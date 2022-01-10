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росія (63589) США (21006) Рябков (55)

У МЗС РФ назвали "шантажем" можливі санкції США внаслідок російського вторнення в Україну

У МЗС РФ назвали

Заступник голоси МЗС Росії Сергій Рябков назвав санкції, про запровадження яких в разі російського вторгнення до України говорять США, "шантажем".

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно чуємо про якусь ціну, яку Росії доведеться заплатити, якщо вона зробить чи не зробить щось, що хочеться чи не хочеться цим людям", - сказав Рябков.

Він наголосив, що "така розмова" є неприйнятною для Росії та не дасть бажаних результатів.

"Ось ці спроби висунути ультиматум, ось ці спроби шантажу та залякування", - додав російський дипломат.

Читайте: Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман

Автор: 
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Топ коментарі
+106
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 4h



Рябков совершенно сказочный дол.... Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
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10.01.2022 23:24
+87
Да вы кацапье вкрай оху... ли!!!!
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10.01.2022 23:24
+56
Точно Чуркин-2...
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10.01.2022 23:24
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Да вы кацапье вкрай оху... ли!!!!
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10.01.2022 23:24 Відповісти
русня этого не понимает. ибо сказано в книге - свинособаки не ведают что творят.
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10.01.2022 23:59 Відповісти
самое поразительное в этой ситуации то, что московиты смогли отхапать Крым только благодаря полной неожиданности с нашей стороны, что те кто клялся в вечном братстве сотворят такую подлость!, при огромной инфильтрации шпионов и предателей в самый высших эшелонах власти!
смогли устроить войну в частях луганской и донецкой областей только благодаря дезориентации Украинского государства из-за предательств представителей высших эшелонов власти и длительной промывке мозгов оболваненному местному населению и то, сделав всю грязную работу своими руками московских бандитов, обеспечив себе слабое сопротивление местного населения в московскоговорящих районах этих областей!
все попытки "отвоевать полстраны", "создать ********" и так далее и тому подобное потерпели КРАХ!
москали неспособны победить украинцев! всё, эффект неожиданности прошел!
сейчас, москальня демонстриует шоу, под названием: "держите меня семеро, а не то мы своими старым саветских хламом завоюем Украину"! СОСНЁТЕ, твари!
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11.01.2022 00:02 Відповісти
герр Борменталь, респект за ваш блистательный, по-медицински точный анализ и диагноз, изложенный Вами в истории болезни бесноватных моцковский тварей...
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11.01.2022 05:51 Відповісти
Гопник возмущается, что ему пригрозили в случае гоп-стопа, дать по морде, поистине империя лишнехромосомных
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11.01.2022 10:58 Відповісти
Точно Чуркин-2...
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10.01.2022 23:24 Відповісти
і подихать теж в штати поїде
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11.01.2022 00:06 Відповісти
ООН
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол с табличкой (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя.
Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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11.01.2022 02:27 Відповісти
Це ж було вже (с)
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11.01.2022 06:33 Відповісти
таке вже не цікаве..., та взагалі - це не Ви, часом, "кварталу" лібрето пишете?
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11.01.2022 10:56 Відповісти
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 4h



