не зариваються головою, а ви, люди, що таке стверджують, спробуйте самі зарити туди голову для отримання відчуття самі, побачите, чи надовго вас вистачить.
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10.01.2022 15:56 Відповісти
_Гм... когда тебе говорят что идёт дождь, ты пускаешься в пространные рассуждения о том, что у дождя нет ног и он вообще не живой - и потому не может ходить? Ты правда такой идиот?
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10.01.2022 16:02 Відповісти
Це називається чіплятися до слів, бо тільки роські кажуть "ідьйот дождь" в сенсі іде, тобто, як Ви пишете, наче вміє може ходити ногами. Це, вибачте, дурня
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10.01.2022 16:23 Відповісти
пощипати травичку??

травичку в пустелі можу уявити тільки ту, що голландці привезли з собою 😂😂😂
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10.01.2022 18:07 Відповісти
Наразі,це слова...Чекаємо офіційних результатів перемовин.Хоча,сама постановка питання "руба" свідчить,що ми мордору уже не по зубах.
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10.01.2022 13:34 Відповісти
Це НАТО ерефії не по зубах, а ви, тут...мон, тільки за його спиною.
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10.01.2022 13:47 Відповісти
ти з тих,хто орків з квітами зустрічатиме,чи з тих ,хто памперси масово скуповує_?
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10.01.2022 13:53 Відповісти
орків? Це що? Ти, маленький, граїшся?
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10.01.2022 13:54 Відповісти
Орки то кацапи,мордор то росія,путін то )(уйло,Бандера-батько,ти недолугий бот або жертва зомбоящика.Хіба не зрозуміло ?Все,кінець переписки,на тебе часу жаль.
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10.01.2022 14:05 Відповісти
Сподіваюсь, що ти зараз в лавах ЗСУ на Донбасі і знаєшь що пишеш.
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10.01.2022 14:09 Відповісти
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10.01.2022 13:41 Відповісти
не здавайся Єнс !
бо й вам
буде
звиздєнс...
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10.01.2022 14:23 Відповісти
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10.01.2022 17:34 Відповісти
Я, конечно, всячески приветствую подобные заявления господина Столтенберга, но хочу отметить, что русские и не обсуждают с НАТО Украину. И с ЕС они тоже не обсуждают Украину.
Русские обсуждают Украину отдельно с Германией, с Францией и с США.
Потому что это - центры влияния и принятия решений.
Если США согласится с русскими (не дай Бог), то Столтенберг через минуту начнёт выступать и кричать, что он всегда горячо поддерживал консенсус по вопросу Украины.
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10.01.2022 17:39 Відповісти
Ну что ты украинцев путаешь а Иванов? Конечно никто отдельно Украину сейчас не обсуждает. Обсуждается ультиматумы раши где есть требования о нерасширении НАТО и неприёме в члены Альянса Грузии и Украины. При этом раша требует какую то «броневую» бумажку с подписями о том, что нашу страну и Грузию в НАТО брать не будут. Т.е. по сути дела, путлер конкретно указывает нашим странам с кем нам дружить и куда нам двигаться. Так и хочется сказать путлеру - а хе хе не хо хо, куйло поганое!!!
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10.01.2022 19:57 Відповісти
ну если Вам хочется ему это сказать, то ради Бога.
Другое дело, что мне кажется толку от этого ровно ноль будет, как и от выступлений господина Столтенберга или Борреля и прочих.
США начали переговоры с русскими без Украины и прочих стран потому что считают себя вправе распоряжаться судьбами граждан Украины без участия её граждан.
Дай Бог им успеха, конечно, но сам подход меня крайне тревожит.
По сути Штаты в этой ситуации ничем не отличаются от путена, который прямо сказал, что "с Зеленским не о чем разговаривать, так как он ничего не решает".
Штаты самим фактом этих переговоров подтверждают это высказывание.

