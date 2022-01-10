НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України, - Столтенберг
Напередодні зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повторив, що НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо питання членства України.
Про це Столтенберг заявив перед початком Комісії Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми дуже чітко заявляли, що ми не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що тільки Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства.
Столтенберг відзначив, що НАТО відданий своєму рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті в 2008 році, згідно з яким Україна у майбутньому може стати членом НАТО.
"Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи", - зазначив генсек.
12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку генсек Єнс Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.
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с Зе это не получится, возможно, потому, что такую задачу електорат ему и не ставил.
а он и рад
_Так что путлеру достаточно окучить лишь одного - а они уже окучили пол-Европы и Белый Дом.
травичку в пустелі можу уявити тільки ту, що голландці привезли з собою 😂😂😂
бо й вам
буде
звиздєнс...
Русские обсуждают Украину отдельно с Германией, с Францией и с США.
Потому что это - центры влияния и принятия решений.
Если США согласится с русскими (не дай Бог), то Столтенберг через минуту начнёт выступать и кричать, что он всегда горячо поддерживал консенсус по вопросу Украины.
Другое дело, что мне кажется толку от этого ровно ноль будет, как и от выступлений господина Столтенберга или Борреля и прочих.
США начали переговоры с русскими без Украины и прочих стран потому что считают себя вправе распоряжаться судьбами граждан Украины без участия её граждан.
Дай Бог им успеха, конечно, но сам подход меня крайне тревожит.
По сути Штаты в этой ситуации ничем не отличаются от путена, который прямо сказал, что "с Зеленским не о чем разговаривать, так как он ничего не решает".
Штаты самим фактом этих переговоров подтверждают это высказывание.
Потому Штаты защищают свои интересы, а вовсе не интересы Украины.
Штатам интересна Украина лишь постольку поскольку она может помочь им в их играх с русскими.
Вот и всё.
Кстати, я не фанат Порошенко, но при нём такого откровенного и постоянного игнорирования украинской власти не было.
Касаясь нашего сегодняшнего гаранта Конституции я не считаю и никогда не считал его таковым, он для меня был клоуном Криворожского местечково-маланского разлива, им остаётся, им и останется (если выплывет).