Рябков совершенно сказочный дол.... Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
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10.01.2022 23:24 Відповісти
А помічаєте - на Чуркіна дуже схожий?! ))
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10.01.2022 23:25 Відповісти
Их там всех в этом совково-моцковском МИДе строгали из одинаковых чурок-болванок.
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11.01.2022 05:47 Відповісти
Ага, треба йому вже на консультацію, до чуркіна збиратися)
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11.01.2022 08:30 Відповісти
В подземельях Лубянки их взращивают по одним лекалам. Потому клоны и вылупливаются
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11.01.2022 10:46 Відповісти
со времён краснозадого совка
кремлёвские гэбэны ничё нового не придумали,
сначала они массово убивали всех желающих изменить уклад своего существования
а потом в убийствах -
обвиняли жертв
тчк
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10.01.2022 23:27 Відповісти
ув.Энди, ваш текст абсолютно афористичный. В рамку его и в каждый класс каждой украинской школы.
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11.01.2022 05:45 Відповісти
поправочка. Со времен Ивана ІІІ московское княжество так действует.
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11.01.2022 10:33 Відповісти
Очередной портянолапотный тормоз. Бить будут больно и возможно ногами.
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10.01.2022 23:28 Відповісти
Загалом, то було б краще, коли б цивілізація ввела санкції проти орди, а вже потім сідала з дикунами за стіл перемовин
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10.01.2022 23:29 Відповісти
рФия це територія мутантів копрофагів. навіть елементи логіки шукати в їхніх дебрях це трата часу. вони просто *******.
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10.01.2022 23:30 Відповісти
то вони були й обнуті але казали "без сцаря в голове",
а тепер й обнуті й "со сцарьом "
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10.01.2022 23:37 Відповісти
Поки машка захарова в глибокому запої, публіку розважає новий мідовський наркоман рябков
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10.01.2022 23:34 Відповісти
И слушают же там таких рябковых, сумасшедших из лунки...
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10.01.2022 23:37 Відповісти
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10.01.2022 23:38 Відповісти
Отличная подборка!
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11.01.2022 01:00 Відповісти
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11.01.2022 09:44 Відповісти
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10.01.2022 23:40 Відповісти
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10.01.2022 23:41 Відповісти
Кровожадные твари подготовились вломиться в чужой дом и попробовать убить его хозяев, а предупреждение о последствиях называют шантажом

