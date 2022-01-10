Завезений випадок малярії зафіксовано в Харкові

З початку року в Харкові зареєстровано 1-й завезений випадок малярії у громадянина Республіки Конго, який прибув на навчання до вищого навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"У хворого, при проходженні медичного огляду та профілактичного обстеження в комунальному некомерційному підприємстві "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, виявлені збудники малярії", - йдеться у повідомленні.

Для дообстеження, встановлення діагнозу та лікування хворого госпіталізовано до терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №31" Харківської міської ради.

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В осередку за місцем проживання хворого, фахівцями Харківської міської філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Малярія – це група трансмісивних захворювань, що передається від хворої до здорової людини малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом.

Хвороба найбільш поширена у країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії. Діагностика захворювання ґрунтується на клініко-епідеміологічних даних (перебування у ендемічній щодо малярії країні), наявності клінічних ознак (гарячкових приступів) та результатів дослідженні крові.

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Для попередження захворювання особам, які від’їжджають у ендемічні з малярії країни, рекомендують проводити хіміопрофілактику. Препарат визначається лікарем з урахуванням ступеню поширеності малярії у кожній конкретній місцевості.

"Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у Вас виникла лихоманка, з’явились головний біль, слабкість, озноб чи інші симптоми, негайно звертайтесь до лікаря! Обов’язково повідомте, яку країну ви відвідували та коли", - зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб.