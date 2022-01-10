"Сваты-7" производства "95 квартала" стали самым популярным в России телесериалом. ИНФОГРАФИКА
Самым популярным телесериалом в России в 2021 году стал седьмой сезон проекта "Сваты", вышедшего на канале "Россия 1", следует из данных Mediascope (измерение в ТВ-аудитории старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. жителей).
Эти данные "Ъ" предоставили в ВГТРК, передает Цензор.НЕТ.
"Сваты" – многолетний сериал украинской студии "Квартал 95".
На втором и третьем местах – "Угрюм-река" ("Первый канал") и "Склифосовский 8" ("Россия 1"). В десятке самых рейтинговых телесериалов года среди этой аудитории проекты только двух вещателей.
* Среднее количество людей, смотревших сериал, выражено в процентах населения в рамках выбранной аудитории (старше 4 лет). По данным российского офиса компании ECI Media Management, в городах с населением менее 100 тыс. жителей топ-10 популярнейших сериалов совпадает с топ-10 в крупных городах.
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Не розумію нєгодованія тупих порохоботів... Зе-клоун - це ж копія сивочолого гетьмана! Що ж вам не подобається?!
за все будет отвечать.
Зебилы, как же я вас презираю, уроды..........