Через 1-2 поколения русским будет стыдно читать свою историю
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10.01.2022 23:42 Відповісти
это вряд ли - перепишут как надо если кто-то будет жив из ордынцев
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10.01.2022 23:49 Відповісти
молоде покоління теж відморожене за винятком 10-15 %. кого виховають ті курсанти які мочили укропів на даунбасі ?
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11.01.2022 00:17 Відповісти
Через пару поколінь русня глузувала про 7 млн замордованных голодом українців. Цим мутантам ніколи не було соромно.
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11.01.2022 06:54 Відповісти
они же ее пишут сами, а потом уже читают.
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11.01.2022 10:36 Відповісти
То хай США введуть свої війська на територію України, тоді точно ніякого нападу з боку Росії не буде.
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10.01.2022 23:46 Відповісти
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10.01.2022 23:50 Відповісти
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11.01.2022 02:25 Відповісти
Ето же возмутительно. Как ето если мы нападем на Украину вы на нас санкции наложите. Видите как кацапье бесит даже мысль что на Украину нельзя напасть безнаказано. Дайте видите ли им гарантии что когда они придут нас убивать мы не будем сопротивляться.
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10.01.2022 23:51 Відповісти
коцапы выкатывают ультиматум, и тут же говорят что ультиматумы неприемлемы )
что-то они сильно пристрастились к ухе...
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10.01.2022 23:56 Відповісти
Ось і наслідки крайніх стурбованостей і глибоких занепокоєнь. Свинориле кацапське бидло вже залізло на голову і обдристало носіїв миролюбних ініціатив. Обтікайте. Їбанутий сусід може бути не тільки у нас.
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10.01.2022 23:56 Відповісти
обыкновенный рашизм..
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10.01.2022 23:59 Відповісти
Блеать,что оно несёт?🤦Такое впечатление,что кацапы существуют для демонстрации всему миру,что такое адовый треш.
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11.01.2022 00:00 Відповісти
шото дядя сильно молодится, для своего состояния...
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11.01.2022 00:01 Відповісти
Ниче се. Вот так официальная росийская власть открыто заявляет что она возмущена что ей запрещают нападать на Украину? Какие тут еще могут быть вопросы? Почему до сих пор не разорваны дипотношения, не перекрыта граница не выдворено вражеское посольство? Все маски ведь уже сброшены. Как я когда то говорил, еще в 2013 наткнулся на росийский форум обсуждения оружия, датированный еще 2011 года. Там уже обговаривалось нападение на Украину. ( не знаю где было наше СБУ и почему не предупредило о войне, иначе все они изменники Родины). Так главным спором между росийскими военными причем офицерского состава судя по переписке, было то *будут ли хохлы обороняться и стрелять в братский народ*, а не то какое оружие есть в Украине. И только вторым вопросом было, вступится ли НАТО за Украину или повезет провернуть все быстр так как в Грузии. Поетому будет война или нет, зависит больше от украинцев, чем от наших союзников. Если Х***ло увидит что все Украинцы готовы сражаться и грызть врага зубами то никто на Украину не нападет.
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11.01.2022 00:04 Відповісти
_В 2009 срался на одном форуме с рашистами, где они обсуждали "кому должен принадлежать Крым"... Год назад было нападение на Грузию, через год - на Польшу.
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11.01.2022 02:30 Відповісти
это было намного раньше, с начала нулевых
посмотрите все эти "Браты" и Браты 2", где "какая разница" американец или француз, болгарин или румын, "хохлы "еще за Крым ответят", и при этом сила русского человека в его правде (или правда в силе?)
это дерьмо вагонами вливалось в их мозги и годами обсасывалось на их кухнях в каждой семье
у меня были родичи в россии - они ж так по сути в быту ни о чем другом не говорят, кроме как о политике, о том как все куево в бывших республиках и как их надо вернуть
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11.01.2022 10:42 Відповісти
Нам бы вначале разобраться с зелеными рашистами!
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11.01.2022 10:59 Відповісти
надо, чтобы в рашу - вторгся Китай с вооруженными "вежливыми" желтыми человечками, и оккупировал исконно китайскую территорию - ее историческую северную провинцию (сибирь), и выразить по этому поводу всемирную обеспокоенность..
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11.01.2022 00:04 Відповісти
Китайцы вторгаются и так незаметно - медленно, но уверенно и невооруженные.
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11.01.2022 00:09 Відповісти
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11.01.2022 00:05 Відповісти
Эти свинособаки хоть сами понимают, шо они хрюкают?
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11.01.2022 00:05 Відповісти
_Понимвют, ессно. Это просто результат умиротворения и безнаказанности - хамство и наглость в крайней, вызывающей форме. Фактически - пощёчина.
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11.01.2022 02:33 Відповісти
Нужно не пугать, а вводить санкции. Тогда путлер может и уберет войска от границы. Но американцам нужно что то другое. Украина для них разменная монета.
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11.01.2022 00:06 Відповісти
Украина для них - передний край.
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11.01.2022 00:48 Відповісти
тонкая аналитика
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11.01.2022 09:49 Відповісти
санкции за вторжение в украину, это же шантаж!
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11.01.2022 00:08 Відповісти
цікаво чим же так американські дипломати шуганули кацапню ? не вже що відправлять діточок назад до скрепів ?
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11.01.2022 00:28 Відповісти
да он и внешне похож на чуркина,
вот что они употребляют чтоб нести такую ахинею...
они очень боятся санкций ,а еще больше боятся сильной ,вооруженной и мощной
во всех отношениях Украины!Тогда то с ней ничего не сделает больной на голову сосед!
Теперь то точно каждому украинцу стало ясно- с таким сумасшедшим соседом
выход один -НАТО!
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11.01.2022 00:30 Відповісти
«угроза штрафа за нарушение ПДД это явный шантаж!» совсем недавно наблюдал как подобное орал обдолбанный, и уже покрученный гайцами, водила ржавой евробляхи.
Вот интересно где он взял ту же шмаль которой балуются в МЗС РФ?
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11.01.2022 00:42 Відповісти
А этот рябчик не считает то что делает рашка шантажом? Это только рашку все кругом шантажируют а она никого? Бедные вы кацапы бедные. Никто вас ни в йух не ставит!
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11.01.2022 00:43 Відповісти
_А они убеждёны - как всякий агрессор, не получивший в едало - что они хозяева положения и могут творить всё что пожелают.
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11.01.2022 02:37 Відповісти
хм..я конечно не Ванга, но перспективы у Нас хеув плохие.. Еще и верхушка власти у Нас - как ни крот - так полный ватный дебил, или случайный полезный диверсант-комик ....пздц

"Кремль предъявляет Вашингтону факт расширения НАТО на восток после развала СССР и ликвидации Варшавского военного блока, в также «вовлечение Украины в НАТО».

