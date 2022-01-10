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Квартал-95 (222) кино (1449) россия (93003) телевидение (891)

"Сваты-7" производства "95 квартала" стали самым популярным в России телесериалом. ИНФОГРАФИКА

Самым популярным телесериалом в России в 2021 году стал седьмой сезон проекта "Сваты", вышедшего на канале "Россия 1", следует из данных Mediascope (измерение в ТВ-аудитории старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. жителей).

Эти данные "Ъ" предоставили в ВГТРК, передает Цензор.НЕТ.

"Сваты" – многолетний сериал украинской студии "Квартал 95".

На втором и третьем местах – "Угрюм-река" ("Первый канал") и "Склифосовский 8" ("Россия 1"). В десятке самых рейтинговых телесериалов года среди этой аудитории проекты только двух вещателей.

Также читайте: Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"

Сваты-7 производства 95 квартала стали самым популярным в России телесериалом 01

* Среднее количество людей, смотревших сериал, выражено в процентах населения в рамках выбранной аудитории (старше 4 лет). По данным российского офиса компании ECI Media Management, в городах с населением менее 100 тыс. жителей топ-10 популярнейших сериалов совпадает с топ-10 в крупных городах.

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Топ комментарии
+69
Кино на крови !
Да, зебилы ?
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10.01.2022 14:26
+49
В нас "С К О Т И"
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10.01.2022 14:32
+46
Такое дерьмо у нас на 1+1 почти каждый день . Срамота !
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10.01.2022 14:26
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Кто вообще это дерьмо смотрит?
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10.01.2022 15:04 Ответить
Где все это дебильное стадо,которое через коммент ныло про,,тарговлюнакрови,,? От ковида подохло или посваливало? Варианта,что оно поумнело просто нет.
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10.01.2022 15:05 Ответить
зеленые сКаты ...
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10.01.2022 15:06 Ответить
так нє барига ж! знач всьо кошерно
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10.01.2022 15:06 Ответить
Астролог Влад Росс каже шо Голобородька бросит политику и займется продюссированием дерьма... Слава тобі Господь...Отче Наш...
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10.01.2022 15:07 Ответить
У меня есть одна опнутая знакомая, свято верующая в этого влада росса. Я как то пару раз , из чистого любопытства, прочитал- что он пишет . Ну чисто зеля- врет как дышит, в 15 году писал, что в 2016 закончится война, в 2016- что 2017 году, в 2017- что в 2018 году, потом, когда стало понятно- що цей дощ надовго, стал писать пространные прогнозы- типа ну вот будет и так и сяк, чтобы непонятно все таки конкретно как, и очень часто он ошибается в прогнозах, или как это назвать можно. Отнушусь к этой херне- как к херне, тихо подсмеиваюсь, вспоминаю сразу шарлатанов -семейку глобы, те пургу несли конкретную по любому поводу, но с умной рожей))))).
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10.01.2022 16:39 Ответить
ничо, це просто резкий контрудар в глубоком тылу мацкалей, идеологическая диверсия супротив терана, а на полученые гроши вже снимается новая фильма сваты-пианисты-1, шобы морально и окончательно добить мацкалей
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10.01.2022 15:10 Ответить
Можно только представить сколько информационные войска России заработали на рекламе во время трансляции сериала. Чистейшее финансирование террористов России.
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10.01.2022 15:14 Ответить
У кожного гетьмана-патріота обовязково має бути своя ліпєцька фабрика (офшори, мальдіви, "кроти")
Не розумію нєгодованія тупих порохоботів... Зе-клоун - це ж копія сивочолого гетьмана! Що ж вам не подобається?!
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10.01.2022 15:25 Ответить
Я как-то пропустил весь этот "золотой век" кинематографа. Там наверное артистам вместо "Оскара" золотого Киву дают.
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10.01.2022 15:29 Ответить
Скотобаза на Украине с умилением хавает данный высер 95квартала - скоро на выборах победит митяй - вот увидите! Плюс папик и прочее фуфло - баранизация населения идет стахановскими темпами...
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10.01.2022 15:31 Ответить
Во Голобородько даёт уже на Голобородова тянет
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10.01.2022 15:41 Ответить
А навіщо воно мені потрібне,що там в РФ?
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10.01.2022 15:46 Ответить
поздравляю. теперь пусть зеленский поцелуется с ******. типа как брежнев с хафизуллой амином. и все проблемы будут решены. естественно, если сбу даст разгрызть зеленскому нужную капсулу перед поцелуем.
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10.01.2022 16:01 Ответить
А про серіал "ПЕС" на каналі ТНТ не хочете розповісти? Хоча, судічи по мові коментарів, "руцькагаварящим" це до цимбал.
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10.01.2022 16:11 Ответить
Свати українською - Із вати
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10.01.2022 16:11 Ответить
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10.01.2022 16:21 Ответить
Звучить ,як діагнос...
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10.01.2022 16:23 Ответить
Надо поздравить с этим зелю...предъявляющему пороху сотрудничество с оккупантами Жалкий и смешной - этот зеля...
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10.01.2022 16:26 Ответить
А шо? Це "кіно" якраз й орієнтовано на вату, така собі дурня собача, без початку та кінця...
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10.01.2022 16:26 Ответить
Квітесенція руского міра яка повинна бути заборонена в Україні разом з кварталом 95.
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10.01.2022 16:36 Ответить
Для мене, ці фільми є звичайним рускаізичним лайном.
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10.01.2022 16:37 Ответить
хорош невинность корчить. Украина и рф не прекращают все годы торговый оборот на миллиарды долларов.
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10.01.2022 16:53 Ответить
торговля на крови от зеленого подонка-предателя!
за все будет отвечать.
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10.01.2022 17:02 Ответить
Да шо там казать - ган доги 6 лять!!!!!!!!
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10.01.2022 17:46 Ответить
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10.01.2022 18:02 Ответить
Липецька хфабрика! Хрю, хрю!.......
Зебилы, как же я вас презираю, уроды..........
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10.01.2022 21:50 Ответить
ЗЕскот это уже торговля на крови и барига мародьор, или это другое?? ЗЕбубачке можно да??
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11.01.2022 03:09 Ответить
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