Потому Штаты защищают свои интересы, а вовсе не интересы Украины.
Штатам интересна Украина лишь постольку поскольку она может помочь им в их играх с русскими.
Вот и всё.

Кстати, я не фанат Порошенко, но при нём такого откровенного и постоянного игнорирования украинской власти не было.
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11.01.2022 09:29 Відповісти
С тезой про пороха согласен полностью. Остальной текст (твой) лично для меня попахивает криками кремлевских пропагандистов и рашистских блогеров всех мастей из сети о том, что мол «Украина попала под внешнее управление США», о «кукловодах с Запада», об «американских хозяевах Украины» и т.д. На это я всегда отвечаю - вас товарисчи из раши очень давит жаба что Украина не под вами и что вам не удалось затащить Украину в гавняном болото под громким названием СНГ/совок/империя, где вы сами сидите по горло в говнах и боитесь рот открыть чтобы им не захлебнуться. То что для нас сейчас делают Штаты это я считаю очень действенной помощью иначе путлер давно превратил бы нас в своё гетто. Не думаю что на переговорах американцев с рашкой идёт речь о конкретных делах на отдельных участках линии соприкосновения в лугандоне и Крымской границы.
Касаясь нашего сегодняшнего гаранта Конституции я не считаю и никогда не считал его таковым, он для меня был клоуном Криворожского местечково-маланского разлива, им остаётся, им и останется (если выплывет).
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11.01.2022 11:13 Відповісти
То, что Украина попала под внешнее управление - это для Вас неправда что ли?
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22.01.2022 11:07 Відповісти
А вас рашисты жаба давит, что не под ваше управление? А как бы было прекрасно Украине на пару с рашкой сидеть по горло в гавняном болоте и квакать. И тепло и не скучно. Да Ваня? Вот в этом та вся ваша и беда что вы страшно завистливы братья хреновы! Ну а украинцам теперь хоть с чёртом лишь бы не с вами козлы лаптеногие! Ферштейн кацап? Кричи теперь путенбох….ещё в 2014головой надо было думать а не жопой!
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22.01.2022 11:14 Відповісти
Это вообще не переговоры, раша попросила ей провести по губам - её пригласили в Женеву и там официально провели. Изначально было понятно, что реальные переговоры по вопросу невступления Украины в НАТО невозможны без согласования с Украиной всех вопросов по деоккупации Крыма и Донбасса.
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12.01.2022 17:20 Відповісти
Схоже, що у Штатів була інформація про капітулянські плани зе-єрмаків, тому їх повністю відсторонено від процесу перемовин з кремлінами. Україну намагаються врятувати без вищого керівництва України.. це "просто ганьба.
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10.01.2022 17:56 Відповісти
розумна думка.
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10.01.2022 18:32 Відповісти
Высшее керивныцво в это время в буковеле на лыжах и фоточки с лошарами пересичным делало… сегодня мне один коллега показывал на телефоне своё сэлфи з буковеля вместе с зельцем, сразу вокруг народ собрался, начали советы давать куда этот телефон этому коллеге засунуть… ну вообщем сами догадываетесь…
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10.01.2022 20:03 Відповісти
схоже, що там немає ніяких перемовин, просто відправили нах
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12.01.2022 17:21 Відповісти
Надеюсь, США хватит смелости принять нас в НАТО, хотя бы назло *****. И вопреки маленькому зелёному *************. ЕС нам ещё долго не светит, но НАТО надо срочно
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10.01.2022 20:32 Відповісти
Столтенберг він же "Стєклов" завербований КГБ ще у 80-х. Пустозвони НАТО та Параша. Мета у цих сатанистів одна, -як можна більше загубити людей для козломордого-рогатого, під виглядом "возращєнія русскіх зємєль" і "глибокої стурбованості"!
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10.01.2022 20:35 Відповісти
щось новеньке, тобто путін типу обісрався навмисно, типу підіграє натівцям?
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12.01.2022 17:17 Відповісти
 
 