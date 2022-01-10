"Про перезавантаження у відносинах з РФ не йдеться, - МЗС Польщі"

В умовах ведення Росією агресивної політики щодо інших країн перезавантажувати відносини з нею неможливо.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз про перезавантаження (з Росією. - Ред.) немає мови… Є простір для розмови з Росією, але не за такою формулою, що Росія здійснює ескалацію, перекидає війська і з пістолетом намагається розмовляти із Заходом", - заявив Пшидач.

Він підкреслив, що з Росією треба вести переговори щодо багатьох питань.

"Наприклад, я виступаю за активні переговори на тему Донбасу: те, що там відбувається, як там страждають люди, як політично розв’язати цю проблему. В цьому повинна також бути зацікавлена Західна Європа, Україна і, сподіваюся, також і Росія. Якщо Росія хоче розмовляти, то Донбас є хорошою темою", - підкреслив польський дипломат.

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Він зазначив, що Росія не повинна мати права голосу в справі розширення НАТО. Вимоги Росії до НАТО він назвав відомим "радянським методом", коли високо піднімаючи планку, очікується на реалізацію половини, або принаймні частини своїх вимог.

За його словами, деякі російські очікування, наприклад, щодо розширення НАТО на схід, вже всі відкинуто.

"10-та стаття Договору про НАТО говорить про можливість розширення Альянсу, і Росія тут не повинна мати права голосу", - констатував Пшидач.

Польський дипломат підкреслив, що Росія cвоїми заявами переводить стрілки: сама, здійснюючи агресивні дії, намагається втлумачити НАТО, що це країни-союзники зближуються до кордонів чи намагаються здійснювати ескалацію.

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"Якщо хтось є агресивним, то це - Росія. Якщо Росія хоче розмовляти, то можемо говорити з нею про Крим, Донбас, Грузію..", - констатував заступник глави МЗС РП.