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Квартал-95 (182) кіно (954) росія (63574) телебачення (1161)

"Свати-7" виробництва "95 кварталу" стали найпопулярнішим у Росії телесеріалом. ІНФОГРАФІКА

Найпопулярнішим телесеріалом у Росії в 2021 році став сьомий сезон проєкту "Свати", що вийшов на каналі "Россия 1", випливає з даних Mediascope (вимірювання у ТБ-аудиторії старше чотирьох років у містах з населенням від 100 тис. жителів).

 Ці дані "Ъ" надали до ВДТРК, передає Цензор.НЕТ.

"Свати" - багаторічний серіал української студії "Квартал 95".

На другому та третьому місцях – "Угрюм-река" ("Первый канал") и "Склифосовский 8" ("Россия 1"). У десятці найрейтинговіших телесеріалів року серед цієї аудиторії містяться проєкти лише цих двох мовників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телеканал "Росія-1" перед Новим роком покаже новий сезон серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу"

Свати-7 виробництва 95 кварталу стали найпопулярнішим у Росії телесеріалом 01

* Середня кількість людей, які дивилися серіал, виражене у відсотках населення в рамках обраної аудиторії (старше 4 років). За даними російського офісу компанії ECI Media Management, у містах із населенням менше 100 тис. жителів топ-10 найпопулярніших серіалів співпадає з топ-10 у великих містах.

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Топ коментарі
+69
Кино на крови !
Да, зебилы ?
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10.01.2022 14:26
+49
В нас "С К О Т И"
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10.01.2022 14:32
+46
Такое дерьмо у нас на 1+1 почти каждый день . Срамота !
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10.01.2022 14:26
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Кто вообще это дерьмо смотрит?
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10.01.2022 15:04 Відповісти
Где все это дебильное стадо,которое через коммент ныло про,,тарговлюнакрови,,? От ковида подохло или посваливало? Варианта,что оно поумнело просто нет.
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10.01.2022 15:05 Відповісти
зеленые сКаты ...
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10.01.2022 15:06 Відповісти
так нє барига ж! знач всьо кошерно
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10.01.2022 15:06 Відповісти
Астролог Влад Росс каже шо Голобородька бросит политику и займется продюссированием дерьма... Слава тобі Господь...Отче Наш...
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10.01.2022 15:07 Відповісти
У меня есть одна опнутая знакомая, свято верующая в этого влада росса. Я как то пару раз , из чистого любопытства, прочитал- что он пишет . Ну чисто зеля- врет как дышит, в 15 году писал, что в 2016 закончится война, в 2016- что 2017 году, в 2017- что в 2018 году, потом, когда стало понятно- що цей дощ надовго, стал писать пространные прогнозы- типа ну вот будет и так и сяк, чтобы непонятно все таки конкретно как, и очень часто он ошибается в прогнозах, или как это назвать можно. Отнушусь к этой херне- как к херне, тихо подсмеиваюсь, вспоминаю сразу шарлатанов -семейку глобы, те пургу несли конкретную по любому поводу, но с умной рожей))))).
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10.01.2022 16:39 Відповісти
ничо, це просто резкий контрудар в глубоком тылу мацкалей, идеологическая диверсия супротив терана, а на полученые гроши вже снимается новая фильма сваты-пианисты-1, шобы морально и окончательно добить мацкалей
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10.01.2022 15:10 Відповісти
Можно только представить сколько информационные войска России заработали на рекламе во время трансляции сериала. Чистейшее финансирование террористов России.
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10.01.2022 15:14 Відповісти
У кожного гетьмана-патріота обовязково має бути своя ліпєцька фабрика (офшори, мальдіви, "кроти")
Не розумію нєгодованія тупих порохоботів... Зе-клоун - це ж копія сивочолого гетьмана! Що ж вам не подобається?!
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10.01.2022 15:25 Відповісти
Я как-то пропустил весь этот "золотой век" кинематографа. Там наверное артистам вместо "Оскара" золотого Киву дают.
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10.01.2022 15:29 Відповісти
Скотобаза на Украине с умилением хавает данный высер 95квартала - скоро на выборах победит митяй - вот увидите! Плюс папик и прочее фуфло - баранизация населения идет стахановскими темпами...
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10.01.2022 15:31 Відповісти
Во Голобородько даёт уже на Голобородова тянет
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10.01.2022 15:41 Відповісти
А навіщо воно мені потрібне,що там в РФ?
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10.01.2022 15:46 Відповісти
поздравляю. теперь пусть зеленский поцелуется с ******. типа как брежнев с хафизуллой амином. и все проблемы будут решены. естественно, если сбу даст разгрызть зеленскому нужную капсулу перед поцелуем.
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10.01.2022 16:01 Відповісти
А про серіал "ПЕС" на каналі ТНТ не хочете розповісти? Хоча, судічи по мові коментарів, "руцькагаварящим" це до цимбал.
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10.01.2022 16:11 Відповісти
Свати українською - Із вати
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10.01.2022 16:11 Відповісти
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10.01.2022 16:21 Відповісти
Звучить ,як діагнос...
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10.01.2022 16:23 Відповісти
Надо поздравить с этим зелю...предъявляющему пороху сотрудничество с оккупантами Жалкий и смешной - этот зеля...
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10.01.2022 16:26 Відповісти
А шо? Це "кіно" якраз й орієнтовано на вату, така собі дурня собача, без початку та кінця...
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10.01.2022 16:26 Відповісти
Квітесенція руского міра яка повинна бути заборонена в Україні разом з кварталом 95.
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10.01.2022 16:36 Відповісти
Для мене, ці фільми є звичайним рускаізичним лайном.
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10.01.2022 16:37 Відповісти
хорош невинность корчить. Украина и рф не прекращают все годы торговый оборот на миллиарды долларов.
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10.01.2022 16:53 Відповісти
торговля на крови от зеленого подонка-предателя!
за все будет отвечать.
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10.01.2022 17:02 Відповісти
Да шо там казать - ган доги 6 лять!!!!!!!!
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10.01.2022 17:46 Відповісти
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10.01.2022 18:02 Відповісти
Липецька хфабрика! Хрю, хрю!.......
Зебилы, как же я вас презираю, уроды..........
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10.01.2022 21:50 Відповісти
ЗЕскот это уже торговля на крови и барига мародьор, или это другое?? ЗЕбубачке можно да??
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11.01.2022 03:09 Відповісти
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