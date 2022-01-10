Завозной случай малярии зафиксирован в Харькове
С начала года в Харькове зарегистрирован 1-й завозной случай малярии у гражданина Республики Конго, прибывшего на обучение в высшее учебное заведение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский областной центр по контролю и профилактике болезней.
"У больного, при прохождении медицинского осмотра и профилактического обследования в коммунальном некоммерческом предприятии "Городская студенческая больница" Харьковского городского совета обнаружены возбудители малярии", - говорится в сообщении.
Для дообследования, установления диагноза и лечения больной госпитализирован в терапевтическое отделение коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №31" Харьковского городского совета.
В центре по месту жительства больного, специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, которая передается от больного здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом.
Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (нахождение в эндемической относительно малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.
Для предупреждения заболевания лицам, уезжающим в эндемичные по малярии страны, рекомендуют проводить химиопрофилактику. Препарат определяется врачом с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности.
"Если после посещения страны с тропическим климатом у Вас возникла лихорадка, появились головные боли, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! Обязательно сообщите, какую страну вы посещали и когда", - отметили в центре контроля и профилактики болезней.
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