Ну, там есть ещё традиционные вопросы по ядерному оружию в Европе, но расширение НАТО и Украина - два главных. Уверен, что россиянам нечего волноваться по этому поводу.

Убеждён, что российская правящая верхушка считает так же. Старушка Европа не хочет ни с кем воевать. Навоевалась в прошлом веке.

Москве следует больше внимания уделять притязаниям Китая, пусть пока и не озвученным…

Переговоры по «гарантиям безопасности» - это всего лишь торг в большой игре.

На кону - снятие санкций, признание аннексии Крыма, и право на Украину, как главный приз...

Посмотрим, как сыграет нами шизофреник-маразматик Байден. Но догадываюсь..." (с)
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11.01.2022 00:43 Відповісти
Санкції США есть не шантаж, но "Объективная реальность, данная нам в ощущении" Из работы «Материализм и эмпириокритицизм» (1909) В. И. Ленина (1870-1924)
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11.01.2022 00:55 Відповісти
***** говорил санкции полезны
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11.01.2022 00:57 Відповісти
Вот бы вывести их всех из МИДа РФ, да и расстрелять.
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11.01.2022 01:09 Відповісти
Начинать надо с Путина!
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11.01.2022 10:54 Відповісти
Этот сводный брат сивового мерина второй день такую "пургу несет" ... что ...

Хорошо , что у них в Аргентине "конфискат" случился , а то-бы у МИД-а РФ сейчас точно передоз был-бы .
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11.01.2022 01:33 Відповісти
Согласен , санкции это шантаж . Лучше бы просто дали в морду.
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11.01.2022 01:54 Відповісти
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11.01.2022 02:00 Відповісти
+ Хто з інших країн (окрім , можливо Китаю) вступиться за РФ
А якщо Китай і вступиться - що він за це захоче ?
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11.01.2022 02:07 Відповісти
+Карта экспорта Российской Федерации в 2017 году .... думаю , структура суттєво не змінилася
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11.01.2022 02:15 Відповісти
Для порівняння - не самі круті країни -Польша
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11.01.2022 02:25 Відповісти
Головного шантажиста знов корячить, напад чергової шизи
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11.01.2022 02:46 Відповісти
У л я н а. Та я тобi i спiваю i кажу, що не люблю тебе i не пiду за тебе.

С т е ц ь к о. Так себто батько збрехав? Ну, ну! Ось тiльки скажи йому, що вiн бреше, то так по пицi ляпанця i дасть. (Вздохнув). Я вже пробував.

У л я н а. Так що ж? То батько твiй, а то я тобi кажу, що не хочу.

С т е ц ь к о. Не треба менi твого хотiння, пiдеш i без нього. Батько ще казав, щоб ти не дрочилась.

У л я н а. А чого менi дрочитись? Я не скотина, нехай бог милує! А щоб я пiшла за тебе, то навряд. Я ж кажу, що наше сватання ще вилами писане.

