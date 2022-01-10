У МЗС РФ назвали "шантажем" можливі санкції США внаслідок російського вторнення в Україну
Заступник голоси МЗС Росії Сергій Рябков назвав санкції, про запровадження яких в разі російського вторгнення до України говорять США, "шантажем".
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми постійно чуємо про якусь ціну, яку Росії доведеться заплатити, якщо вона зробить чи не зробить щось, що хочеться чи не хочеться цим людям", - сказав Рябков.
Він наголосив, що "така розмова" є неприйнятною для Росії та не дасть бажаних результатів.
"Ось ці спроби висунути ультиматум, ось ці спроби шантажу та залякування", - додав російський дипломат.
Топ коментарі
+106 Максім ХОЙ 07fb0949
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Будь ласка, зачекайте...
смогли устроить войну в частях луганской и донецкой областей только благодаря дезориентации Украинского государства из-за предательств представителей высших эшелонов власти и длительной промывке мозгов оболваненному местному населению и то, сделав всю грязную работу своими руками московских бандитов, обеспечив себе слабое сопротивление местного населения в московскоговорящих районах этих областей!
все попытки "отвоевать полстраны", "создать ********" и так далее и тому подобное потерпели КРАХ!
москали неспособны победить украинцев! всё, эффект неожиданности прошел!
сейчас, москальня демонстриует шоу, под названием: "держите меня семеро, а не то мы своими старым саветских хламом завоюем Украину"! СОСНЁТЕ, твари!
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол с табличкой (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя.
Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 4h
Рябков совершенно сказочный дол.... Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
кремлёвские гэбэны ничё нового не придумали,
сначала они массово убивали всех желающих изменить уклад своего существования
а потом в убийствах -
обвиняли жертв
тчк
а тепер й обнуті й "со сцарьом "
Через 1-2 поколения русским будет стыдно читать свою историю
что-то они сильно пристрастились к ухе...
посмотрите все эти "Браты" и Браты 2", где "какая разница" американец или француз, болгарин или румын, "хохлы "еще за Крым ответят", и при этом сила русского человека в его правде (или правда в силе?)
это дерьмо вагонами вливалось в их мозги и годами обсасывалось на их кухнях в каждой семье
у меня были родичи в россии - они ж так по сути в быту ни о чем другом не говорят, кроме как о политике, о том как все куево в бывших республиках и как их надо вернуть
вот что они употребляют чтоб нести такую ахинею...
они очень боятся санкций ,а еще больше боятся сильной ,вооруженной и мощной
во всех отношениях Украины!Тогда то с ней ничего не сделает больной на голову сосед!
Теперь то точно каждому украинцу стало ясно- с таким сумасшедшим соседом
выход один -НАТО!
Вот интересно где он взял ту же шмаль которой балуются в МЗС РФ?
хеувплохие.. Еще и верхушка власти у Нас - как ни крот - так полный ватный дебил, или случайный полезный диверсант-комик ....пздц
"Кремль предъявляет Вашингтону факт расширения НАТО на восток после развала СССР и ликвидации Варшавского военного блока, в также «вовлечение Украины в НАТО».
Ну, там есть ещё традиционные вопросы по ядерному оружию в Европе, но расширение НАТО и Украина - два главных. Уверен, что россиянам нечего волноваться по этому поводу.
Убеждён, что российская правящая верхушка считает так же. Старушка Европа не хочет ни с кем воевать. Навоевалась в прошлом веке.
Москве следует больше внимания уделять притязаниям Китая, пусть пока и не озвученным…
Переговоры по «гарантиям безопасности» - это всего лишь торг в большой игре.
На кону - снятие санкций, признание аннексии Крыма, и право на Украину, как главный приз...
Посмотрим, как сыграет нами шизофреник-маразматик Байден. Но догадываюсь..." (с)
Хорошо , что у них в Аргентине "конфискат" случился , а то-бы у МИД-а РФ сейчас точно передоз был-бы .
А якщо Китай і вступиться - що він за це захоче ?
С т е ц ь к о. Так себто батько збрехав? Ну, ну! Ось тiльки скажи йому, що вiн бреше, то так по пицi ляпанця i дасть. (Вздохнув). Я вже пробував.
У л я н а. Так що ж? То батько твiй, а то я тобi кажу, що не хочу.
С т е ц ь к о. Не треба менi твого хотiння, пiдеш i без нього. Батько ще казав, щоб ти не дрочилась.
У л я н а. А чого менi дрочитись? Я не скотина, нехай бог милує! А щоб я пiшла за тебе, то навряд. Я ж кажу, що наше сватання ще вилами писане.
С т е ц ь к о. Ей!.. чи Прiсько, чи Домахо, чи як тебе. Послухай, та iди. Ось коли б ти вже була моя жiнка, та сказала б, що не хочеш за мене, так я б тобi пику побив, як менi батько часом б'є; а то ще тепер не можна. Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!
П.С. Сам Токаев на сессии ровно сидел и не протестовал....
Одними санкциями давным давно можно было решить вопрос с бешеной собакой.
Послал же бог соседей......
- подходя к подъезду чужого дома гопник услышал шаги выходящего из подьезда человека...
Решил гопник-каратышка, а дай ка я с нахрапом грабану чувака...
Как только дверь подъезда открылась гопник с угрожающим ревом и перекошеной рожей ринлся на человека...
Но вот незадача - из подьезда выходил громила... Увидев котороого гопник обосрался и остолбенел... На что громила сказал... чего стал - подойди поближе, я тебе меж глаз прорежу...
А гопник начал что то там блеять про "попытки шантажа и устрашения" от человека...