С т е ц ь к о. Ей!.. чи Прiсько, чи Домахо, чи як тебе. Послухай, та iди. Ось коли б ти вже була моя жiнка, та сказала б, що не хочеш за мене, так я б тобi пику побив, як менi батько часом б'є; а то ще тепер не можна. Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!
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11.01.2022 04:21 Відповісти
КрымКрымКрым постоянно козломордым надо напоминать а то ввобще охренели, вернуть окупированную територию
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11.01.2022 05:09 Відповісти
Одним словом - Рябко. Гавкає, бо хазаїн з двору вижене.
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11.01.2022 06:27 Відповісти
А Рябов то прав,как повлияют даже самые жесткие санкции на воров?На мокшандию да но на воров нет потому что кто имеет счета и имущество за бугром тот имеет и гражданство тех стран а санкции то вверут на россиян а не на граждан Европы и США.
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11.01.2022 06:34 Відповісти
Путин рекламирует сигареты Кемел... Московский комсомолец: "Президент РФ Владимир Путин перепутал имя своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Во время внеочередной сессии ОДКБ Путин назвал его «Кемелом Жомартовичем».
П.С. Сам Токаев на сессии ровно сидел и не протестовал....
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11.01.2022 06:35 Відповісти
ЗНАЧИТ РОССИЯ ПРИЗНАЁТ ЕЩЁ БОЛЕЕ СИЛЬНУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ !!! ТАК ЧТО САНКЦИИ НЕОБХОДИМО УЖЕ ВВОДИТЬ !!!
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11.01.2022 06:55 Відповісти
Мордор /рашка) повинен бути знищений
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11.01.2022 07:21 Відповісти
Та оце як наппаадем усім Пентагоном на Швабростан,як дамо по сраці...,буде вам цілий Казахстан і 20 000 бойовиків невідомого походження...звіть Токаєва на поміч.....
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11.01.2022 07:29 Відповісти
https://youtu.be/dMwjW0WO-cU https://youtu.be/dMwjW0WO-cU
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11.01.2022 07:39 Відповісти
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/gen-skrzypczak-jeszcze-jeden-krok-i-jest-po-nato/ar-AASDwu8?cvid=c60d7a3b3cfb4dfe8fa6984ed32f0fc9&ocid=winp1taskbar коріння зла - Росію підтримують Німеччина і Угорщина. тому кацапи такі сміливі. Польща і Литва знаходяться в небезпеці зза політики Німеччини. . . . . Gen. Skrzypczak: Jeszcze jeden krok i jest po NATO (msn.com)
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11.01.2022 08:33 Відповісти
Детишек дипломатов и всех политиков ***** вышвырните с США и Европы и будет мир.
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11.01.2022 08:52 Відповісти
Я впевнений, що діти або онуки цього кацапика живуть десь у Європі або у Америці. Так от треба зайти їх та поверниту назад до дідуся у руцький мир. Й хай він тоді розповідає про шантаж.
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11.01.2022 09:14 Відповісти
Выссер расчитан исключительно на внутрироссийскую аудиторию. Классику Гебельса там не просто усвоили, но и постоянно юзают: «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят»
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11.01.2022 09:35 Відповісти
Вы же ни на кого никогда не нападаете, чего возмущаться то?
Одними санкциями давным давно можно было решить вопрос с бешеной собакой.
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11.01.2022 09:52 Відповісти
Уголовный кодекс это шантаж, там угрожают посадить за совершенные преступления.

Послал же бог соседей......
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11.01.2022 09:52 Відповісти
Четыре глаза, ни в одном совести
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11.01.2022 10:17 Відповісти
Россия - страна, как будто специально созданная для уничтожения планеты!
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11.01.2022 10:52 Відповісти
Чуркин это ты? Воскрес скотина
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11.01.2022 10:56 Відповісти
Для злочинця завжди є шантажем відкриття проти нього кримінальної справи. Так само і з московитами...
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11.01.2022 11:40 Відповісти
Походу остается только один выход - усыплять взбесившегося медведя !!!
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11.01.2022 14:10 Відповісти
А вот на самом деле как все было (на простом языке)...:

- подходя к подъезду чужого дома гопник услышал шаги выходящего из подьезда человека...

Решил гопник-каратышка, а дай ка я с нахрапом грабану чувака...
Как только дверь подъезда открылась гопник с угрожающим ревом и перекошеной рожей ринлся на человека...

Но вот незадача - из подьезда выходил громила... Увидев котороого гопник обосрался и остолбенел... На что громила сказал... чего стал - подойди поближе, я тебе меж глаз прорежу...
А гопник начал что то там блеять про "попытки шантажа и устрашения" от человека...
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11.01.2022 16:41 Відповісти
Заместитель голоса МИД России Сергей Рябков назвал санкции, о введении которых в случае российского вторжения в Украину говорят США, "шантажом". Источник:
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24.02.2022 12:12 Відповісти
 
 